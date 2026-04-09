VIX cae hacia los 20 puntos tras la tregua entre EE.UU. e Irán ¿Y qué sigue ahora?

El comportamiento del VIX en las últimas semanas se puede interpretar como una transición entre regímenes de volatilidad tras varios meses en los que el índice se movía de forma estable en la zona de 14–17 puntos, reflejando un entorno de liquidez relativamente cómodo y baja demanda de coberturas, la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán provocó una ruptura abrupta de ese equilibrio, llevando al mercado a revalorización inmediato del riesgo. Ese ajuste no se tradujo en una volatilidad descontrolada, pero sí en un desplazamiento sostenido hacia rangos superiores.

El VIX comenzó a operar de forma recurrente en la zona de 23–27 puntos, con episodios de tensión donde se aproximó a 29–30, niveles que el mercado no veía desde abril de 2025. Lo relevante fue la incapacidad del índice para volver rápidamente a la zona de complacencia. Y aunque el mercado no entró en pánico estructural, sí dejó de operar bajo supuestos de estabilidad, lo que marca un cambio mucho más importante desde el punto de vista de posicionamiento.

El shock energético fue el verdadero catalizador del VIX

El movimiento de la volatilidad se explica por un shock externo centrado en energía en el cual la guerra en Irán afectó directamente al Estrecho de Ormuz generando un repunte del crudo por encima de USD 110 y alterando las expectativas de inflación global. Ese canal energético fue determinante porque introdujo múltiples capas de incertidumbre al mismo tiempo. El mercado empezó a descontar mayores costos para empresas y consumidores, juntamente con eso también tuvo que replantear la trayectoria de tasas de interés, lo que impacta directamente en la valoración de activos de riesgo. En ese tipo de entorno, el VIX deja de ser una reacción a la renta variable y pasa a ser una derivada de variables macro más amplias.

Durante este periodo, cada titular relacionado con el conflicto, desde amenazas sobre infraestructura energética hasta posibles cierres del estrecho, tenía un impacto casi inmediato en la volatilidad implícita, reflejando un mercado extremadamente sensible a eventos exógenos y con baja visibilidad sobre escenarios futuros.

La tregua comprime el riesgo, pero no devuelve la complacencia en el mercado

El punto de inflexión se produjo con el anuncio del alto al fuego temporal entre Estados Unidos e Irán, que provocó una caída rápida del VIX hacia niveles cercanos a 20 puntos, coincidiendo con una fuerte corrección del petróleo y un rebote generalizado en activos de riesgo. La velocidad de la caída es consistente con la estructura previa del mercado. Una parte importante del posicionamiento estaba orientado a escenarios de escalada, por lo que la descompresión del riesgo geopolítico generó una reducción inmediata en la demanda de coberturas.

El índice ha dejado de moverse en la zona de 15–17 puntos y ahora se estabiliza en torno a 20, lo que implica que el mercado sigue asignando una prima de incertidumbre relevante. Este comportamiento es coherente con la naturaleza del acuerdo, que es temporal y condicionado, en un entorno donde las tensiones estructurales no han desaparecido.

Lo que deja el comportamiento reciente del VIX es una señal más sofisticada sobre cómo se está posicionando el mercado. La zona de 28–30 puntos ha funcionado como un techo natural, donde aparecen flujos de venta de volatilidad, lo que indica que los inversores no están dispuestos a pagar primas elevadas por escenarios extremos de forma sostenida. Al mismo tiempo, la zona de 16–17 puntos ha dejado de actuar como soporte estructural. Cada vez que el VIX se aproxima a esos niveles, reaparece la demanda de cobertura, lo que sugiere que el mercado ya no percibe ese entorno como seguro. Entre ambos niveles se ha consolidado una zona intermedia en torno a 20 puntos, que funciona como un equilibrio dinámico entre alivio y cautela.

Este comportamiento define un mercado que no tiene convicción suficiente para posicionarse en escenarios extremos, pero que tampoco está dispuesto a asumir riesgos sin protección. La volatilidad deja de ser un evento puntual y pasa a ser una variable que se gestiona activamente.

Qué implica este nuevo régimen de volatilidad

Antes del conflicto, niveles cercanos a 20 puntos podían interpretarse como un entorno neutral, hoy, ese mismo nivel, refleja un mercado que sigue condicionado por riesgos geopolíticos, energéticos y macroeconómicos que pueden reactivarse en cualquier momento. La tregua ha reducido la presión inmediata, pero no ha eliminado los factores que la originaron en el cual el mercado energético sigue siendo vulnerable, la inflación continúa ligada al comportamiento del crudo y la política monetaria permanece sujeta a estos desarrollos.

Fuente: SubuTrade

Lo que el VIX está señalando actualmente es la ausencia de convicción, es por esto que los inversores no están construyendo posiciones agresivas, están gestionando escenarios abiertos en tiempo real, lo que explica la rapidez con la que el índice reacciona ante cualquier cambio en el flujo de noticias. El comportamiento del VIX en estas semanas sugiere que el mercado ha entrado en una fase distinta a la que dominó buena parte de 2024 y comienzos de 2025. Este tipo de entorno suele caracterizarse por movimientos más frecuentes entre rangos, menor direccionalidad y una mayor importancia de la gestión táctica del riesgo. La volatilidad no se dispara de forma constante, pero tampoco desaparece, lo que obliga a los inversores a ajustar su exposición de forma más dinámica.

La conclusión es que el VIX no está indicando un mercado en crisis, pero tampoco uno en calma. Está reflejando un sistema que ha incorporado el riesgo como parte estructural de su funcionamiento, donde cada alivio es temporal y cada shock potencial sigue teniendo la capacidad de reactivar la volatilidad con rapidez.

Análisis técnico

VIX (H1)

​​​​​Fuente: xStation

El precio del VIX en D1 presenta una estructura de expansión alcista reciente seguida de una fase correctiva, tras el impulso que llevó al índice desde la zona de 15.17 hasta niveles cercanos a 40.00, donde se ubica una resistencia técnica mayor. Este movimiento generó una ruptura clara de niveles intermedios como 25.00 y 30.00, que ahora pasan a funcionar como referencias clave dentro del retroceso actual. La incapacidad de sostenerse sobre 30.00 tras el rechazo en 40.00 refleja pérdida de momentum, mientras el precio comienza a interactuar con la media móvil, que empieza a aplanarse tras su pendiente positiva previa.

Desde la lectura de indicadores, las bandas de Bollinger muestran una fuerte expansión durante el impulso y posterior contracción, coherente con una fase de normalización de volatilidad. El RSI, que previamente alcanzó zona de sobrecompra, ha retrocedido hacia niveles medios, eliminando presión extrema pero sin generar señales de reaceleración. Por su parte, el MACD mantiene terreno positivo, aunque con histograma decreciente y cruce a la baja en desarrollo, lo que indica debilitamiento del impulso alcista. En términos técnicos, la zona de 30.00 actúa como pivote clave, mientras que 25.00 y 20.19 se consolidan como soportes relevantes dentro del ajuste, y 40.00 permanece como techo estructural del movimiento reciente.