XTB te regala una acción de Intel: tu primer paso en las inversiones

Dar el primer paso en el mundo de las inversiones suele ser lo más difícil. En XTB queremos que tu inicio sea más claro, seguro y acompañado: por eso lanzamos la campaña “XTB te regala una acción”, disponible entre el 19 de agosto y el 19 de septiembre de 2025 o hasta agotar stock.



Con esta iniciativa recibirás, al abrir tu cuenta y realizar tu primer depósito, una acción gratis de Intel (INTC), una de las compañías tecnológicas más influyentes a nivel global. El objetivo es acercar a los inversionistas en Chile a un activo real en el corazón del mercado tecnológico global.

¿Por qué dar tu primer paso con XTB?

El mundo de las inversiones puede sonar complejo, pero hacerlo de forma informada cambia la experiencia. En XTB encontrarás un entorno pensado para acompañarte:



✅ Educación gratuita: seminarios online, cursos y análisis de expertos para aprender a tu propio ritmo y tomar decisiones conscientes.



🔒 Transparencia total: sin costos ocultos ni letra chica. Queremos que confíes en cada paso que des.

🌍 Acceso global: más de 6.000 instrumentos incluyendo acciones y ETFs internacionales, con 0 % de comisión hasta 100.000 EUR de facturación mensual.



🛡️ Respaldo regulatorio: en Chile, XTB está inscrito en el registro de agentes de valores de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), lo que asegura que operes bajo estándares locales e internacionales de seguridad.

¿Qué significa recibir una acción?

Una acción representa una parte de una empresa. Al poseerla, te conviertes en accionista y participas de sus resultados. Eso puede implicar:

Que el valor de tu inversión suba si el precio de la acción aumenta.

Que recibas dividendos cuando la compañía reparte parte de sus utilidades.



En esta campaña, tu primera acción será de Intel, protagonista mundial en semiconductores y tecnología, lo que convierte tu inicio en una experiencia real y relevante.

Cómo funciona la campaña de acción gratis

📅 Fechas: del 19 de agosto al 19 de septiembre de 2025 (o hasta agotar stock).

🎁 Beneficio: una acción gratis de Intel.

👤 Requisitos: abrir una cuenta en XTB y realizar un primer depósito.

⏳ Plazo de acreditación: hasta 3 días hábiles tras tu depósito.

⚖️ Términos y condiciones: disponibles en el sitio oficial de la campaña.

Invertir con responsabilidad

Invertir es una herramienta poderosa, pero no está hecha para todos los perfiles. Antes de comenzar, es importante que te preguntes:

¿Cuáles son mis metas financieras a largo plazo?

¿Qué nivel de riesgo estoy dispuesto a asumir?



La campaña busca darte una primera experiencia práctica, pero siempre con la conciencia de que toda inversión implica riesgos. Nuestro compromiso es acompañarte con educación y herramientas para que inviertas de forma informada y segura.

Preguntas frecuentes sobre la acción gratis

¿Qué pasa si ya tengo cuenta en XTB?

La promoción está disponible únicamente para nuevos clientes que abran una cuenta y realicen su primer depósito dentro del período de la campaña.

¿Hay algún costo asociado al beneficio?

No. La acción gratis es un regalo de bienvenida. Solo considera que invertir siempre implica riesgos, y que los valores de los activos pueden variar.

Empieza hoy con tu acción gratis

En XTB creemos que la inversión debe ser accesible y transparente. Por eso, tu primera acción gratis de Intel es más que un beneficio: es una invitación a aprender, explorar y descubrir el mundo de los mercados globales desde Chile.



👉 Abre tu cuenta ahora y recibe tu acción gratis de Intel.