Características especiales de la xStation

La plataforma xStation es nuestra plataforma web. Conoce como utilizar sus múltiples herramientas en los gráficos y sus variadas características.

Sumado a las herramientas que ya cuenta la plataforma XStation, cuenta con varias funciones integradas, como por ejemplo un feed de comentarios audio, un feed de noticias macroeconómicas y un calendario económico global.

Son herramientas que podemos acceder fácilmente desde la plataforma y los gráficos.

Puedes utilizar con facilidad la plataforma a la vez que sintonizas el Chat de Traders, un feed de audio que te ofrece comentarios de mercado y actualizaciones de eventos a medida que van teniendo lugar. El calendario es excelente para trades que se mueven según publicaciones de datos económicos, y te da la posibilidad de controlar tu operativa desde un sólo lugar.

Al abrir el calendario, observarás que los eventos van acompañados por una valoración del "impacto", que mide la potencial influencia del anuncio en la volatilidad del mercado. El color rojo puntualiza que tiene más posibilidad de impactar, mientras que el naranja significa un impacto medio. Los anuncios que se prevé que tengan un pequeño impacto en los mercados, quedan marcados en color gris. También puedes ver la previsión de números para la próxima publicación, así como los anuncios previos.

En el Chat de traders, puedes escuchar transmisiones directas desde el mercado, y actuar guiándote con las últimas noticias del mundo de los mercados.

Estos mensajes están formados por análisis de los últimos acontecimientos económicos, con más o menos de 100 entradas al día.

Benefíciate de la investigación puntual y accesible que se te proporciona para optimizar tu operativa.

La calculadora nos permite introducir órdenes de ejecución instantánea y órdenes pendientes. Determina el tamaño de la orden y el valor del contrato, y el margen requerido se calculará automáticamente. Puedes elegir niveles para los Stop Loss y Take Profit, y la cantidad específica de beneficio o pérdida se mostrarán automáticamente. En la parte inferior de la calculadora te informa del spread en pips y la divisa, y el valor de un pip. Esto te permite controlar el costo y ajustarte a ellos para adaptarlo a tu estrategia de trading.

Aprende más sobre la xStation, y lee sobre las especificaciones de las potentes plataformas.