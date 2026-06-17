ÚLTIMA HORA: El consumidor estadounidense sigue fuerte. El dólar gana impulso tras las ventas minoristas

Según los últimos datos publicados en Estados Unidos sobre el informe de ventas minoristas, mayo trajo una importante sorpresa positiva, que se produjo incluso antes del inicio de la Copa del Mundo, un evento que normalmente tiene un impacto favorable sobre el consumo. El consumidor estadounidense está demostrando que no se ve afectado por la posibilidad de una política monetaria más restrictiva, lo que provocó una reacción inmediata en los mercados financieros.

Datos clave

Dato principal: Las ventas minoristas aumentaron un 0,9% mensual en mayo, situándose claramente por encima del consenso del mercado de +0,5% .

Grupo de control: El indicador que alimenta directamente los cálculos del PIB estadounidense (excluyendo elementos como automóviles y combustible) avanzó un 0,7% mensual , frente al +0,4% esperado.

Excluyendo transporte: Las ventas minoristas sin incluir automóviles aumentaron un 0,8% mensual (previsión: +0,5% ).

Revisión: La lectura de abril fue revisada ligeramente a la baja, desde +0,5% hasta +0,4% .

Interanual (a/a): En comparación con mayo del año pasado, las ventas minoristas aumentaron un sólido 6,9%.

Comentario sobre los datos: Consumidor fuerte, Fed y geopolítica impulsan nuevamente al dólar

El consumidor estadounidense no tiene intención de desacelerar. El informe de mayo constituye una demostración inequívoca de la fortaleza de la demanda interna estadounidense. Los temores previos de que una inflación más elevada comenzara a afectar seriamente el poder adquisitivo de los hogares han quedado temporalmente en segundo plano. Lo más importante es que un resultado tan sólido en el grupo de control (+0,7%) demuestra que el crecimiento no es simplemente una ilusión provocada por precios más altos en las estaciones de servicio, sino que refleja una actividad de consumo real y saludable. Bank of America, basándose en los datos internos de las tarjetas de pago de sus clientes, anticipó correctamente este crecimiento y, efectivamente, los consumidores salieron a comprar.

El dólar muestra fortaleza antes de la decisión del FOMC. Unos datos económicos tan sólidos representan un combustible directo y potente para el dólar estadounidense (USD). La publicación llega en un momento clave, justo antes de la próxima decisión de tasas de interés del FOMC. El mercado recibió una señal clara de inmediato: si la economía sigue mostrando fortaleza y el consumidor mantiene un desempeño sólido, la Reserva Federal (Fed) no tiene ninguna razón para apresurarse a reducir las tasas de interés. Hoy, el mercado elevó la probabilidad implícita de una subida de tasas en diciembre a más del 80%. Sin embargo, la principal incógnita sigue siendo el tono que adoptará el nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh.

La sombra de Irán y las amenazas de Trump. La fortaleza del dólar no responde únicamente a una economía sólida y a unos fundamentos robustos del PIB. El segundo factor clave que está respaldando al USD es el regreso de la prima de riesgo geopolítico a los mercados. El ambiente en torno al acuerdo con Irán se ha tensado debido a las últimas declaraciones de Donald Trump, quien ha vuelto a amenazar abiertamente con acciones militares y con la cancelación de los acuerdos existentes.

Ante un nivel tan elevado de incertidumbre en Oriente Medio, los inversores de todo el mundo buscan refugio en activos considerados seguros, donde el dólar continúa siendo el principal beneficiario. La combinación de unos datos macroeconómicos excelentes y una creciente incertidumbre geopolítica crea condiciones ideales para que el USD continúe fortaleciéndose en los próximos días.

El par EURUSD vuelve a situarse por debajo del nivel de 1,16 antes de la decisión de la Fed y en un contexto de aumento del riesgo geopolítico.

Fuente: xStation5