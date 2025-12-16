Ventas minoristas de Estados Unidos: núcleo fuerte impulsa al EUR/USD

- El núcleo de las ventas minoristas mostró fortaleza, apoyando al EUR/USD y sugiriendo resiliencia del consumo subyacente en EE. UU.
Resultados de ventas minoristas – octubre
Ventas minoristas (m/m)
Actual: 0%
Previsión: 0,1%
Anterior: 0,2%
Ventas minoristas excluyendo automóviles (m/m)
Actual: 0,4%
Previsión: 0,2%
Anterior: 0,3%
Ventas minoristas excluyendo automóviles y combustibles (m/m)
Actual: 0,5%
Previsión: 0,4%
Anterior: 0,1%
Por qué estos datos son importantes
Las ventas minoristas son un indicador clave de la salud económica y del sentimiento del consumidor, ya que el consumo privado representa una porción significativa del PIB. Estos datos influyen en las decisiones de los bancos centrales sobre las tasas de interés y pueden generar reacciones inmediatas en los mercados financieros, al señalar una posible aceleración o desaceleración de la actividad económica.
Señales mixtas en las ventas minoristas de EE. UU. en octubre
Las ventas minoristas de EE. UU. en octubre mostraron señales mixtas. El dato general se mantuvo plano (0,0% m/m), por debajo de la previsión de 0,1% y del registro previo de 0,2%, lo que indica un crecimiento limitado del gasto total del consumidor. Sin embargo, las ventas excluyendo automóviles aumentaron 0,4%, superando tanto la previsión (0,2%) como el dato previo (0,3%), lo que sugiere actividad estable en otros sectores. Un desempeño aún más sólido se observó en las ventas excluyendo automóviles y gasolina, que crecieron 0,5%, por encima del 0,4% esperado y del 0,1% previo, evidenciando que los consumidores siguen gastando en bienes y servicios de uso cotidiano.
Fuente: xStation5
