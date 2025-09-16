ÚLTIMA HORA: El USD/CAD sube tras los datos de inflación en Canadá 💡

Canadá – Datos de inflación de agosto

IPC NSA (m/m) agosto: -0,1% ( vs 0,0% esperado; previo +0,3% )

IPC (a/a): +1,9% ( vs 2,0% esperado; previo +1,7% )

IPC subyacente – Mediana (a/a): +3,1% ( vs 3,1% esperado; previo 3,1% )

IPC subyacente – Recortado (a/a): +3,0% (vs 3,0% esperado; previo 3,0%; revisado 3,1%)

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió un 1,9% interanual en agosto, frente al 1,7% de julio. La caída de los precios de la gasolina fue menor en agosto (-12,7%) respecto a julio (-16,1%), lo que contribuyó a una aceleración de la inflación general. Excluyendo la gasolina, el IPC aumentó un 2,4% en agosto, tras incrementarse un 2,5% en cada uno de los tres meses previos.

Moderaron la aceleración del IPC general los menores precios de viajes turísticos y frutas frescas en comparación con julio.

En términos mensuales, el IPC cayó un 0,1% en agosto, mientras que en términos desestacionalizados aumentó un 0,2%.

_______

