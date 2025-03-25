Leer más
Tiempo de lectura: 1 minute(s)

xStation 5 - Accesos rapidos

En esta lección aprenderás:

  • Cómo hacer que su trading sea aún más simple y rápido con los accesos rápidos.
  • Cómo realizar acciones dentro de la plataforma usando sólo el teclado.
  • Cómo habilitar o deshabilitar los accesos rápidos que están estrictamente relacionados con operaciones de apertura y cierre.

 

Una vez seleccionado el instrumento a operar, la velocidad es la clave de la ejecución. Es por eso, que los traders de divisas profesionales, son capaces de hacer casi todo a través de su teclado.

La plataforma xStation 5 le brinda una funcionalidad relacionada con los accesos rápidos. La pestaña “Accesos rápidos” le ofrece una vista rápida de todas las teclas de acceso rápido disponibles en xStation 5. 

Para abrir la pestaña “Accesos Rápido”, simplemente haga click en el ícono “Configuración” en la esquina inferior derecha:

  

Luego, seleccione “Accesos Rápidos”:

 

La ventana de “Accesos Rápidos” aparecerá y podrá ver la lista completa, junto con la descripción de sus funciones.

 

Por ejemplo, usted puede abrir la ventana de nuevas operaciones pulsando el botón F9 – tan simple como eso!

Si activa la pestaña “Adicional”, aparecerán más accesos rápidos.

 

Estos están estrictamente relacionados con las posiciones de apertura y cierre, y no están habilitados por defecto, para no ser utilizados por error.

Los Accesos Rápidos pueden ahorrarle tiempo y son especialmente valiosos durante la salida de datos económicos cuando los precios fluctúan rápidamente.

