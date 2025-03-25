Apostar contra el mercado: ¿cómo ganar dinero en mercados bajistas?

Los mercados financieros ofrecen al inversor grandes oportunidades para gestionar su capital. Es importante que te permitan ganar no solo durante el mercado alcista, si no también obtener beneficios cuando los mercados caen.

Los mercados financieros brindan una serie de oportunidades para administrar el dinero y establecer diversas estrategias de inversión. En general, la mayoría de las personas asume que ganar dinero en los mercados financieros solo es posible comprando un instrumento financiero determinado a bajo precio y vendiéndolo a un precio elevado. Por ejemplo, si compramos 100 acciones de una empresa determinada por, por ejemplo, 100 USD por acción porque esperamos que la empresa se desempeñe mejor en el futuro, lo que aumentará el valor de la empresa y, a su vez, el precio de la acción. Si p. Ej. el precio de la acción aumenta a 150USD por acción, entonces ganaremos 50USD por acción en este ejemplo vendiendo 100 acciones.

Beneficiarse no sólo en mercados alcistas

Parece que la mayoría de los inversores piensan de esta manera. Es decir, el oro, el petróleo crudo, las acciones, las divisas extranjeras deben comprarse cuando son baratos y venderse cuando son caros. Esto significa pensar solo en una dirección. La dirección del aumento de precios. Sin embargo, los mercados financieros contemporáneos ofrecen muchas más posibilidades en cada situación. En este punto, p. Ej. Las crisis económicas como la crisis financiera mundial, la crisis griega y la pandemia de Covid-19 deberían figurar en la lista. También una situación en la que un inversor, por ejemplo, piensa que una determinada empresa no se va a desarrollar a un ritmo acelerado y que el precio de sus acciones bajará en lugar de aumentar. Luego están, por ejemplo, el estallido de burbujas económicas, recesiones, desaceleración económica donde, por ejemplo, los índices bursátiles completos pueden caer, los precios del petróleo crudo pueden disminuir o puede ocurrir un colapso de las criptomonedas y muchos otros instrumentos.

Beneficiarse de mercados bajistas o recesión en el mercado

Beneficiarse de las disminuciones en el valor de las acciones, las materias primas, los índices y las criptomonedas puede ser una respuesta a todos esos escenarios negativos para el precio. Gracias a tales oportunidades, el trader no se limita sólo a operar durante un mercado alcista, sino que también puede utilizar el mercado bajista, las crisis y los colapsos en las cotizaciones. Esto, a su vez, puede contribuir a ampliar la gama de oportunidades de inversión y permitir mantener la flexibilidad en cualquier condición del mercado. La única estrategia para un gran grupo de inversores es apostar por los aumentos de precios o permanecer en un segundo plano y observar los eventos. Pero gracias a la oportunidad que brinda apostar por la bajada de precios, existe la posibilidad de aprovechar prácticamente cualquier situación.

¿Cómo ganar dinero apostando contra el mercado?

Expliquemos el mecanismo que inicialmente estaba detrás del método de beneficiarse de la caída de los precios de las acciones. Una posición corta, venta corta, short: estos son los términos que se originaron en el momento en que el inversor decidió apostar por las reducciones de precios. Estos términos deben entenderse para saber de qué estamos hablando en cualquier momento. En el caso clásico referido a las acciones, que se practicaba en las bolsas de valores más grandes del mundo, existía la posibilidad de tomar prestadas acciones de las instituciones que las poseían, venderlas en el mercado, recomprarlas a un precio menor y devolverlas a su mercado. propietario, mientras paga una tarifa adicional por tomar prestadas las acciones

Apostar contra el mercado en teoría

Un trader supone que las acciones de una empresa determinada ya son demasiado caras, están sobrevaloradas y que el rendimiento de la empresa en el futuro será más pobre de lo que es ahora, lo que, en opinión del trader, debería conducir a una disminución de los precios de las acciones. El trader no posee las acciones de la empresa, pero quiere obtener una ganancia potencial cuando se produce la tendencia a la baja. Una de las instituciones financieras puede prestar al inversor 10.000 acciones de la empresa a cambio de una comisión. El inversor toma prestadas 10.000 acciones y las vende a un precio de mercado de 100 USD por acción. A cambio de la venta de 10.000 acciones a 100 USD por acción, el inversor recibe 1.000.000 USD. El precio de la acción cae a 50 USD de acuerdo con las expectativas del inversor. En ese momento, el inversor decide recomprar 10.000 acciones en el mercado a 50 USD por acción. Gasta 500.000 USD para esto (el ejemplo no incluye los costos ni la comisión). El inversor devuelve 100.000 acciones prestadas a la institución, mientras retiene la ganancia de 500.000 USD. De esta manera, se benefició de las caídas en el precio de las acciones.

¿Qué pasaría si el precio aumentara, p. Ej. a 150USD ? El trader tendría que gastar 1.500.000 USD para comprar acciones en el mercado, es decir, tendría que pagar 500.000 USD adicionales a los 1.000.000 USD recibidos inicialmente. Para garantizar sus intereses, la institución que presta las acciones puede solicitar al trader que pague el llamado margen. Estos pueden ser los 500.000 USD antes mencionados. Si el precio de las acciones hubiera comenzado a aumentar por encima de 150 USD , la institución habría solicitado al inversor que aumentara el margen y, si no lo hubiera hecho, tendría que recomprar las acciones vendidas de inmediato para poder devolverlas.

¿Cómo ganar dinero apostando contra el mercado? CFD sobre acciones, materias primas, índices, divisas, criptomonedas

Un mecanismo muy similar ocurre en el caso de abrir una posición corta en CFDs que permite beneficiarse de una disminución en los precios de las acciones, índices bursátiles completos e incluso criptomonedas. La diferencia es que en este caso nadie tiene que prestar acciones a nadie y sólo se liquida la diferencia en el valor de la transacción. Tiene lugar de la misma forma que en otros mercados CFDs .

Si abrimos una posición corta sobre 100 acciones de la empresa cuyo precio de la acción es de USD 15 mediante CFDs sobre acciones por un valor de USD 1.500 en esto (el ejemplo no incluye costos), solo la diferencia estará sujeta a liquidación. Si el precio de la acción aumenta a USD 16, perderemos USD 100, y si el precio cae a USD 14, ganaremos USD 100. En este caso, también el margen jugará un papel clave porque en el punto en el que el precio continúa para aumentar y el margen se agota, la posición se cerrará automáticamente con una pérdida, como en el ejemplo anterior.

Los contratos por diferencias, que permiten beneficiarse de disminuciones en otros instrumentos financieros, operan exactamente sobre la misma base. Por ejemplo, si un trader espera que los precios del oro disminuyan de USD 2000 por onza a USD 1700, puede abrir una posición corta (corta) en CFD sobre oro. En este caso, si el precio cae de USD 2000 a USD 1700, el inversor puede ganar USD 300 por cada onza de oro vendida. Si se abrió una operación con exposición a dos onzas de oro, la ganancia potencial ascenderá a USD 600, etc. Si, sin embargo, el precio del oro aumenta de USD 2,000 a USD 2,300, el inversor perderá USD 300 por onza.

En el caso de las monedas, también es posible apostar por la disminución del valor de una moneda con respecto a la otra. Por ejemplo, un operador espera que el tipo de cambio USD / PLN disminuya de PLN 4 por USD 1 a PLN 3.8 por USD 1. Luego, el operador puede abrir una posición corta en USD / PLN. Si el valor de la transacción asciende a 1 lote, es decir, 100.000 unidades de la moneda base, un cambio de 1 pips será PLN 10. Si el tipo de cambio USD / PLN disminuye en 2.000 pips de PLN 4 a PLN 3,8, el trader puede ganar PLN 20.000. Sin embargo, si el tipo de cambio USD / PLN hubiera aumentado de PLN 4 a PLN 4,20, el trader podría haber incurrido en una pérdida correspondiente.

Obtener rentabilidad apostando contra el mercado - conclusión

La posibilidad de abrir posiciones cortas proporciona al inversor una gran flexibilidad en términos de acercarse al mercado en comparación con la posibilidad tradicional de beneficiarse del aumento de precios. Vivimos en tiempos muy dinámicos que no están libres de crisis económicas o burbujas. Gracias a la oportunidad de beneficiarse de la disminución de acciones, índices, materias primas, divisas y criptomonedas, un trader puede apostar contra los toros del mercado que sólo cuentan con aumentos de precios. Además, el inversor también puede asegurar de esta manera, p. la cartera de acciones que tiene cuando no quiere venderlas debido al pago de un dividendo, pero ve que se pueden producir ajustes potenciales a la baja en el precio. Por lo tanto, hay muchas posibilidades, desde la clásica especulación sobre la disminución de precios hasta la llamada cobertura, es decir, asegurar la posición, y todo esto se puede realizar de manera fácil e intuitiva en la plataforma xStation de XTB.

Este informe es proporcionado únicamente con fines de información general y de marketing. Cualquier opinión, análisis, precios u otro contenido no constituyen asesoramiento o recomendación de inversión. XTB no aceptará ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño, incluyendo, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de dicha información. Los contratos por diferencia (CFDs) son productos apalancados y conllevan un riesgo significativo de pérdida de capital. Estos productos no son adecuados para todos los clientes, por lo tanto, asegúrese de comprender completamente los riesgos.