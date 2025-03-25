Introducción a Osciladores e Indicadores

Los indicadores y osciladores son herramientas que ayudan a identificar la tendencia predominante y el sentimiento del mercado, y también se utilizan para determinar los puntos de inflexión así como puntos de entrada y salida. En este artículo haremos una pequeña introducción a los indicadores y osciladores más populares y utilizados:



Algunos de los indicadores más populares son:

● Medias móviles: SMA/EMA

● Bandas de Bollinger



Algunos de los osciladores más populares son:

● MACD

● RSI

Bandas de Bollinger

Las Bandas de Bollinger son bandas volátiles colocadas por encima y debajo de una media móvil. La volatilidad se basa en la desviación estándar, por lo que cuanto más anchas sean las bandas, mayor será la volatilidad.

Echemos un vistazo a lo que posiblemente deberíamos buscar para comprar, así como qué señales de venta podemos ver al utilizar las bandas de Bollinger.

Tendencias a la alza

Si una tendencia a la alza es fuerte, alcanzará a la banda superior regularmente. Esto muestra que el activo está impulsándose hacia arriba y la actividad de compra permanece fuerte.

Cuando el precio se retira del la tendencia a la alza, si permanece por encima de la banda media y luego vuelve hacia la banda superior, muestra mucha fuerza.

Durante la tendencia a la alza, el precio no debería romper por debajo de la banda inferior; si lo hace, indica que la tendencia a la alza se ha ralentizado y podría revertirse.

Tendencias a la baja

Si una tendencia a la baja es fuerte, alcanzará a la banda inferior regularmente. Esto muestra que la actividad de venta permanece fuerte.

Cuando el precio se retira (hacia arriba), en tendencia a la baja, si permanece por debajo de la banda media y luego vuelve a la baja inferior, muestra mucha fuerza.

Durante la tendencia a la baja, el precio no debería romper por encima de la banda superior; si lo hace, indica que la tendencia a la baja se ha ralentizado y podría revertirse.

Osciladores

Los osciladores obtienen su nombre del hecho de que oscilan (de manera similar a una onda sinusoidal) alrededor de la línea horizontal llamada línea de balance. Esto hace referencia a tus puntos de precio y momento zero, que es el punto en el que el momentum ni sube ni baja. Si se diera este caso, diríamos que el mercado está estable y que aún no se observa tendencia direccional.

Características de los osciladores

Determinan cuando el precio será susceptible de corregirse (cuando el mercado está exhausto de permanecer en la misma tendencia).

Da una señal para vender en la zona de sobrecompra y una señal para vender en la zona de sobreventa.

Muestra divergencia entre osciladores y precios, lo que es muy útil para tomar decisiones de trading.

MACD

El indicador MACD lo desarrolló Gerald Appel. Muestra la diferencia de dos medias móviles exponenciales con una media exponencial de nueve periodos de la diferencia como una señal lineal. Actualmente un indicador MACD típico se define como 12-26-9, donde la media de 12 y 26 días calculan la diferencia, y la media de 9 días es la señal lineal.

El resultado es un oscilador suave que puede ofrecer señales a la transacción: la intersección de la línea cero, divergencias, y la intersección de la señal de entrada en zona de sobrecompra o sobreventa. Veamos algunas señales de trading generadas por MACD.

La señal de compra de MACD se genera cuando la MACD (línea azul) cruza sobre la Señal de Línea MACD (línea roja). Igualmente, cuando la MACD cruza por debajo de la señal de línea MACD, se genera una señal de venta. Podríamos introducir operaciones basadas en MACD cuando la línea azul cruza la línea cero. Entonces, la señal de compra se genera cuando la línea azul cruza por encima de la línea cero, y la señal de venta se genera cuando la cruza por debajo.

El cruce de la media móvil MACD es una de las muchas formas de interpretar el indicador técnico MACD. Utilizar el historiograma de MACD y las señales de divergencia MACD son otros dos importantes métodos de uso del MACD.

RSI (índice de fortaleza relativa)

El RSI es un indicador de momentum técnico que compara la magnitud de las ganancias recientes con las pérdidas recientes, para determinar cuándo el instrumento subyacente está sobrecomprado o sobrevendido. En general debería señalar cuando podría ocurrir una potencial corrección en el movimiento reciente.

El RSI es probablemente el oscilador más común, y normalmente se utiliza en periodos de 14 días. Un valor RSI que caiga en la zona entre 0 y 30 se considera sobrevendido. Los traders asumen que un par de divisas sobrevendido es un indicador de que la tendencia de mercado bajista muy probablemente se revierta y pueden tratarlo como una oportunidad.

Por otro lado, si el valor RSI entra en los niveles entre 70 y 100 de la escala, se observa como una sobrecompra. Esta señal sugiere que el nivel de resistencia del activo se acerca o ya se ha alcanzado, y es muy probable que su precio baje; los traders lo interpretan como una oportunidad de venta. Por ejemplo, si ves que el RSI para el EURUSD ha subido por encima de 70, se genera una señal y podrías vender el par.

Ventajas e inconvenientes:

Los indicadores técnicos y los osciladores pueden ser herramientas muy útiles. Pueden mostrar cuándo se puede abrir una operación, y la dirección hacia la que irá. Sin embargo, vale la pena recordar que se basan en el pasado, no en el futuro. Esto quiere decir que de vez en cuando pueden enviar señales falsas que pueden llevar a pérdidas. Por eso un trader responsable no se fiará siempre de ellos, y los utilizará para confirmar o refutar una señal.