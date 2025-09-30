Apertura Europea : El crecimiento económico europeo se ralentiza en 2018
Resumen: Las ventas minoristas alemanas se desplomaron en diciembre a una tasa no vista desde al menos el cambio de siglo El DAX (DE30...
El crudo WTI cae casi un 2 % tras informarse que la OPEP+ planea aumentar la producción en 500.000 barriles diarios durante cada uno de los próximos tres meses. Aunque los precios ya se encontraban bajo presión, las pérdidas anteriores se habían recuperado parcialmente...
Petróleo Crudo Han surgido nuevas especulaciones de que la OPEP+ podría aumentar la producción en noviembre, potencialmente por encima de los 137.000 barriles diarios mencionados previamente. Las previsiones de la Agencia Internacional de Energía (AIE) apuntan a un...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Resumen: El dólar ha caído frente al euro desde el 11 de enero, las acciones de los EEUU han subido y la Reserva Federal ha mantenido...
En el calendario económico del jueves se pueden encontrar lecturas importantes con el potencial de mover al par de divisas EURUSD. El informe de...
BANCO SANTANDER El Banco Santander ha obtenido un beneficio neto de 7.810 millones de euros en 2018, un incremento del 18% respecto al...
resumen: Los parlamentarios británicos apoyan las enmiendas de Brady y Spelman Esto puede ser desconcertante para la moneda británica. Puede...
Resumen: Los índices de EE.UU. cotizan al alza por delante de la Reserva Federal Apple abrirá un 5% por encima Boeing sube...
Resumen: Irán estudia opciones para introducir criptomonedas en el comercio global El Banco Central iraní publica...
¿Qué está pasando en el mercado? Se reanudan las conversaciones entre China y EEUU Sostendrán dos días...
Resumen: Los traders europeos deberían seguir atentamente la evolución de las negociaciones comerciales El DAX (DE30 en...
Resumen: Se espera que la Reserva Federal no mueva ficha. El banco central podría sugerir una pausa en el endurecimiento monetario, una...
Resumen: El FOMC tomará hoy su primera decisión de tipos El IPC Alemán se publicará a primera hora de la tarde Gran...
BANKINTER Bankinter presentó un beneficio de 526 millones de euros en 2018, un 6,3% más frente al 3% esperado por los analistas...
Resumen: El mercado de valores de EE. UU ha experimentado un sólido repunte recientemente, pero parece que se está agotando...
Resumen: Los mercados de EE. UU. cotizan ligeramente más alto antes de la apertura El mercado reacciona de foma positiva tras las...
El Parlamento del Reino Unido votará hoy una serie de enmiendas al acuerdo de Brexit que fue rechazado masivamente a principios de este mes. La...
Resumen: Ante el asedio de EEUU en materia de sanciones, Irán podría habilitar su propia criptomoneda con objeto de eludir tales...
¿Qué está pasando en el mercado? Ftse100 (Londres) sube con fuerza Hoy el parlamento británico debe aprobar o...
Resumen: Deutsche Telekom advierte que la prohibición de Huawei pondría en desventaja al sector europeo de telecomunicaciones El...
Resumen: Los indicadores de Australia registraron descensos notables en diciembre. La sesión en todo el mercado asiático ha sido...
Resumen: Se espsera que el CB de confianza del consumidor caiga en enero Hoy tendrá lugar otro voto respecto al Brexit en el parlamento...
