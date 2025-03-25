Inversión en EURUSD - ¿Cómo invertir en la divisa EUR/USD?

¿Te interesa la política y seguir las noticias de las principales economías occidentales? Te contamos como se perfila el par EURUSD por si estás interesado en invertir.

Europa y Estados Unidos han sido pilares de la economía global desde hace cientos de años, a pesar del emergente poder de China. Ambas economías están estrechamente unidas en cuanto a materias primas a pesar de que la Reserva Federal de EEUU lleva a cabo una política monetaria independiente de la del Banco Central Europeo. El EURUSD es una de las divisas más operadas activamente del mundo, y el mercado del Forex es el mayor del mundo con un volumen diario total de hasta 6,5 trillones de dólares, y una estimación de valor total del mercado de 2400 billones de dólares. En comparación, el valor de la capitalización de mercado de todas las empresas en el mercado ronda los 100 billones de USD, de los cuales más de la mitad es el valor de las empresas en el mercado de acciones de EEUU.

Las cotizaciones de EURUSD se ven influenciadas por muchos pares macroeconómicos y factores de pares de divisas. En este artículo te presentamos los principales que dan forma al tipo de cambio del EURUSD y te decimos cómo empezar a invertir en el EURUSD.

¿Qué es un CFD sobre Forex/Divisas?

Forex es el nombre para el mercado global de divisas. Los instrumentos CFD del mercado de divisas son conocidos por ofrecer el mayor apalancamiento disponible, lo que permite una alta volatilidad de la inversión incluso con movimientos de precios relativamente pequeños, lo que crea oportunidades pero también un riesgo. Debido a que las fluctuaciones de precios en los intercambios de divisas no son muy altas, el alto apalancamiento financiero brinda a los inversores y comerciantes una alta volatilidad de la cartera, incluso cuando los precios cambian un 1% o incluso un 0,5% durante 24 horas.

CFD significa 'Contrato por Diferencias' y los CFD de divisas son instrumentos financieros. Al negociar con CFD en Forex, no se convierte en propietario de ninguna moneda con la que esté negociando, sino sólo a través del precio en el contrato por diferencias. Entonces, cuando opera con CFD, solo está especulando sobre la acción del precio: siempre puede subir o bajar.

Esto, combinado con el apalancamiento financiero, puede brindarle mayores beneficios y más rápidos, pero también mayores pérdidas. Las fluctuaciones de precios son aún más fuertes cuando se dan los datos económicos críticos o las decisiones monetarias, por lo que esto puede brindar ocasiones especiales para los inversores bajistas o alcistas, que especulan con posiciones "cortas". Al final, su tarea principal como inversor es predecir la dirección del movimiento futuro del precio de las divisas con la que está especulando, p.e. EURUSD o EURGBP.

Los CFD son arriesgados porque en ese tipo de negociación tiene acceso al apalancamiento financiero. Es por eso que su tiempo de reacción puede ser limitado. Aún así, a algunos inversores les gusta cuando las cosas en el mercado suceden aún más rápido y aceptan un alto riesgo de inversión.

¿Qué afecta al EURUSD?

Los pares de divisas comparan la fortaleza de las economías agregando toda la información sobre ellas, valorando los riesgos y las perspectivas individuales. El par EURUSD compara las economías de la Unión Europea (países que están en la Unión Monetaria Europea y han adoptado el euro) con los Estados Unidos de América y, por lo tanto, cualquier cosa que afecte a cualquiera de las economías se refleja en el par EURUSD.

Los movimientos y decisiones que fortalecen al dólar pueden hacer que el EURUSD caiga.

Los movimientos y decisiones que fortalecen el euro pueden hacer que suba el valor del EURUSD.

Aunque el par no solo incide en los datos económicos más importantes, sino que esos son uno de los factores clave gracias a las publicaciones cíclicas. Éstos incluyen:

Decisiones de los bancos centrales (FED,ECB) (tipos de interés, rendimientos de los bonos del Tesoro)

Inflación IPC de EE. UU., EMU (Unión Monetaria Europea)

Datos de crecimiento del PIB

Índice de Gerentes de Compras

Datos del mercado laboral

NFP (Nóminas No Agrícolas) e Índice de Manufactura ISM

Índice de sentimientos del consumidor de EE. UU. de la Universidad de Michigan

Sentimiento económico ZEW, índice de clima empresarial de Alemania IFO

Conference Board

Ofrecemos acceso a los principales datos económicos publicados diariamente, consúltelos aquí:

Cualquier movimiento, decisión política y la situación geopolítica pueden afectar al euro y hacer que suba el EURUSD. La incertidumbre geopolítica afecta a ambos pares de divisas de manera importante. Así lo ha demostrado la guerra de Ucrania y la dependencia energética que pesa sobre la economía de la Unión Europea en 2022.

Otro factor que puede afectar a este par de divisas es la incertidumbre geopolítica. Estados Unidos y la Unión Europea son importantes socios comerciales, y los inversores suelen prestar atención a la relación entre estos bloques al realizar un seguimiento de los precios de las divisas. La inestabilidad puede tener un impacto significativo en el valor del EURUSD.

Finalmente, dado que las economías de EE.UU. y la UE dependen en gran medida de la industria privada, incluso el desempeño de los principales índices bursátiles regionales en EE.UU. y Europa puede hacer que el valor del euro suba o baje frente al dólar. El EURUSD también puede verse afectado indirectamente por la salud de los índices bursátiles.

Los discursos de los jefes de los bancos centrales y sus miembros pueden tener un impacto muy significativo en el EURUSD, porque los bancos centrales marcan la dirección de la política monetaria. Los bancos centrales también fijan los tipos de interés que, según la teoría económica de Fisher, afectan a los tipos de cambio.

Por ejemplo, si los tipos de interés en los EE. UU. están aumentando y se encuentran en niveles más altos que en la zona euro, el USD debería ser más fuerte que el EUR, lo que se reflejará en el tipo de cambio.

Todo inversor debe ver que las sesiones bursátiles afectan la volatilidad de los pares de divisas. Los datos más importantes se publican durante las sesiones americana y europea, la volatilidad durante la sesión asiática es baja, de manera similar alrededor del mediodía hora local, cuando los inversores suelen tomarse una pausa para almorzar. La volatilidad también aumenta al comienzo de la sesión de EE.UU. y al final de la sesión europea.

Venta o entrar en corto

La venta o entrada en corto, es tomar posiciones ante la caída de los precios. Con esta posición puedes ganar dinero cuando los precios de los instrumentos bajan. Normalmente, los comerciantes pierden dinero cuando los precios caen. Sin embargo, el comercio de CFD le permite operar en todas las condiciones, incluso ante la caída de los precios.

En la estrategia de 'venta en corto', el comportamiento del precio es lo más importante. Las recesiones suelen ser más dinámicas y duran mucho menos que el "movimiento alcista", también conocido como mercado alcista. Puedes ver cómo se comportaron los precios e índices de las empresas estadounidenses en 2008 ante la quiebra de Lehmnan Brothers o en marzo de 2020 durante el crack del Covid. En el mercado forex se puede ver lo que pasó con la lira turca USDTRY, durante el otoño de 2021 por las decisiones de los bancos centrales. También puede consultar el par EURUSD y ver cómo las diferentes políticas de los bancos centrales (FED vs BCE) y la geopolítica afectaron los precios.

Fue gracias a la posibilidad de “vender en corto”, es decir, apostar por las caídas de precios, que Michael Burry, el actual propietario del fondo de cobertura Scion, que criticaba el sistema crediticio estadounidense, hizo una fortuna con el pánico de Wall Street de 2008. Esta historia se describe en la película 'The Big Short'.

Venta en corto en la plataforma xStation5

Abra una posición corta en la plataforma de la misma manera que una posición larga. En lugar de hacer clic en el botón verde COMPRAR (BUY), seleccione el botón rojo VENDER (SELL).

Posición para subidas de precios, 'posición larga' o botón verde COMPRAR (BUY)

Posición para caídas de precios 'posición corta' o botón rojo VENDER (SELL)

Órdenes de protección SL y TP

Al operar con instrumentos CFD, se debe tener en cuenta la alta volatilidad del precio y el resultado de la posición. Al analizar el gráfico y la situación cambiante, algunos inversores deciden utilizar órdenes defensivas automáticas para no tener que seguir el gráfico todo el tiempo y estar delante de las pantallas.

Stop Loss

Como sugiere el nombre, una orden Stop Loss puede proteger contra pérdidas cada vez mayores, la posición se cerrará automáticamente cuando el precio caiga por debajo de su nivel especificado. Otro tipo de orden stop loss es un stop loss dinámico o “trailing stop”, que rastrea el precio de un instrumento a una distancia establecida por usted. El uso de un stop loss dinámico le permite mantener una posición durante un período de tiempo más largo, maximizando sus ganancias y limitando el riesgo que surge de un movimiento repentino de precios.

Take profit

Una orden Take Profit, por otro lado, le permitirá cerrar automáticamente una posición rentable al nivel de precio que considere apropiado. El nivel de cierre puede basarse, por ejemplo, en el análisis técnico que pondrá a disposición en xStation5 o en su propio análisis de la situación del mercado.

Puede encontrar más información sobre las órdenes defensivas en la plataforma xStation5, en la pestaña “VIDEOS”, donde presentamos videos instructivos.

Apalancamiento financiero

El uso del apalancamiento conlleva tanto la oportunidad de abrir una gran posición con una pequeña cantidad de capital empleado como una mayor responsabilidad y riesgo.

Al operar con instrumentos CFD, la cantidad que invierte para abrir una posición se denomina margen. La cantidad necesaria para abrir una posición depende del instrumento que esté operando y del apalancamiento que se le asigne. Usemos un ejemplo.

Si abriera una posición mínima de 0,01 lotes (1 lote equivale a 100.000 unidades de la divisa base) en el par de divisas EURUSD, le costaría aproximadamente 33 EUR, porque el apalancamiento disponible en el par EURUSD es de 1:30, lo que significa que para abrir una posición necesitarías el 3,33% del valor nominal del margen. Por lo tanto, abriría una posición de 1.000 EUR (0,01 x 100.000) con un margen de 33 EUR.

También es importante que se familiarice con los términos Balance, Patrimonio, Margen libre y, lo que es más importante, Nivel de margen.

Balance de la cuenta cambia solo cuando deposita, retira, cierra o abre una posición.

El patrimonio es la cantidad en su saldo más el resultado actual de sus posiciones abiertas. Es el valor en tiempo real de su patrimonio, invertido y no invertido.

El margen es la suma de sus márgenes: la cantidad total tomada para abrir posiciones en CFD.

El margen libre es la cantidad que aún puede usar para abrir nuevas operaciones.

El nivel de margen es un indicador que cuenta el % de su margen. La fórmula es Patrimonio/Margen x 100%.

Por lo tanto, si su capital es de 3.300 EUR y el margen en una posición de CFD es de 33 EUR, su nivel de margen será del 1.000 %.

Sin embargo, si el valor de su cuenta es de 35 EUR y el margen es de 33 EUR, su nivel de margen será de casi el 106 %. (35/33x100 % = 106)

Si en una posición abierta de CFD ha registrado una pérdida de 18 EUR, el valor de su cuenta es de sólo 17 EUR. En este caso, su nivel de margen solo rondará el 51,5%, lo que significa que se activa un mecanismo de defensa automático denominado Margin Stop, que cerrará su posición para evitar más pérdidas si su nivel de margen cae por debajo del 50%.

La existencia del mecanismo es un requisito legal y es resultado de las regulaciones a las que estamos sujetos regulados por instituciones financieras como la CNMV, ESMA o la FCA entre otros.

Si el nivel de margen cae por debajo del 80 %, le enviaremos una advertencia de llamada de margen (o Margin Call), lo que significa que su nivel de margen ha caído a niveles peligrosos y puede resultar en el cierre de su posición.

Si desea mantener abiertas sus posiciones de CFD mientras el nivel de margen está cayendo, simplemente puede depositar fondos en su cuenta, lo que hará que su patrimonio (valor de la cuenta) aumente y el nivel de margen suba. La información sobre el nivel actual de margen (%) se muestra en la plataforma, por lo que no tiene que hacer los cálculos por su cuenta.

Puede leer más sobre el mecanismo Margin Stop aquí.

¿Cómo empezar a negociar el EURUSD?

El apalancamiento disponible en el EURUSD es de 1:30. Necesitará sólo el 3,33% del valor del contrato para abrir un contrato con un margen para un aumento o disminución en el precio del par de divisas.

Un volumen de 1 lote equivale a 100.000 unidades de la divisa base. Un Mini lote de 0,1 lotes equivale a 10.000 unidades de la divisa base. Un microlote de 0,01 equivale a 1.000 unidades de la divisa base.

Por ejemplo, para abrir una posición de 0,1 lotes en EURUSD, solo necesitaría 333 EUR con un apalancamiento de compromiso de margen del 3,33 %.

Además, la plataforma de negociación xStation5 proporciona herramientas para el análisis técnico, gracias a las cuales podrá implementar sus propias estrategias de negociación, acceder a la vista previa del volumen real de EURUSD, así como un servicio de atención al cliente profesional y una interfaz gráfica fácil e intuitiva.

Las cuentas de los Clientes de XTB están protegidas contra el saldo negativo, gracias al cual, al operar en xStation5 en el mercado de divisas, no podrá perder más de lo que decidió depositar en su cuenta de trading. El mecanismo de Margin Stop lo protegerá en parte durante condiciones extremas del mercado y cerrará su posición cuando su nivel de margen esté por debajo del 50%.

Horario de negociación

¿Cuáles son las horas de negociación disponibles? Esta información es especialmente importante para los inversores de divisas (EURUSD). El mercado está abierto los 7 días de la semana con dos descansos los viernes y domingos. El viernes, la negociación está cerrada desde las 22:00h CEST hasta las 00:00h CEST. Los domingos la negociación está cerrada de 00:00h a 23:00h CEST. El precio al contado no se mueve cuando el mercado está cerrado. El resto del tiempo los precios fluctúan constantemente.

Por supuesto, el mejor momento para comenzar a operar con CFD de divisas es durante los períodos de liquidez muy alta, cuando la volatilidad del mercado es mayor. Cuando hay una alta rotación en el mercado y aumenta el volumen de operaciones, también aumenta la volatilidad. Esto puede verse influenciado por la publicación de noticias importantes sobre datos económicos, decisiones de los bancos centrales o ante razones geopolíticas.

