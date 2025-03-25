Análisis Técnico - Patrones de Precio

Los patrones de precios son herramientas muy importantes utilizadas en el análisis técnico. Los patrones de precios pueden ayudarnos a identificar los puntos de inflexión en el mercado, así como a definir la fuerza de un determinado movimiento de precios.

Los patrones de precios se dividen en dos grupos:

.- Patrones de inversión de tendencias

.- Patrones de continuación de tendencias

Puede buscar patrones de precios en intervalos de tiempo escogidos dependiendo de su estrategia comercial. Sin embargo, debe recordar que los patrones que se forman durante un período de tiempo más largo son más confiables que los observados en intervalos más cortos.

Patrones de tendencias invertidos

Los patrones de tendencias invertidos indican la debilidad de la tendencia actual y el inicio de un movimiento en sentido opuesto.

Utilizando patrones de precios también puede calcular el objetivo de precio mínimo para la caída o aumento que debería ocurrir después de que el patrón se haya completado.

Los que aparecen en los topes locales indican la posible inversión de una tendencia alcista.

Patrón de cabeza/hombros

Este es el patrón de inversión más popular. Se construye a partir de tres picos de precios con el pico más alto en el medio. El patrón de la cabeza y los hombros requiere un escote, que es la línea que conecta los bajos locales alcanzados por el precio entre la cabeza y dos hombros. Cuando el precio de mercado corta el escote, esto es una señal de que la tendencia bajista está comenzando. Para encontrar un objetivo de precio mínimo para la caída, necesita marcar la distancia entre la cabeza y el escote y luego poner esta sección en el lugar donde el escote se rompió.

Cada patrón observado en los topes locales tiene su equivalente en fondos locales, indicando el final de una tendencia bajista y el inicio de una tendencia de crecimiento. Constituyen la imagen especular de formaciones que ocurren en las cimas. El patrón de la cabeza y los hombros en la parte inferior se llama patrón de cabeza/hombros invertido:

Echemos un vistazo al ejemplo del mercado real:

El patrón de la cabeza y los hombros es una señal fuerte, especialmente cuando los precios rompen la alta estructura anterior. Esta es la primera indicación de debilidad, después de lo cual los precios vuelven a nivel de apoyo y siguen avanzando más alto.

Formación doble techo y doble suelo

Otros ejemplos del patrón y su imagen de espejo son el doble techo y doble suelo.

El doble suelo parece la letra "W". Cuando se detecta este patrón, indica una posible reversión. Los precios han alcanzado sus mínimos y los toros están empezando a tomar el control.

Mientras tanto, el doble techo tiene forma de "M". La formación se produce en una tendencia alcista cuando los precios han alcanzado un máximo, y rebotan desde la parte superior antes de hacer su camino más bajo. El objetivo de precio mínimo para las formaciones M y W se mide tomando la alta o baja formación hasta el último punto de resistencia o soporte.

Doble techo

Doble suelo

Nuestro ejemplo muestra una formación de doble suelo creado en fuerte tendencia a la baja. El segundo intento de romper el primer suelo se realizó con una mayor volatilidad (mecha y enorme propagación en la vela) y esto eventualmente conduce a una inversión.

Patrones de continuación

El segundo grupo de patrones de precios son patrones de continuación que confirman el movimiento del mercado en la dirección del movimiento de precios actuales.

Triángulos

El primer grupo de patrones de continuación son triángulos que son creados por dos líneas de tendencia convergentes. Hay tres tipos de triángulos: simétrico, ascendente y descendente. Un triángulo se completa cuando una de sus líneas de tendencia rompe con el precio de mercado. Para definir el objetivo de precio mínimo para el movimiento de precios que debe ocurrir después de crear un triángulo, debe marcar la distancia entre dos líneas de tendencia tomadas al principio de la formación del triángulo y luego pone esta distancia en el lugar donde se rompió la línea de tendencia. El mejor entorno para la negociación de triángulos está en una fuerte tendencia desarrollada. Veamos cómo el triángulo simétrico en un gráfico WTI de 4 horas conduce a la continuación de movimiento.

Veamos cómo el triángulo simétrico en el gráfico WTI de 4 horas se mueve a continuación. Después de romper de la tendencia bajista, vemos grandes movimientos a la alza en dirección a tendencia:

Rectángulos

Otros patrones de continuación eficaces son los rectángulos.

Los rectángulos pueden ser muy rentables como una formación que se forma durante un intervalo de negociación cuando hay una pausa en la tendencia. El patrón es fácil de identificar simplemente comparando máximos y mínimos.

Cuanto más tiempo permanezca el precio dentro de la formación, más dinámico será el movimiento después de la ruptura.

Como se puede ver en nuestro mercado real, los precios del ejemplo suelen pausar en el rango de mercado y luego romper en la dirección de la tendencia.

Bandera y banderín

El patrón de bandera forma lo que parece un rectángulo, pero la bandera no es perfectamente plana y tendrá sus líneas de tendencia inclinadas.

El banderín es una formación que se parece a los triángulos simétricos, pero es más pequeño en tamaño (volatilidad) y duración.

En nuestro ejemplo del mercado vemos la bandera perfecta. El precio está cayendo lentamente deteniéndose en líneas de tendencia inferiores y continuando más alto con la dirección de la tendencia principal.

Debe tener en cuenta que las posiciones de apertura deben tener lugar después de que se crea el patrón completo y se rompe un nivel importante para cada patrón.