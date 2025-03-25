Leer más
Creando alertas de precio en MT4

Aprende cómo crear alertas de precios personalizadas utilizando la plataforma de negociación MT4 (Metatrader 4).
No está disponible la apertura de nuevas cuentas en MT4

* Es importante estar constantemente estar al tanto de los acontecimientos del mercado y de los movimientos de precios.

* Una forma de controlar los movimientos del mercado es creando señales de precio. Con esto, usted sabrá cuando se alcanzan los niveles de precios especificos en el mercado.

* Usted puede crear fácilmente señales de precio en la plataforma Metatrader 4, para que sepa cuando se alcanzan ciertos niveles, sin la necesidad de pasar el día frente al computador.
 

Las alertas de precio pueden ayudar a planificar su día de negociación de una manera eficiente. Es fácil de configurar las alertas de precios en la plataforma MetaTrader 4 (MT4) .

Siga nuestra sencilla guía que se detalla a continuación:
 

 

Paso 1 - Abra la plataforma de negociación

Ingrese a la plataforma MT4 y abra la ventana del terminal en la parte inferior de la pantalla pulsando CTRL + T en el teclado y seleccionando la pestaña Alertas.
 

 

Paso 2 - Crear ventana de opciones
A continuación haga clic derecho en el espacio creado por la pestaña y elija la opción " Crear".
 

 

Paso 3 - Crear la alerta

Una nueva ventana aparecerá y usted será capaz de establecer una alerta basada en los movimientos de precios de un mercado o por la elección de un tiempo específico. Además, podrá elegir una fecha de caducidad después de la cual la alerta se apagará. Una vez que haya completado toda la información relevante que rodea a la alerta, haga clic en 'Aceptar' y la alerta será creada. Todas las alertas aparecerán en la pestaña de "alertas" de la plataforma.

 


 

*Tenga en cuenta que la plataforma de operaciones MetaTrader 4 (MT4) ya no está disponible para cuentas de nueva creación . Sin embargo, todavía está disponible para los usuarios existentes que han estado utilizando la plataforma MT4 hasta ahora. Le recomendamos que pruebe nuestra plataforma de negociación xStation5

