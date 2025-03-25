En esta lección aprenderemos:

La importancia de las alertas de precio.

Cómo introducir una alerta de precio en MT4

Cómo modificar alertas, incluídas modificaciones desde el gráfico.

No está disponible la apertura de nuevas cuentas en MT4

Las alertas en la plataforma MT4 informan directamente al inversor de cuándo un activo ha alcanzado un precio determinado, sin necesidad de estar conectado continuamente a la plataforma de inversión para monitorizar el precio o la inversión.

Fijar alertas de precio

Fijar una alerta de precio en MT4 es algo muy sencillo. Puede fijar una alerta de precio iendo a la pestaña “Alertas” que se encuentra en la parte inferior del módulo “Terminal” y presionando el botón “Crear alerta”

La ventana para editar la Alerta se desplegará.

Una vez abierto el editor de Alertas, podrá incluir una nueva alerta basada en el precio de un activo o en el espacio temporal que desee sobre el mismo. Adicionalmente podrá elegir si quiere que la alerta tenga fecha de expiración. Una vez haya finalizado de poner los parámetros deseados a la alerta, verá que ésta aparecerá en la pestaña de “Alertas”.

Modificar alertas

Podrá modificar fácilmente una alerta haciendo doble click con el ratón en ella. Verá que se desplegará de nuevo la ventana de la alerta:

Las alertas para el inversor también pueden ser creadas directamente desde el gráfico. Para hacerlo, presione el botón derecho del ratón en el gráfico, exactamente en el precio deseado, y seleccione “Alerta” en el menú.

Modificar alertas desde el gráfico

Todas las alertas se muestran en los gráficos con una flecha roja como puede ver en la imagen que le mostramos a continuación.

Para modificar la alerta directamente sobre el gráfico, sólo tendrá que desplazar esa flecha roja, al nuevo nivel deseado.

Utilizar alertas le dará más tranquilidad y hará su operativa más efectiva.

*Tenga en cuenta que la plataforma de operaciones MetaTrader 4 (MT4) ya no está disponible para cuentas de nueva creación . Sin embargo, todavía está disponible para los usuarios existentes que han estado utilizando la plataforma MT4 hasta ahora. Le recomendamos que pruebe nuestra plataforma de negociación xStation5