Wall Street cae mientras repunta el mercado inmobiliario y el Cobre crece

15:43 24 de septiembre de 2025

Wall Street retrocede mientras el mercado inmobiliario sorprende al alza

Los índices de Wall Street registraron caídas durante la jornada, a pesar de haber abierto en positivo. Los comentarios de Jerome Powell en la conferencia de ayer siguen pesando sobre los inversores. En particular, el Nasdaq y el Russell 2000 lideraron las pérdidas.

 

Fuerte recuperación del mercado inmobiliario en EE.UU.

El mercado de vivienda en Estados Unidos mostró un repunte significativo. El informe de nuevas ventas de viviendas superó ampliamente las expectativas, con un incremento del 20% respecto al mes anterior. Estos datos generan dudas sobre el ritmo de nuevas alzas en los tipos de interés por parte de la Reserva Federal.

Petróleo al alza tras datos de inventarios

El último informe de inventarios de crudo en EE.UU. mostró una fuerte demanda interna, lo que impulsó las cotizaciones al alza al cierre de la sesión americana.

Europa mantiene un tono optimista

En Europa, la sesión fue positiva para la mayoría de los índices. El índice IFO volvió a mostrar una mejora en la confianza empresarial. Además, las compañías de defensa registraron avances destacados.

Caída en metales industriales y preciosos

Los contratos de cobre cayeron un 3,5% debido al cierre de minas en Perú e Indonesia. El zinc y el níquel también retrocedieron más de un 1%. En el caso de los metales preciosos, como el oro y la plata, se observó una corrección moderada, atribuida al repunte de las expectativas de inflación y a la postura firme de la Reserva Federal.

 

Café repunta con fuerza

Los contratos de café avanzaron más de un 4%, impulsados por la toma de beneficios de los vendedores y por las previsiones de condiciones climáticas adversas en zonas productoras clave.

Dólar estadounidense y criptomonedas

El dólar mostró un fortalecimiento significativo, recuperando parte de las pérdidas recientes. En contraste, la volatilidad en el mercado cripto fue baja, aunque con un sesgo constructivo. El Bitcoin cerró con una subida simbólica del 1%.

Resultados corporativos: Micron y Lithium Americas

  • Micron Technology superó previsiones de ingresos y beneficios, mostrando crecimiento de doble dígito en segmentos clave. No obstante, sus acciones cayeron casi un 4% al cierre.

  • Lithium Americas subió cerca de un 10% tras conocerse que el gobierno de EE.UU. tomaría una participación del 10% en la compañía.

