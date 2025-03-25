Una de las funciones especiales que posee la xStation5 es que tiene estadísticas avanzadas de trading para el inversor. Estas estadísticas se actualizan a tiempo real, lo que hace que sea perfecta para llevar un diario de trading que pueda ayudarle a entender mejor en qué aspectos debe mejorar su operativa o en qué activos es más rentable.

Podrá encontrar la pestaña estadísticas en la parte superior del gráfico

Seleccione primero el timeframe sobre el que quiera ver sus estadísticas y confirme si quiere que los datos se muestren en divisa o en pips

Las estadísticas resultantes le darán plena información sobre su trayectoria como inversor en la plataforma.

Incluyendo:

Beneficio generado en el período de tiempo seleccionado, por ejemplo 361.17 Euros, resultado medio por inversión realizada, número total de inversiones realizadas y máxima pérdida consecutiva o máximo drawdown.

El beneficio generado en el período de tiempo seleccionado. En este ejemplo 361.17 Euros.

El resultado medio de cada operación, el número total de operaciones y el máximo drawdown. El máximo drawdown es la máxima pérdida que ha tenido una cartera desde un nivel máximo, antes de que un nuevo pico sea alcanzado. En este caso se puede ver , ha sido menos 500.70

Las operaciones ganadoras y perdedoras, para que pueda monitorizar cuál ha sido su mayor beneficio y su mayor pérdida aparte de la media. Cuando analize su mayor beneficio , en este caso 440 y lo compare con su pérdida máxima – 376, identificará cuál es su ratio riesgo – beneficio .

La secuencia de operaciones ganadoras y perdedoras y la media de duración de las mismas, para que pueda comprobar cuánto tiempo mantiene abierta una posición ganadora y cuánto una perdedora. Como puede ver en este ejemplo , este trader en particular tiene mayor beneficio cuando no deja mucho tiempo una operación abierta, mientras que sus pérdidas pueden estar asociadas a que las posiciones perdedoras las mantiene mucho más tiempo abiertas. Esta herramienta la permitirá identificar cuál es la estrategia que mejor se adapta a su tipo de inversión

La media de éxito de sus operaciones- donde podrá descubrir si es un inversor más exitoso cuando compra o cuando vende un activo. Esto le permitirá identificar cuándo tiene mejores resultados, y si estos dependen de la dirección de su inversión. En este ejemplo podemos ver claramente como el trader de este ejemplo tiene mejores resultados 37.5% cuando compra un activo que cuando lo vende 11.1%.

Todos los aspectos de nuestro apartado estadísticas están para ayudarle a tener una visión más global y objetiva de su inversión.