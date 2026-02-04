ÚLTIMA HORA: La caída del US100 se extiende en medio del informe inflacionario del ISM y la liquidación de acciones tecnológicas

Los futuros del Nasdaq 100 (US100) bajaron casi un 0,9%, prolongando la ola de ventas de ayer. El dato del ISM de Servicios de EE.UU de enero superó ligeramente las expectativas, pero este resultado se debió principalmente a un fuerte componente inflacionario de precios. En cambio, tanto los nuevos pedidos como el empleo disminuyeron. Anteriormente, el PMI final de Servicios Globales del S&P se revisó ligeramente al alza respecto a la lectura preliminar.

ISM de Servicios de EE.UU. (enero): 53,8 (frente al 53,5 esperado, 54,4 anterior)

(frente al esperado, anterior) Precios pagados: 56,6 (frente al 55,0 esperado, 54,3 anterior)

(frente al esperado, anterior) Nuevos pedidos: 53,1 (frente al 55,0 esperado, 57,9 anterior)

(frente al esperado, anterior) Empleo: 50,3 (frente al 51,8 esperado, 52,0 anterior)

US100 (H1)

Si bien el índice repuntó brevemente tras la publicación del ISM, la presión vendedora sigue siendo dominante. Más allá de las grandes tecnológicas (con Meta Platforms y Nvidia entre las mayores caídas de la sesión), las acciones de AMD se desploman con fuerza (cerca de -14%), Palantir también retrocede y el conjunto del sector tecnológico, especialmente el de software, profundiza la corrección iniciada ayer. El volumen vendedor prevalece y el RSI horario ha caído hacia niveles de sobreventa. El retroceso desde el máximo reciente ronda los 1.000 puntos.

En conjunto, el informe ISM no resulta favorable para la renta variable. Podría reforzar entre los responsables de política económica la idea de que los riesgos inflacionarios siguen vigentes, mientras que el “costo” de mantener una política monetaria restrictiva podría empezar a pesar con mayor fuerza sobre el mercado laboral y la actividad económica, en una economía estadounidense que ya está enviando señales mixtas.

Fuente: xStation5