ÚLTIMA HORA: Las nóminas de EE.UU. se disparan 🚀 🇺🇸 EURUSD cae 0.2%

14:30 CET, Estados Unidos, Nóminas No Agrícolas (NFP) de mayo

Nóminas No Agrícolas (NFP): 172 mil (Pronóstico: 88 mil; Anterior: 115 mil)

Nóminas del sector privado: 120 mil (Pronóstico: 89 mil; Anterior: 123 mil)

Nóminas gubernamentales: 52 mil (Pronóstico: -; Anterior: -8 mil)

Tasa de desempleo: 4.3% (Pronóstico: 4.3%; Anterior: 4.3%)

Tasa de participación laboral: 61.8% (Pronóstico: 61.8%; Anterior: 61.8%)

Ganancias promedio por hora interanual: 3.4% (Pronóstico: 3.4%; Anterior: 3.6%)



Fuente: XTB Research, data from Bloomberg

Las Nóminas No Agrícolas (NFP) de mayo en Estados Unidos aumentaron en 172 mil puestos de trabajo, superando ampliamente el consenso del mercado de 88 mil. La tasa de desempleo cumplió con las expectativas y se mantuvo estable en 4.3%. Las ganancias promedio por hora también coincidieron con las estimaciones, aumentando un 0.3% mensual y un 3.4% anual. Sin embargo, el aspecto más sólido del informe fueron las importantes revisiones al alza de los datos anteriores, lo que probablemente reafirma el sesgo hawkish dentro de la Reserva Federal (Fed). La lectura de marzo fue revisada desde 178 mil hasta 185 mil, mientras que la cifra de abril fue ajustada desde 115 mil hasta 179 mil.

El índice dólar estadounidense (USDIDX) recuperó todas las pérdidas tras la publicación de unos datos más sólidos de lo esperado (pasando de -0.2% a cotizar actualmente sin cambios), mientras que los futuros de los índices estadounidenses retrocedieron debido a que unas perspectivas laborales cada vez más fuertes alejan las expectativas de recortes de tasas de interés. Por su parte, el EURUSD está poniendo a prueba el importante soporte de 1.16000.



Fuente: xStation5