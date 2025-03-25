En esta lección aprenderás:

Qué herramientas de análisis técnico están disponibles en la MT4

Cómo dibujar una línea de tendencia y un canal en MT4

Cómo cambiar el tipo de gráfico en MT4

No está disponible la apertura de nuevas cuentas en MT4

MT4 es una plataforma de inversión conocida por su amplia variedad de herramientas de análisis gráfico. Las herramientas de análisis técnico incluyen herramientas básicas como líneas de tendencia, canales, figuras, líneas verticales, indicadores, osciladores, retrocesos de Fibonacci y muchos más.

Estudio de las líneas

En la MT4 estándar podemos ver 10 herramientas básicas distintas, que puedes encontrar en la ventana de "Line Studies".

Echemos un vistazo a las más importantes:

La primera es solamente la flecha, el cursor estándar del ratón.

Esta es la cruz, que te permite comprobar el precio y la fecha/hora en los gráficos. La cruz te permitirá medir la longitud del gráfico del movimiento en pips y ver cuántas velas duró el movimiento del precio. Solo mantenla pulsada con el botón izquierdo y muévela.

Estas herramientas son las líneas verticales y horizontales. La primera es útil a la hora de marcar la fecha o la hora en el gráfico. Utiliza la segunda para aplicar niveles de apoyo y resistencia. También te permite seleccionar los niveles psicológicos del mercado de tu elección.

El siguiente icono es la línea de tendencia:

Es la herramienta más usada por la mayor parte de los traders. Nos permite marcar tendencias a la alza o a la baja al aplicarla sobre los precios superiores e inferiores respectivamente. Aprovechando esta explicación, veamos cómo construir una línea de tendencia adecuadamente:

Antes de empezar a dibujar una línea de tendencia, debemos localizar los extremos del movimiento del precio. Entonces colocaremos la línea de tendencia en el primer pico en una tendencia descendente. El segundo punto se aplicará de manera que la línea no corte las velas que se encuentran entre los puntos. Recordemos que una línea de tendencia aplicada correctamente se dibuja en precios máximos, las llamadas "mechas" de la vela, en vez de en los precios de cierre. Cuando el precio rebota desde la línea de tendencia trazada, será una confirmación de la fortaleza de la línea de tendencia.

Canal equidistante

La siguiente herramienta es el Canal Equidistante, que es básicamente una línea de tendencia con una línea paralela secundaria insertada.

Retroceso de Fibonacci

Una de las herramientas técnicas más populares es el Retroceso de Fibonacci.

Se utiliza para determinar niveles significantes de apoyos y resistencias, desde las que el mercado puede revertir su movimiento.

En el ejemplo superior se puede ver un claro rebote en el precio en el nivel 50% del retroceso. El retroceso de Fibonacci lo explicaremos más adelante en un tutorial aparte.

Herramientas de Texto

Las siguientes dos herramientas son de texto.

Éstas te permiten escribir en gráfico ya sea en una posición fija o independiente.

El último icono te permite utilizar los distintos tipos de símbolos que puede aplicarse con finalidad informativa:

Menú de herramientas de análisis técnico

Todas las herramientas de análisis técnico se agrupan en el menú superior "Insertar".

Tipos de gráficos

Cuando analizamos gráficos también debemos poder cambiar los tipos de gráficos (gráfico de barras, de líneas, de velas), analizar los distintos intervalos de tiempo y establecer la plantilla que mejor se ajusta a tus necesidades.

Solo hay que utilizar la barra superior para hacerlo:

Si quieres guardar tu plantilla para cuando abras nuevos gráficos, pincha en el gráfico con el botón derecho de ratón, elige Plantilla, luego Guardar Plantilla, y ponle un nombre a tu plantilla.

Herramientas de edición

Cada herramienta del gráfico se puede editar al pinchar dos veces sobre el objeto y luego seleccionando la pestaña "Personalizar objeto". Ahora puedes cambiar el color de una herramienta en concreto o seleccionar parámetros personalizados.

Extender el menú de herramientas

También existe la posibilidad de extender la gama de herramientas. Para hacerlo, pincha con el botón derecho del ratón en el panel "Line Studies", y eliger personalizar:

Al seleccionarlo, te mostrará todas las herramientas disponibles. Tras mover las herramientas hacia el lado derecho del cuadro, aparecerán por defecto en el menú principal.

Ahora que ya has descubierto las herramientas básicas disponibles en la plataforma MT4, puedes empezar a utilizarlas en nuestros análisis de mercados diarios.

*Tenga en cuenta que la plataforma de operaciones MetaTrader 4 (MT4) ya no está disponible para cuentas de nueva creación . Sin embargo, todavía está disponible para los usuarios existentes que han estado utilizando la plataforma MT4 hasta ahora. Le recomendamos que pruebe nuestra plataforma de negociación xStation5