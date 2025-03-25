La ventaja principal de la calculadora de trading, es determinar instantáneamente cada aspecto de su posición, lo que le permite tomar decisiones más informado y con mayor control, sin necesidad de cálculo manual.

Una vez haya escogido el instrumento deseado en la ventana “Observación de Mercado”, podrá realizar una orden haciendo docle click sobre el instrumento o escogiendo el botón “nueva orden”.

Veamos un ejemplo. Supongamos que quiere abrir una posición de 1 lote en el par GBP/USD. La calculadora de trading, instantáneamente calculará el valor del pip de su posición, lo que determinará cuánto ganará o perderá con cada mínimo movimiento.

Además, la calculadora le indicará el margen requerido para abrir la posición, así como el spread – que es el costo por abrir la orden – cualquier comisión o punto swap diario.

Niveles de Stop Loss and Take Profit

A diferencia de la mayoría de las plataformas de trading, la calculadora de la xStation 5, le permite establecer un nivel de Stop Loss o Take Profit basado en pips, un valor monetario o un porcentaje de su balance, permitiendo un control más rápido y cercano para su gestión del riesgo.

Para adjuntar un Stop Loss o Take Profit a su operación, simplemente marque la opción en la calculadora de trading. La calculadora se expandirá para mostrar estos valores. A continuación, puede introducir los valores que elija y la calculadora ajustará su posición por volumen o por el precio de Stop Loss o Take Profit según su preferencia.

Si volvemos al ejemplo del par GBP/USD, supongamos que queremos realizar una operación de compra, con un Stop Loss equivalente al 3% de nuestro balance. La calculadora determinará entonces en qué nivel establecer su Stop Loss, mostrando la cantidad de pips y la máxima pérdida.



Si prefiere establecer un Stop Loss en un punto determinado, pero no desea perder más de 100 GBP, la calculadora puede ajustar su posición por volumen. Simplemente escoja la opción “Ajuste por volumen”, establezca su nivel de Stop Loss y la máxima perdida en GBP. Como podrá ver, la calculadora establecerá automáticamente el volumen adecuado para dichos niveles, que en este caso, serían 1,03 lotes.

Finalmente, puede establecer un nivel de Take Profit de la misma manera, haciendo que su ratio riesgo/beneficio sea más fácil de determinar y aplicar.