Datos mixtos de la vivienda en EE. UU. 🗽 El índice mensual de precios baja ligeramente
Índice de precios de la vivienda en EE. UU. (MoM): -0,2% (Pronóstico: -0,1%, Anterior: -0,2%) Índice Case-Shiller...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Petróleo La última reunión de la OPEP+, como se rumoreaba, dio lugar a una continuación de los aumentos de producción. En esta ocasión, la OPEP+ restaurará 1,65 millones de barriles diarios respecto a los recortes de 2020, provocados por la COVID-19....
Variación de pedidos de bienes duraderos en EE. UU.: -2,8% (pronóstico: -3,8%, anterior: -9,4%).
Los futuros de Café Arábica en el ICE caen en medio de una fuerte toma de beneficios y liquidación de posiciones largas, a pesar de...
Petróleo El petróleo crudo se ha recuperado en los últimos días de las dudas sobre un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia....
Este martes hay un claro pesimismo en los mercados financieros europeos, agravado por la renta variable francesa, que afronta otra sesión de alta...
Los mercados financieros europeos experimentan importantes caídas, siendo la bolsa de París la que registra las mayores pérdidas....
La sesión del martes en los mercados financieros comienza con caídas en los contratos de futuros más importantes basados en índices...
Las acciones de la región de Asia y Pacífico cotizan mayoritariamente a la baja tras la débil sesión de ayer en los mercados...
Los mercados financieros internacionales iniciaron la semana con un tono más cauto, corrigiendo parte del entusiasmo visto el viernes pasado. Entre...
PDD Holdings (PDD.US) superó las expectativas del mercado tanto en beneficios como en ingresos, principalmente debido a menores costos de marketing...
¡La temporada de resultados está llegando a su fin! Por delante tenemos el último informe clave de los Magnificent 7: los resultados...
Las acciones de Opendoor Technologies (OPEN.US) se convirtieron en una de las grandes sorpresas de Wall Street este lunes, al extender el fuerte rally...
Recomendación de Bernstein sobre Intel La firma Bernstein ha recomendado evitar las acciones de Intel (INTC.US), a pesar de mantener la calificación...
El peso mexicano inició la semana con retrocesos, mientras los inversionistas procesaban los datos externos de la economía. El tipo de cambio...
El peso colombiano abrió la jornada del 25 de agosto de 2025 en 4010, pesos por dólar y ya ahora en la tarde cierra en 4022. Este comportamiento...
Los mercados internacionales inician la última semana de agosto con un tono optimista tras el discurso de Jerome Powell en Jackson Hole, que abrió...
Actividad industrial de la Fed de Dallas Dato actual: -1,8% (pronóstico 0,9%, dato previo 0,9%) El sector industrial en la región...
Datos de ventas de viviendas nuevas: Ventas de viviendas nuevas en julio: dato real 652 mil (pronóstico 680 mil) Ventas mensuales...
Wall Street abre con ligero pesimismo: criptomonedas caen y Nvidia en la mira El inicio de la sesión de hoy en Wall Street está marcado...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 Los mercados inician la semana con un tono mixto: Asia subió con fuerza, con China...
