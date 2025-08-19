UEC cae un 10% ante las probabilidades de un alto el fuego entre Rusia y Ucrania 📉 Las acciones de uranio retroceden

Las acciones de uranio caen con fuerza hoy, aunque los futuros de uranio suben a 73,5 dólares por libra. Las caídas pueden vincularse indirectamente a la mayor probabilidad de un alto el fuego en Ucrania y a un posible deshielo en las relaciones entre Washington y Moscú.

Como resultado, la percepción de “riesgo” de sanciones amplias al sector nuclear estratégico ruso en EE. UU. se ha reducido.

El sector de minería de uranio había venido subiendo en parte por las expectativas de sanciones al uranio ruso. El escenario opuesto implicaría que, aunque el mercado doméstico de uranio en EE. UU. probablemente seguirá creciendo, no estará exento de alternativas competitivas.

La toma de beneficios también pesa sobre el sector, lo que impulsa nuevas caídas en las acciones de minería de uranio. Entre los mayores retrocesos se encuentran Cameco y Centrus Energy, mientras que Energy Fuels retrocede cerca de un 18%. Las acciones de Uranium Energy Corp (UEC.US) caen más de un 10%, alejándose de sus máximos históricos.

UEC.US (intervalo D1)

Fuente: xStation5