Las alertas de xStation5 le informan automáticamente de cuándo un activo ha llegado a un nivel importante establecido previamente por usted, sin tener al necesidad de estar pendiente todo el día de los movimientos del mercado.

Fijar una alerta de precio en xStation5 es muy sencillo. Puede añadir una alerta simplemente con el botón derecho del ratón dentro del gráfico y seleccionando “Alerta de precios”

Aparecerá la ventana de notificaciones.

Una vez abra la ventana de notificaciones podrá poner una alerta eligiendo el instrumento financiero, el precio deseado (BID o ASK) y la condición que ha de producirse para que la alerta se active. Podrá incluso añadir un comentario si así lo desea. Una vez configurada la alerta, ésta aparecerá en el "Listado de alertas de precio” que tiene en la parte superior de su plataforma

Podrá facilmente modifcar o eliminar la alerta haciendo doble clik en la lista de alertas de precio. Podrá también activarla o desactivarla sin necesidad de eliminarla.