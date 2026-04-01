US500 sube antes de la sesión en Wall Street

Los futuros de los índices estadounidenses registran avances moderados antes de la apertura de la sesión en EE.UU. El S&P 500 tuvo su mejor jornada desde mayo del año pasado, y los inversionistas evalúan si aún existe margen para que el rebote continúe. El contrato de futuros del S&P 500 (US500) sube 0,6%, el Dow Jones avanza 0,5% y el NASDAQ 100 (US100) gana cerca de 0,9%. El dólar estadounidense se fortalece levemente tras datos ADP mejores de lo esperado, con el empleo privado superando previsiones (62k vs 40k esperado).

Los hedge funds han reducido su exposición a la renta variable global durante seis semanas consecutivas, principalmente mediante ventas en corto, con liquidaciones en todas las regiones. En Europa, las posiciones cortas en instrumentos macro alcanzan cerca del 11%, el nivel más alto en 10 años. En un período de seis semanas, las ventas netas de acciones estadounidenses han sido las terceras más altas de la última década, acercándose a niveles vistos durante el Covid. Los Commodity Trading Advisors (CTAs) vendieron aproximadamente $190.000 millones en acciones durante el último mes y actualmente mantienen una posición neta corta cercana a $50.000 millones. Goldman Sachs estima que los CTAs podrían convertirse en compradores en cualquier escenario durante el próximo mes.

Goldman Sachs también anticipa que los fondos de pensiones comprarán acciones debido a los rebalanceos de fin de mes y de trimestre. Cerca de $7.000 millones en gamma negativa de opciones expirarán a fin de mes, reduciendo la presión sobre el mercado. El NASDAQ 100 ha caído más de un 10% desde su máximo, entrando en corrección técnica, mientras que el S&P 500 está próximo a hacerlo. El índice europeo Stoxx 600 retrocedió cerca de un 9% en marzo, encaminándose a su peor mes en seis años. Los mercados de renta variable han alcanzado niveles técnicamente sobrevendidos, y Goldman Sachs destacó señales de capitulación de hedge funds junto con niveles muy elevados de pesimismo.

US500 (marco temporal H1)



Fuente: xStation

Noticias del mercado accionario en EE.UU.

El ETF del sector energía (XLE) cae cerca de 2% después de que Donald Trump señalara que EE.UU. podría salir de Irán en dos a tres semanas.

Nike cae 11% tras débiles proyecciones; además fue rebajada por JPMorgan, Goldman Sachs y Bank of America.

Las acciones de RH caen más de 20% tras no cumplir expectativas en ganancias, ingresos y perspectivas.

Cal-Maine Foods sube 4% tras superar previsiones en BPA e ingresos.

nCino avanza 23,2% luego de publicar métricas trimestrales y proyecciones por encima de lo esperado.

Target Hospitality sube 33,4% tras asegurar un contrato de centro de datos por más de $550 millones.

Bank of America sube 1,2% y Wells Fargo 1,5% tras una mejora de recomendación del sector bancario por parte de HSBC de “mantener” a “comprar”.

UnitedHealth avanza 1,3% tras ser mejorada por Raymond James de “market perform” a “outperform”.

Rivian sube 2,6% tras mejora de recomendación de DA Davidson de “underperform” a “neutral”.

Bank of America (BAC.US), marco temporal D1



Fuente: xStation