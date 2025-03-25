Sentimiento de mercado en xStation5

Cuando se opera en los mercado financieros , es bueno tener cuanta más información posible. Xstation5 le provee de datos a tiempo real y ventajas a la hora de identificar una oportunidad de trading frente a otras plataformas. En esta sección repasaremos las funciones más importantes de la plataforma xStation5 , diseñadas para ayudar al trader a ser más consistente y exitoso en sus inversiones.

Bajo la pestaña análisis de mercado, podrá encontrar las secciones Sentimiento de mercado, Variación, stock screener y Heatmap. Estas pestañas están ideadas para dar más conocimiento al inversor sobre lo que ocurre en el mercado y con otros traders.





Sentimiento de mercado

Empezaremos con sentimiento de mercado, que muestra cómo se posicionan los traders de XTB de todo el mundo, mostrando el porcentaje de clientes que tienen posiciones largas o posiciones cortas en un instrumento en específico. Puede aplicar filtros a esta sección para visualizar diferentes instrumentos, o mostrar un mercado en particular ayudado por la barra de búsqueda.



Si en algún momento quiere operar un mercado en concreto, sólo clique en el botón operar, y una nueva ventana operativa se abrirá.

Top movers/ Variaciones

La funcionalidad Variaciones le muestra los mercados que han ganado o perdido más valor en un determinado perídodo de tiempo. A diferencia de Market Sentiment, esta función muestra la actual ganancia o pérdida de un instrumento en particular , en el período que establezca usted para visualizarlo, con los activos que mayor variación han sufrido . Aquellos activos que han tenido mayor variación positiva aparecerán en el lado derecho y los que mayor variación negativa han tenido aparecerán en el lado izquierdo. Podrá aplicar filtros para mostrar un mercado en específico, y también cambiar el período para ver las mayores variaciones del día, del mes o de un mercado en específico.



Si nos fijamos en los movimientos semanales, podrá ver que el US Dollar vs Peso Mexicano ha sufrido la mayor pérdida con un 5% del valor. Por otro lado , el Euro vs New Zealand Dollar ha obtenido la mayor ganancia , ganando un 4.87% este mes. Fijarse en la variación es una de las mejores formas de determinar la dirección o tendencia de un activo sin duda.

Stock Screener

La pestaña Stock Screener permite filtrar cientos de CFDs sobre acciones, acotando la búsqueda a los filtros deseados por el usuario, por ejemplo, capitalización, precio, ganancia y ratio de la acción, pago de dividendos, retorno y opción BETA. Hay muchos más filtros aparte de éstos disponibles, para verlos sólo ha de hacer click en el botón “mostrar más fitros”.Cuando seleccione los filtros que le interesan, puede expandir o acotar la escala de cada filtro al nivel que desee, y el listado de acciones se reducirá a lo requerido.

Puede acotar también el listado de acciones por país o tipo de industria. Esta herramienta ayuda al inversor a encontrar fácilmente datos de las acciones deseadas que no están a la mano generalmente de los inversores retail.

Pongamos el ejemplo de que quiere comprar un CFD sobre acciones, que pague dividendos, que haya obtenido un crecimiento sólido en los últimos años y que pertenezca al sector de IT. Generalmente realizar esa búsqueda por su cuenta conllevaría visitar muchas páginas y datos de compañias que realmente no se muestran de una forma clara al inversor .Con xstation5 , esa búsqueda produce resultados inmediatos.



Heatmaps

Heatmaps o mapas de calor, es una pestaña que clasifica los mercados que más han crecido o sufrido, en el período de tiempo que usted quiera monitorizar. Es una pestaña quizás más visual que variaciones, utilizada si se da cuenta, por muchas televisiones y medios financieros para mostrar cómo los activos fluctuan en el dia. Cuanto más verde aparezca un activo más crecimiento habrá tenido el instrumento. Los mercados que más han sufrido o depreciado su valor, aparecerán en color rojo. Puede monitorizar mercados como el de divisas (forex) o el mercado de acciones



La forma en la que la información se presenta realmente depende del mercado que se quiera monitorizar.

En el caso de las divisas, las que se quiera monitorizar aparecerá en el centro del mapa y desde ahí a los extremos veremos la variación o comparación con otros activos. En el lado izquierdo veremos como van cambiando a color rojo, y en el lado derecho veremos cómo cambian a color verde. Por ejmplo, queremos monitorizar el activo USD, si lo filtra podrá ver cómo en la semana se ha posicionado o se ha fortalecido frente a las divisas que aparecerán en su lado izquierdo, mientras que las divisas con las que en comparación se ha depreciado, aparecerán en el lado derecho con color verde.

¿En que ayuda esto a la operativa de un inversor? Imagine que es el tercer día consecutivo que el USD pierde contra el JPY. Por eso, se dirige a la pestaña Heatmap para monitorizar el activo USDJPY y ver qué puede ocurrir en los próximos días. El cambio de precio en USDJPY le hacía pensar que se encontraba en una tendencia bajista, si al monitorizar este activo en Heatmap, se confirma esa tendencia, podría entrar en una operación con mucha más confianza .

En el caso de las acciones se agrupan por industrias con bloques de volumen organizados por capitalización de mercado. Podrá comprobar que la acción Apple tiene un gran bloque comparado con Hewlett Packard. Como anteriormente comentamos, las acciones más fuertes se colorean en verde, las acciones más débiles vendrán representadas en rojo. Si elige una acción relevante, una ventana emergente aparecerá mostrando el rendimiento de la acción comparada con el resto de acciones del sector. Para operar cualquier mercado en la pestaña Heatmpas, simplemente haga doble cick sobre el instrumento y aparecerá la ventana que permite ejecutar la orden.

Recuerde que el analisis de mercado está basado en la probabilidad dependiendo de los 3 principios básicos del anáisis técnico, y hay mayor probabilidad de que la tendencia de mercado continue a que se de la vuelta. Esto significa que la herramienta “variaciones2 podría ser un identificardor de tendencia, ayudandole a tomar decisiones de mercado mucho más acertadas o al menos con un mayor conocimiento técnico.