US100 cae casi un 2%: las acciones de semiconductores se desploman mientras SanDisk pierde un 13%

Las acciones tecnológicas enfrentaron una fuerte presión vendedora durante la sesión de la tarde del jueves, lideradas por las compañías de semiconductores. Nvidia y TSMC caen cerca de un 2%, mientras que SanDisk y Micron retroceden aproximadamente un 13% y un 6,5%, respectivamente. Tesla también pierde más de un 8%, ya que un incremento cercano al 25% interanual en sus entregas de vehículos no fue suficiente para mantener el optimismo del mercado. Mientras tanto, los futuros del Nasdaq 100 han caído inesperadamente más de 700 puntos, hasta la zona de los 29.500, mientras que algunas compañías del sector de semiconductores registran pérdidas aún mayores. Applied Materials (AMAT), por ejemplo, ha retrocedido más de un 20% desde el 29 de junio.

Meta Platforms cae cerca de un 4,5% , mientras que la debilidad se extiende a gran parte de la cadena de suministro de componentes electrónicos, desde Dell hasta Arm Holdings . En contraste, Apple supera al mercado con un avance cercano al 5% , junto con Microsoft , mientras que las compañías de los sectores farmacéutico , salud , servicios de TI y defensa , como Lockheed Martin y RTX Corp. , cotizan al alza.

cae cerca de un , mientras que la debilidad se extiende a gran parte de la cadena de suministro de componentes electrónicos, desde hasta . En contraste, supera al mercado con un avance cercano al , junto con , mientras que las compañías de los sectores , , y , como y , cotizan al alza. A pesar de la fuerte corrección de hoy, HSBC duplicó su precio objetivo para Intel , elevándolo desde 100 dólares hasta 200 dólares , y reiteró su recomendación de Compra . El banco espera un aumento en los envíos de CPU para servidores y una mayor demanda por los servicios de Intel Foundry , proyectando un incremento en los compromisos de sus clientes durante la segunda mitad de 2026 , lo que debería respaldar el crecimiento de las ganancias a largo plazo. No obstante, las acciones de Intel caen hoy más de un 5% , cotizando por debajo de los 120 dólares .

duplicó su precio objetivo para , elevándolo desde hasta , y reiteró su recomendación de . El banco espera un aumento en los envíos de y una mayor demanda por los servicios de , proyectando un incremento en los compromisos de sus clientes durante la segunda mitad de , lo que debería respaldar el crecimiento de las ganancias a largo plazo. No obstante, las acciones de caen hoy más de un , cotizando por debajo de los . La presión adicional sobre el sector de semiconductores también podría estar relacionada con los informes publicados ayer, que indican que Apple estaría considerando abastecerse de chips de memoria fabricados por empresas chinas. Este movimiento podría generar preocupación sobre la posición competitiva de largo plazo de los fabricantes de memoria de Estados Unidos , Corea del Sur y Taiwán . Según Bloomberg , Apple mantiene conversaciones con ChangXin Memory Technologies (CXMT) y Yangtze Memory Technologies (YMTC) para diversificar su cadena de suministro y mitigar los efectos de la escasez global de memoria, a pesar de que ambas compañías figuran en la lista negra del Pentágono por sus presuntos vínculos con el sector militar chino.

también podría estar relacionada con los informes publicados ayer, que indican que estaría considerando abastecerse de fabricados por empresas chinas. Este movimiento podría generar preocupación sobre la posición competitiva de largo plazo de los fabricantes de memoria de , y . Según , mantiene conversaciones con y para diversificar su cadena de suministro y mitigar los efectos de la escasez global de memoria, a pesar de que ambas compañías figuran en la lista negra del por sus presuntos vínculos con el sector militar chino. Bloomberg también informó que Apple ha buscado apoyo de la administración de Donald Trump para reducir las posibles consecuencias políticas de dicha cooperación. Ampliar su base de proveedores permitiría a la compañía asegurar el suministro de chips de memoria y reducir las presiones de costos que recientemente la obligaron a aumentar los precios de parte de su línea de productos.

Volatilidad del S&P 500

Fuente: xStation 5

En el gráfico horario, el RSI del US100 ha caído hasta situarse ligeramente por debajo de 30, lo que indica condiciones de sobreventa. Además, el índice no logró mantenerse por encima de las EMA de 50 y 200 períodos, lo que sugiere que el impulso alcista se ha debilitado considerablemente. Sin embargo, vale la pena recordar que las compañías de semiconductores y memorias han acumulado ganancias de varios cientos por ciento durante los últimos meses y, en algunos casos, superiores al 1.000% durante el último año, como ocurrió con SanDisk y Micron, al mismo tiempo que reportaban un crecimiento récord en ingresos y beneficios, en algunos casos de varios cientos por ciento interanual. Como resultado, la caída actual podría terminar siendo una corrección saludable por toma de utilidades, más que el inicio de una tendencia bajista de largo plazo.

Fuente: xStation 5

SanDisk y Micron (D1)

El Roundhill Memory ETF (DRAM), que ofrece exposición al sector de semiconductores de memoria, cae cerca de un 20% durante esta semana bursátil reducida, después de un extraordinario rally que llevó al ETF a casi triplicar su valor desde su lanzamiento el 2 de abril hasta el máximo alcanzado a finales de junio. En ese mismo periodo, Micron ha retrocedido casi un 15%, mientras que SanDisk se ha desplomado más de un 20% en apenas dos sesiones.

Fuente: xStation 5

Una de las compañías con mejor desempeño dentro del sector de memorias está experimentando ahora una fuerte reversión, con una toma de utilidades que supera claramente el interés comprador, a pesar de haber publicado recientemente resultados trimestrales récord y de elevar de forma significativa sus previsiones para los próximos trimestres. La acción ha retrocedido hasta niveles no vistos desde el 11 de junio.

Fuente: xStation 5

Tesla bajo presión mientras sus acciones caen un 7%

Tesla pierde más de un 7%, pese a haber publicado unos resultados de entregas del segundo trimestre excepcionalmente sólidos. La compañía entregó 480.126 vehículos, muy por encima del consenso de Wall Street, que esperaba 406.600 unidades, mientras que la producción alcanzó los 451.758 vehículos. La reacción negativa del mercado podría reflejar una toma de utilidades, después de que las acciones de Tesla subieran más de un 13% durante las cuatro sesiones previas. Además, aunque el despliegue de sistemas de almacenamiento energético aumentó hasta 13,5 GWh, la cifra quedó por debajo de la previsión de 20,6 GWh de William Blair.

Desde una perspectiva técnica, las acciones de Tesla han caído por debajo de la EMA de 200 días (línea roja). Si el precio cierra por debajo de los 403 dólares, podría confirmarse un cambio de tendencia hacia un escenario bajista.

Fuente: xStation 5