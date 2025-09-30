El WTI salta por encima de los 57 $ después del inventario
Resumen: Inventarios de petróleo crudo: -8.6M vs + 3.0M exp Rally en Oil.WTI por encima de $ 57 Los inventarios...
El crudo WTI cae casi un 2 % tras informarse que la OPEP+ planea aumentar la producción en 500.000 barriles diarios durante cada uno de los próximos tres meses. Aunque los precios ya se encontraban bajo presión, las pérdidas anteriores se habían recuperado parcialmente...
Leer más
Petróleo Crudo Han surgido nuevas especulaciones de que la OPEP+ podría aumentar la producción en noviembre, potencialmente por encima de los 137.000 barriles diarios mencionados previamente. Las previsiones de la Agencia Internacional de Energía (AIE) apuntan a un...
Leer más
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
Resumen: Inventarios de petróleo crudo: -8.6M vs + 3.0M exp Rally en Oil.WTI por encima de $ 57 Los inventarios...
Summary: Jamie Dimon suggests that JPM Coin “could one day be consumer” Julius Baer to provide cryptocurrency services for its clients Ripple...
La libra esterlina es una vez más la más fuerte entre las principales divisas, ya que los inversores esperan que la fecha de Brexit se retrase...
Resumen: IPC canadiense anual, como se esperaba, al 1,4%; 2,0% anterior. Las lecturas principales no han cambiado, como se había previsto. USDCAD...
Petróleo: -La producción de petróleo de los Estados Unidos casi ha alcanzado los 12 mbpd (7 mbpd provienen de la producción...
Resumen : Merkel pide que se apoye a las empresas europeas El DAX (DE30 en xStation5) sigue oscilando cerca de la línea de...
Resumen: - Segundo día de comparecencia de Powell - El consenso del mercado espera un significativa desaceleración de la inflación...
Cie Automotive El fabricante de componentes de automoción, Cie Automotive, es uno de los valores más beneficiados en la...
Resumen: México propuso un arancel del 15% sobre el acero y un 24-30% sobre los textiles Otro alza de tasas en México...
Resumen: El presidente de la Fed, reitera el enfoque "dovish"; advierte sobre el crecimiento en el exterior La confianza del...
El Dow Jones (US30 en xStation5) repuntó más de 100 puntos desde sus mínimos intradiarios después de que el informe del...
Resumen: El regulador financiero australiano, testeando las posibilidades del blockchain como herramienta de automatización del reporting...
Resumen: - El Rusell2000 (US200) de empresas de pequeña capitalización lucha en las inmediaciones de la media móvil de 200 sesiones -...
Resumen: La libra esterlina sube después de los comentarios de que May evitará un Brexit sin acuerdo El yen japonés avanza...
Resumen: No todo el mundo se muestra reacio a hacer negocios en el Reino Unido después de Brexit El DAX (DE30 en xStation5)...
Resumen: - Jerome Powell testificará ante el Comité del Senado - El grupo de miembros del BoE debatirán el informe de inflación...
ALMIRALL La farmacéutica española Almirall registró unos beneficios de 77,67 millones en 2018 en contraprestación...
Resumen: El par se encuentra actualmente en la zona de resistencia clave. Un acuerdo entre EE.UU y China ahora parece descontado por los...
Resumen: - Wall Street extiende la recuperación - US500 se negocia cerca del 78.6% del nivel Fibo - El índice se negocia dentro de un...
Resumen: El petróleo y el Oil.WTI caen bruscamente (-2%) después del tweet de Trump El presidente de EEUU pide a la OPEP que...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor