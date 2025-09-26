Aena esperando despegar de nuevo
AENA Aena retoma el vuelo en el parqué tras anunciar que llevará la gestión de seis aeropuertos en Brasil. Esta noticia...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Resumen: Los diputados del Reino Unido votarán las 8 opciones Brexit esta noche El formato de opción múltiple permitirá...
Resumen: EIA Inventarios de petróleo: + 2.8M vs -1.2M exp Primera compilación en 3 semanas y superior del API (+ 1.9M) El petróleo...
Petróleo: India reduce las importaciones de petróleo de Venezuela, una reducción adicional en las tarjetas EEUU recorta...
Resumen: Un operario del Banco Mundial advierte acerca del boom de las criptomonedas LVMH, considerando el uso de tecnología blockchain...
Resumen: - El principal par de divisas cotiza cerca de las inmediaciones del nivel 61.8% de Fibo - El precio se encuentra...
Resumen: Las acciones estadounidenses siguen buscando una dirección clara. El déficit comercial se reduce más en...
La lira turca pierde terreno nuevamente en la jornada del miércoles tras las subidas del 8% el lunes y el martes, después de que el...
Resumen: La Fed no señala alza de tasas este año El zloty polaco ha tenido un rendimiento inferior principalmente por los factores...
Resumen: Draghi se muestra optimista y sigue confiando en la economía El DAX (DE30 en xStation5) vuelve a subir por encima del...
Resumen: - El parlamento de UK votará hoy las enmiendas al acuerdo del Brexit y otras alternativas - Los datos de API sugieren una subida en los...
Resumen: El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) indica que es más probable que se produzca un recorte de tipos dado el panorama económico...
Resumen: Ganancias considerables en los índices de Estados Unidos. El índice CB de EE. UU. pierde expectativas; el...
Resumen: Supuesta eliminación de criptopagos por parte de la plataforma Twitch La volatilidad del Bitcoin cae hasta mínimos...
Resumen: El yen se mantiene entre las principales monedas menos valoradas, a diferencia del NZD que es la segunda más sobrevalorada detrás...
Resumen: -El índice del dólar estadounidense (USDIDX) rebota en el límite inferior del canal ascendente - La agitación...
Los mercados de EE. UU. suben de considerablemente el martes, ya que tanto el US30 como US500 suman un 0,9%, el US100 avanzó un 1,2% y USFANG subió...
¿Qué está pasando en el mercado? Rendimiento de los bonos comienza a perder protagonismo Por tercer día...
Resumen: Los diputados del Reino Unido celebrarán el Brexit indicativo el miércoles Apoyo de los Brexiteer a May en aumento La...
Resumen: La reforma antimonopolio de la UE podría iniciarse tras las elecciones de mayo DAX (DE30 en xStation5) sigue luchando...
