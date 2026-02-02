La reciente caída del dólar en Chile ha abierto expectativas de alivio en el costo de la vida. En este artículo analizamos por qué ha bajado el tipo de cambio, qué se espera para 2026 y cómo un dólar más bajo impacta en la inflación, los precios de combustibles, alimentos y bienes importados. Una guía clara para entender cómo el dólar influye en tu bolsillo y por qué sus efectos no se reflejan de forma inmediata.

La reciente caída del dólar en Chile lo ha llevado a su nivel más bajo en dos años, generando expectativas de alivio en el costo de la vida. En las últimas semanas, la cotización del dólar descendió desde niveles cercanos a $888 a valores por debajo de $860, algo no visto desde fines de 2023. Esta baja del tipo de cambio frente al peso chileno es una buena noticia para el bolsillo de los chilenos.

¿Por qué ha caído el dólar?

La fuerte baja reciente del dólar en Chile responde a una combinación de factores locales e internacionales:

Mayor confianza en Chile: Ha disminuido la incertidumbre económica y política interna. Por ejemplo, un resultado electoral claro a fines de 2025 dio lugar a un panorama político más estable y considerado pro-mercado, lo que aumentó la confianza de inversionistas y fortaleció el peso chileno. Además, la inflación en Chile ha bajado significativamente, ubicándose en torno a 3,5% anual (la cifra más baja en cinco años) y muy cerca de la meta del Banco Central.



Estos factores explican en gran medida que el rendimiento del dólar esté más barato hoy porque hay más confianza en Chile, una economía local más estable, y porque en el exterior el dólar perdió fuerza frente a otras monedas.

¿Qué se espera para el dólar en 2026?

Las proyecciones para el dólar en Chile apuntan a un escenario de mayor estabilidad del tipo de cambio, con un sesgo moderadamente a la baja durante 2026. La debilidad del dólar internacional, reflejada en un Dollar Index más bajo ante eventuales recortes de la tasa de interés en EE.UU., podría seguir favoreciendo a las divisas emergentes, incluido el peso chileno. A esto se suma un precio del cobre elevado, que atrae inversionistas extranjeros, reduce las primas de riesgo y refuerza un contexto de inflación contenida y expectativas bien ancladas.

No obstante, los analistas coinciden en que la caída del dólar tendría límites claros. La volatilidad global seguirá siendo un factor clave, y episodios de tensión financiera internacional o una corrección abrupta del cobre podrían generar repuntes temporales del tipo de cambio. Bajo el escenario base, el dólar podría moverse hacia niveles cercanos a $830 durante el primer trimestre, pero sin un desplome pronunciado. En este contexto, un dólar estable o levemente más bajo ayudaría a moderar las presiones inflacionarias internas, más como un freno a nuevas alzas de precios que como un gatillo para caídas inmediatas.

Impacto en la inflación en Chile

La reciente corrección a la baja del dólar ocurre después de varios años en que el dólar estuvo extraordinariamente alto. Entre 2020 y 2022 el peso chileno se devaluó con fuerza frente al dólar, al punto que el tipo de cambio superó los $1.000 por dólar en 2022, un récord histórico. Incluso a inicios de 2026 el dólar aún se cotizaba en torno a $900, muy por encima del rango pre-pandemia de $600–$800. Este dólar caro tuvo profundas consecuencias en la economía y especialmente en el costo de la vida de las personas, especialmente contribuyó a una inflación elevada y al encarecimiento de numerosos bienes en Chile.

Durante el ciclo 2020–2025 Chile vivió su peor episodio inflacionario en décadas. La inflación anual alcanzó 14,1% en 2022, la cifra más alta desde los años 90. Muchos precios de productos básicos se dispararon.

Los combustibles: el precio de la bencina aumentó un +35% solo en 2022, reflejando el impacto combinado del dólar alto y alzas internacionales del petróleo.

el precio de la bencina aumentó un +35% solo en 2022, reflejando el impacto combinado del dólar alto y alzas internacionales del petróleo. Alimentos como el pan aumentaron alrededor de +30% en 2022, encareciendo la canasta básica familiar.

como el pan aumentaron alrededor de +30% en 2022, encareciendo la canasta básica familiar. Los autos nuevos , casi todos importados, sufrieron alzas del 20% al 30% entre 2021 y 2022, haciendo más caro renovar un vehículo.

, casi todos importados, sufrieron alzas del 20% al 30% entre 2021 y 2022, haciendo más caro renovar un vehículo. Incluso servicios en Chile indexados a la inflación o con insumos en dólares, como los arriendos, tuvieron reajustes cercanos al 13% en ese período.

Cabe destacar que el traspaso de una depreciación del peso chileno hacia la inflación interna suele ser parcial y gradual. Distintos estudios para Chile sugieren que, en promedio, solo una fracción de los movimientos del tipo de cambio termina reflejándose en el IPC . Esto significa que no todo el aumento del dólar se reflejó uno a uno en los precios locales (porque muchos productos son servicios no comerciables o porque empresas absorben parte del costo). No obstante, el impacto acumulado fue relevante.

Para visualizar el efecto del dólar alto en algunos precios cotidianos, veamos dos ejemplos concretos entre 2020 y 2026:

Tabla 1: Ejemplos del aumento acumulado de precios entre 2020 y 2026, en un contexto de dólar alto. La gasolina de 95 octanos pasó de alrededor de $800 por litro en 2020 a unos $1.250 en 2026. Del mismo modo, el kilo de pan corriente (marraqueta/hallulla) subió de aproximadamente $1.400 a alrededor de $2.300 en promedio.*

En la tabla observamos cómo los precios locales subieron fuertemente durante la época de dólar caro. La bencina, por ejemplo, encareció más de 50%, y el pan alrededor de 60% en pocos años. Muchos productos básicos se hicieron mucho más costosos entre 2020 y 2022. Si bien otros factores (como problemas en las cadenas de suministro globales o la guerra en Ucrania) también influyeron en la inflación, en Chile el tipo de cambio alto fue un catalizador importante de estos aumentos de precios. Por eso el alivio cambiario actual es una buena noticia, con un dólar más bajo, idealmente estos precios dejarán de subir al ritmo que lo hicieron en aquellos años críticos.

¿Por qué el dólar importa tanto para los precios en Chile?

Chile es una economía pequeña y abierta al mundo, lo que significa que dependemos bastante de importaciones y de precios internacionales en dólares para muchos bienes. El dólar actúa como un termómetro del costo de vida chileno. ¿Por qué? Porque cuando el dólar sube, sube el precio en pesos de todo lo que compramos afuera. Y aunque no lo veamos directamente, muchos productos de uso diario tienen algún componente importado o cotizado en dólares.

Combustibles: La bencina, diésel y parafina son ejemplos claros. Chile importa gran parte de los combustibles que consume, ya sea crudo para refinar o combustibles ya refinados, y estos se transan en dólares. Si el dólar está caro, llenar el estanque del auto cuesta más pesos.

La bencina, diésel y parafina son ejemplos claros. Chile importa gran parte de los combustibles que consume, ya sea crudo para refinar o combustibles ya refinados, y estos se transan en dólares. Si el dólar está caro, llenar el estanque del auto cuesta más pesos. Alimentos básicos: Productos como el trigo (para hacer harina y pan), el maíz (utilizado en alimentación animal, que incide en carnes, huevos, lácteos) o el aceite vegetal son importados o sus precios internos se fijan según el precio internacional en dólares. Así, un dólar alto encarece producir pan, carnes, huevos, aceite, etc. y eso termina trasladándose en parte al precio que paga el consumidor en el supermercado.

Productos como el trigo (para hacer harina y pan), el maíz (utilizado en alimentación animal, que incide en carnes, huevos, lácteos) o el aceite vegetal son importados o sus precios internos se fijan según el precio internacional en dólares. Así, un dólar alto encarece producir pan, carnes, huevos, aceite, etc. y eso termina trasladándose en parte al precio que paga el consumidor en el supermercado. Bienes durables y tecnología: Los autos y sus repuestos, la mayoría de los electrodomésticos, celulares, computadores, televisores, etc., vienen del extranjero. Si el peso vale menos frente al dólar, entonces traer esos bienes sale más caro en pesos. Por eso, con el dólar alto se notó el alza en vehículos, electrónica y otros artículos importados.

Los autos y sus repuestos, la mayoría de los electrodomésticos, celulares, computadores, televisores, etc., vienen del extranjero. Si el peso vale menos frente al dólar, entonces traer esos bienes sale más caro en pesos. Por eso, con el dólar alto se notó el alza en vehículos, electrónica y otros artículos importados. Insumos y maquinaria: Incluso muchos bienes producidos en Chile utilizan insumos importados (por ejemplo, fertilizantes para la agricultura, maquinaria para la industria, componentes electrónicos, textiles, etc.). Cuando sube el dólar, producir localmente también se vuelve más caro, porque las materias primas o máquinas importadas requieren más pesos.

Incluso muchos bienes producidos en Chile utilizan insumos importados (por ejemplo, fertilizantes para la agricultura, maquinaria para la industria, componentes electrónicos, textiles, etc.). Cuando sube el dólar, producir localmente también se vuelve más caro, porque las materias primas o máquinas importadas requieren más pesos. Servicios y otros: Algunos servicios están directa o indirectamente ligados al dólar. Por ejemplo, los pasajes de avión, ciertos medicamentos o equipos médicos importados, e incluso contratos de arrendamiento o colegiaturas que a veces están pactados en UF.

El dólar importa porque cuando el dólar sube, muchas cosas cotidianas suben de precio en Chile. Y viceversa, un dólar más bajo tiende a aliviar esos costos, o al menos a frenar futuros incrementos.

¿Una baja del dólar reduce inmediatamente los precios?

Si el dólar bajó, ¿deberían bajar los precios inmediatamente? La respuesta es no, al menos no de forma instantánea ni en la misma magnitud. Hay varias razones por las que una caída del dólar toma tiempo en traducirse en precios más bajos para el consumidor:

Costos: Muchas empresas importadoras compraron inventarios y materias primas cuando el dólar estaba más alto. Es decir, tienen stock en bodegas que les costó caro. Esas empresas normalmente no bajarán sus precios de venta hasta agotar ese inventario o hasta que sus nuevos costos efectivamente sean más baratos.

Muchas empresas importadoras compraron inventarios y materias primas cuando el dólar estaba más alto. Es decir, tienen stock en bodegas que les costó caro. Esas empresas normalmente no bajarán sus precios de venta hasta agotar ese inventario o hasta que sus nuevos costos efectivamente sean más baratos. Contratos y ajustes con rezago: Varios precios en la economía se fijan con cierta periodicidad o mediante contratos. Un caso típico son los arriendos o colegiaturas, que pueden reajustarse cada cierto tiempo según inflación. También servicios regulados, como la electricidad, tienen cálculos trimestrales.

Varios precios en la economía se fijan con cierta periodicidad o mediante contratos. Un caso típico son los arriendos o colegiaturas, que pueden reajustarse cada cierto tiempo según inflación. También servicios regulados, como la electricidad, tienen cálculos trimestrales. Efecto inflacionario acumulado: Parte del alza de costos ocurrida entre 2020 y 2025 ya quedó incorporada en el nivel general de precios de la economía. Esto quiere decir que muchos bienes y servicios ya están en un nuevo piso más alto de precios. Aunque el dólar baje, difícilmente veremos que todos esos precios regresen al nivel previo, porque no solo el dólar incidió, también hubo aumentos de salarios, costos locales, etc.

Un dólar más bajo ayuda más a frenar nuevas alzas que a hacer caer los precios existentes, es decir, alivia la presión, quita un factor que estaba empujando los precios al alza. Pero la baja de los precios, si ocurre, será gradual. En algunos productos importados directamente sí podríamos ver ofertas o ligeras rebajas si el dólar se mantiene bajo. También cabe esperar que la inflación general del país sea más baja gracias al dólar barato. De hecho, las proyecciones oficiales indican que la inflación de 2026 podría converger en torno a la meta del 3% en parte porque el dólar más bajo reduce costos de importación.

Si el dólar se estabiliza en niveles bajos por un período prolongado, podría haber algunos ajustes a la baja en precios de bienes muy ligados al dólar. Por ejemplo, si en todo 2026 el dólar se mantiene bajo $850 y el petróleo no sube, es factible que las bencinas bajen de precio en las gasolineras. Asimismo, productos electrónicos nuevos lanzados más adelante podrían llegar con precios más competitivos.

Sin embargo, no veremos una deflación generalizada ni una reversión total de los precios altos que nos dejó el ciclo 2020–2025. El alivio será paso a paso y dependerá de que el dólar bajo se mantenga en el tiempo.