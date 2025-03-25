El análisis fundamental se basa en la asunción de que todos los activos han de ser valorados correctamente.

Los precios varían cada día en los mercados, pero ¿por qué ? ¿Qué afecta a estos precios? ¿Por qué un inversor decide comprar un activo financiero y vender otro? Esto lo explica el análisis fundamental.

Qué es el análisis fundamental

El análisis fundamental se basa en la asunción de que todos los activos han de ser valorados correctamente. Los inversores intentan constantemente responder a una simple pregunta: ¿Tiene sentido el precio de este activo? La lógica detrás de esto es clara, si algo parece infravalorado, los inversores deberían comprarlo. Por otro lado, si el activo o mercado está sobrevalorado, la lógica es que un inversor vendiera.

Las condiciones fundamentales cambian constantemente. Por ejemplo, si una compañía publica resultados mejores de lo esperado, el precio de la acción de la compañía debería subir . Similarmente, cuando la economía de un país se acelera y los resultados económicos baten expectativas, su mercado y su moneda deberían apreciarse. En contraposición , datos peores de lo esperado en la economía de un país, o una empresa deberían ser interpretados como una indicación de posible depreciación del valor o precio.

El análisis fundamental puede aplicarse a cada mercado, no sólo al de acciones. De hecho, el análisis fundamental resulta clave en mercados como el de índices, materias primas o divisas.

Cómo reaccionan los mercados ante factores fundamentales

Fundamentales e índices bursátiles

Los índices bursátiles dependen generalmente de las condiciones macroeconómicas, pero también de las condiciones específicas individuales de cada acción contenida dentro de esos índices. Los traders fundamentales generalmente revisan varias fuentes de datos económicos que muestran cómo se está desarrollando la economía de un país. Si la economía está en vías de expansión, las compañías serán capaces de generar mayor rendimiento. En ese escenario el rendimiento de las acciones y la economía en general mejora, y se puede esperar un repunte en su índice y acciones.

Por otro lado, la alta inflación se considera negativa para los índices bursátiles. La explicación es bastante simple: si los precios suben demasiado rápido, los bancos centrales pueden considerar subir las tasas de interés y las tasas más altas significan que hay más alternativas a la inversión en acciones.

Fundamentales y materias primas

En lo que respecta a las materias primas, el análisis fundamental se basa en niveles crecientes o decrecientes de oferta y demanda. Es por eso que los inversores evalúan constantemente informes clave que reflejan la demanda global de ciertos productos básicos, así como informes sobre la oferta o los inventarios. La relación clave que dicta los precios de los productos básicos se puede representar mediante dos fórmulas simples:

Demanda > Oferta→ Incremento del Precio

Demanda < Oferta→ Depreciación del Precio

El suministro de algunos productos básicos depende estrictamente de factores como el clima, las huelgas de producción, la tecnología o la política gubernamental. En lo que respecta a los mercados petroleros, la oferta también se ve afectada por el cartel de la OPEP. Aparte de eso, los inversores prestan atención a los datos de las existencias que apuntan al nivel de demanda; por ejemplo, un aumento de las existencias más alto de lo esperado indica una demanda más débil y puede verse como negativo para el precio de las materias primas.

También debe tenerse en cuenta que las principales materias primas tienen su precio de referencia en dólares estadounidenses. Generalmente, los precios de las materias primas tienden a bajar cuando el dólar estadounidense se fortalece. Como resultado, las tasas de interés en los Estados Unidos también son de gran importancia para los precios de las materias primas, ya que se espera que el dólar gane en medio de tasas más altas.

Fundamentales y mercado Forex

El mercado Forex (FX) se ve afectado por varios eventos o informes económicos. Generalmente hay dos escenarios muy fáciles de comprender que presentan cómo afectan los datos económicos a las divisas:

Crecimiento de empleo → fuertes ventas minoristas → aumento de inflación → subida de tasas de interés → positivo para la divisa

Declive del empleo → ventas minoristas débiles → inflación decreciente → bajada de tasas de interés → negativo para la divisa

El primer caso podría estar asociado con la economía en auge: eventualmente conduce a tasas de interés más altas, lo cual es optimista para la divisa .

El segundo caso podría estar asociado con una ralentización de la economía o recesión - esto llevaría a una bajada de las tasas de interés, lo que es negativo para la divisa

Recuerde que en el mercado de divisas siempre compara una divisa con otra. Los datos económicos de Japón pueden ser buenos, pero si los datos de Estados Unidos son aún mejores, el dólar estadounidense puede ganar frente al yen japonés (subida del USDJPY). Por lo tanto, debe buscar las monedas más fuertes y más débiles.

Informes económicos clave a seguir

NFP (nóminas no agrícolas) - número de personas empleadas en los Estados Unidos durante el mes anterior - una cifra superior a la esperada se toma como positiva para la moneda (USD en este caso). Evidentemente, cada país tiene su propio informe de empleo.

La decisión de la Fed - aumentar las tasas de interés se considera positivo para la divisa (USD en este caso), mientras que reducir las tasas de interés se considera negativo para la divisa

Informes de inflación - una inflación más alta de lo esperado generalmente se considera positiva para la divisa local, porque significa que los bancos centrales podrían considerar aumentar las tasas de interés

Datos del PIB - a medida que aumenta la economía, las empresas generan mayores ganancias y la gente gana más, lo que podría conducir a un aumento de los índices bursátiles y una moneda más fuerte.

Ventas minoristas - Unas sólidas ventas minoristas sugieren que la economía se está expandiendo, lo que podría generar datos del PIB mejores de lo esperado y, a su vez, una divisa más sólida y un aumento de los precios de las acciones.

Producción industrial - proporciona información sobre el cambio en el volumen de producción del sector industrial, que forma parte del informe del PIB. La fuerte producción industrial se considera positiva para la divisa y la bolsa local

PMI manufacturero - datos de encuestas de empresas. Generalmente, la lectura por encima de 50 se considera positiva para la divisa y el mercado de valores, pero también se puede prestar atención a la tasa/tipo de cambio (el aumento del PMI se considera positivo)

Servicios PMI - datos de encuestas de empresas. De manera similar al PMI manufacturero, la lectura por encima de 50 se considera positiva para la divisa y el mercado de valores, mientras que la cifra por debajo de 50 se considera negativa. La tasa o tipo de cambio también es crucial.

Ejemplos de operaciones basadas en análisis fundamental

Ejemplo 1 - US100 / Nasdaq

Caso : un inversor sospecha que los datos del PIB de Estados Unidos serán mejores de lo esperado

: un inversor sospecha que los datos del PIB de Estados Unidos serán mejores de lo esperado Reacción : Espera que los índices estadounidenses suban después de la publicación

: Espera que los índices estadounidenses suban después de la publicación Explicación: una señal del optimismo de los inversores sobre las perspectivas de la economía

Un trader decide abrir una posición larga en US100, CFD del índice que refleja las 100 acciones tecnológicas estadounidenses más grandes que cotizan en el mercado organizado. Para abrir una posición larga, un operador debe elegir un volumen apropiado y hacer clic en el botón verde que se puede encontrar en la esquina superior izquierda del gráfico; una ejecución instantánea es la forma más rápida de realizar cualquier operación. El botón verde siempre muestra un precio al que puede realizar una posición corta.

Tenga en cuenta que los datos presentados se refieren a datos de rendimiento pasado y no son un indicador fiable del rendimiento futuro.

Para ir largo en US100, puede hacer clic en el botón verde, que representa la compra del contrato (el área marcada con una flecha es un módulo integrado "Click & Trade"). Fuente: xStation5

Ejemplo 2 - DE30 / Dax

Caso : El Trader sospecha que los datos de empleo de Alemania no cumplirán con la expectativa de mercado.

: El Trader sospecha que los datos de empleo de Alemania no cumplirán con la expectativa de mercado. Reacción : Las acciones que conforman la bolsa alemana se espera se deprecien

: Las acciones que conforman la bolsa alemana se espera se deprecien Explicación: Datos preocupantes sobre el mercado laboral generalmente reflejan el estado de una economía.

El trader decide abrir una posición corta en DE30, CFD del índice que refleja las 30 acciones alemanas más grandes que cotizan en el mercado organizado. Si sus suposiciones son correctas y las acciones caen después de la publicación de los datos del mercado laboral, la posición será rentable

Tenga en cuenta que los datos presentados se refieren a datos de rendimiento pasado y no son un indicador fiable del rendimiento futuro.

Los traders pueden abrir posiciones cortas directamente a través de la pestaña "Market Watch" en la plataforma xStation 5. Para hacer eso, simplemente debe hacer clic en el botón "vender". Alternativamente, puede apostar a que algunos índices subirán, luego simplemente haga clic en el botón "comprar". Estas posiciones funcionan exactamente de la misma manera, lo que significa que puede apostar tanto por la apreciación como por la depreciación de varios instrumentos financieros. Fuente: xStation5

Ejemplo 3 - Petróleo / Oil

Caso : El trader sospecha que los inventarios de petróleo de EEUU crecerán más de lo esperado, lo que implica menor demanda.

: El trader sospecha que los inventarios de petróleo de EEUU crecerán más de lo esperado, lo que implica menor demanda. Reacción : Los mercados de materias primas deberían ver este fenómeno como negativo para los precios del petróleo

: Los mercados de materias primas deberían ver este fenómeno como negativo para los precios del petróleo Explicación: Las lecturas indican que habrá menor demanda de petróleo

El Trader decide abrir una posición corta en OIL.WTI, apostando a que los precios del WTI se debilitarán.

Tenga en cuenta que los datos presentados se refieren a datos de rendimiento pasado y no son un indicador fiable del rendimiento futuro.

Para ponerse corto en OIL.WTI, puede hacer clic en el botón "vender", ejecutando así la orden. Obviamente, no necesita poseer ningún instrumento subyacente mientras opera con CFDs, solo puede apostar a que los precios del petróleo caerán. Fuente: xStation5

Ejemplo 4 - Oro / Gold

Caso : La Reserva Federal eleva sus tasas de interés en medio de una inflación mayor a la esperada.

: La Reserva Federal eleva sus tasas de interés en medio de una inflación mayor a la esperada. Reacción : El dólar americano se fortalece, y los precios del oro caen.

: El dólar americano se fortalece, y los precios del oro caen. Explicación: Las tasas de interés más altas en los Estados Unidos y el USD más fuerte generalmente se consideran negativos para el precio del oro (y también para otras materias primas importantes)

Tenga en cuenta que los datos presentados se refieren a datos de rendimiento pasado y no son un indicador fiable del rendimiento futuro.

Ejemplo 5 - EURUSD / Euro-Dolar

Caso : La inflación en los Estados Unidos aumenta del 3% al 4%, mientras que los mercados esperaban un 3,5%; la inflación aumenta a un ritmo más rápido de lo previsto.

: La inflación en los Estados Unidos aumenta del 3% al 4%, mientras que los mercados esperaban un 3,5%; la inflación aumenta a un ritmo más rápido de lo previsto. Reacción : El dólar estadounidense se fortalece y el EURUSD se deprecia de 1,1880 a 1,1830

: El dólar estadounidense se fortalece y el EURUSD se deprecia de 1,1880 a 1,1830 Explicación: Una inflación más alta significa que la Fed podría considerar tasas de interés más altas; esto suele ser positivo para la divisa (USD en este caso).

Tenga en cuenta que los datos presentados se refieren a datos de rendimiento pasado y no son un indicador fiable del rendimiento futuro.

Conclusión

En resumen, los mercados reaccionan a muchas lecturas económicas que tienen un impacto tremendo en los fundamentales, y los fundamentos tienen un papel dominante en la configuración de los precios de los activos. Por lo tanto, los traders deben prestan mucha atención al calendario económico y tratar de utilizarlos en su operativa.

Los fundamentos son importantes en el análisis de mercado, sin embargo, debe tenerse en cuenta que en el proceso de toma de decisiones, se deben tomar en cuenta muchos factores y no siempre garantizan un movimiento específico del mercado.





Este informe es proporcionado únicamente con fines de información general y de marketing. Cualquier opinión, análisis, precios u otro contenido no constituyen asesoramiento o recomendación de inversión. Cualquier investigación ha sido preparada de acuerdo con los requisitos legales diseñados para promover la independencia de la investigación de inversión y se considera una comunicación de marketing. El desempeño pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros, y cualquier persona actuando sobre esta información lo hace por completo y bajo su propio riesgo. XTB no aceptará ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño, incluyendo, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de dicha información. La negociación de productos apalancados puede comportar un alto nivel de riesgo. Las pérdidas pueden exceder sus depósitos y se le puede requerir hacer otros pagos. Estos productos pueden no ser adecuados para todos los clientes, por favor, comprenda los riesgos y busque asesoramiento independiente. Cuando XTB proporciona análisis de comercio y / o investigación, el autor de este artículo puede tener interés en los instrumentos antes mencionados. XTB tiene políticas establecidas para identificar y manejar cualquier conflicto de interés que pueda surgir en la producción de investigación y la provisión de análisis de operaciones. XTB International Limited está regulada por la Comisión de Servicios Financieros de Belice con la licencia FSC 000302/316. Su oficina de registro es 35 Barrack Road, 3rd Floor, Belize City, Belice C.A. Para obtener más información, visite el sitio web www.xtb.com/lat