ÚLTIMA HORA: La Fed mantiene sin cambios las tasas de interés

En línea con las expectativas del mercado, la Fed decidió mantener sin cambios las tasas de interés. El rango principal de la tasa de fondos federales permanece entre 3,50% y 3,75%.

El breve comunicado de política monetaria de la Fed se mantuvo prácticamente sin cambios en comparación con junio. Por otro lado, hubo tres votos disidentes: Hammack, Kashkari y Logan, quienes se mostraron a favor de una subida de tasas.

En el comunicado:

El FOMC garantizará la estabilidad de precios

garantizará la estabilidad de precios La actividad económica continúa expandiéndose a un ritmo sólido

La inflación permanece elevada, en parte debido a los shocks

El mercado podría interpretar el comunicado como un cierto alivio, ya que no se presentaron novedades que pudieran acercarnos a una subida de las tasas de interés. El EURUSD vuelve a situarse por encima de 1,14 y de su promedio de 25 meses.

EURUSD (D1)