ÚLTIMA HORA: Índice NAHB de EE. UU. ligeramente a la baja 📉 Inventarios empresariales en línea con lo esperado

Índice NAHB del mercado de vivienda (septiembre): 32 ( vs 33 esperado; previo 32 )

Inventarios empresariales (m/m): +0,2% (vs +0,2% esperado; previo +0,2%)

El dato de confianza de constructores NAHB muestra una ligera debilidad, reflejando las dificultades persistentes del sector inmobiliario frente a los altos costes hipotecarios y a la demanda contenida. Esto podría interpretarse como un factor dovish marginal para la Fed, ya que señala fragilidad en un sector sensible a las tasas de interés. En contraste, los inventarios empresariales cumplen con lo previsto, lo que indica estabilidad en los flujos de producción y almacenamiento sin señales adicionales de tensión inflacionaria. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil _______ 📈 ¡Únete a nuestro canal exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp: Acceda aquí.

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.