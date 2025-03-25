Hay muchos traders con diferentes puntos de vista sobre el mercado, así que no es una gran sorpresa que haya diferentes estrategias de negociación. Algunos prefieren invertir en el largo plazo, mientras que otros se centran principalmente en la operativa diaria. Algunos ven los indicadores técnicos y patrones como la mejor manera de analizar el mercado, mientras que otros ven el análisis fundamental como el más valioso. Sin embargo, mientras que cada enfoque podría dar lugar a un beneficio, es imposible decir con certeza que un par o un índice se moverán en una dirección específica. Pero qué le parecería si le dijéramos que existe una estrategia que podría obtener beneficios, incluso si la tasa de cambio se mantiene sin cambios? El carry trade es la respuesta.

¿Qué es exactamente el carry trade?

El Carry Trade es una estrategia interesante a largo plazo que tiene sus raíces en la diferencia entre las tasas de interés de todo el mundo. Es una estrategia en la que un inversor vende una determinada moneda con una tasa de interés relativamente baja y utiliza los fondos para comprar una moneda diferente produciendo un interés más alto.

Veamos un ejemplo: un trader toma prestado yenes japoneses, con un costo cercano a 0%, se convierte en dólares y los coloca en un depósito con interés del 2%. Eso le deja con una ganancia de 2% cada año, en el supuesto de que el tipo de cambio se mantiene sin cambios. Y si lo pudiera hacer con un apalancamiento? El retorno de su capital podría ser aún mayor!

Sin embargo, hay que recordar acerca del gran riesgo relacionado con esta estrategia. Utilizando el ejemplo anterior, si el dólar se debilita significativamente contra el Yen, dicha operación podría llevar a una pérdida a pesar de una diferencia positiva en las tasas de interés. Esto se debe a que tendría que pagar más por el yen antes de devolver la cantidad prestada de dinero. Además, debido al apalancamiento, un pequeño movimiento puede resultar en una gran pérdida. Con un enfoque adecuado, no sólo podría beneficiarse de la diferencia de las tasas, sino también de un cambio en el tipo de cambio.

¿Cómo se usa en la práctica?

El punto de partida en la estrategia de carry trade es una diferencia en las tasas de interés entre las dos monedas. En el mercado de divisas, esta estrategia es conocida como “el intercambio”. Intercambiar surge debido al diferencial que existe diariamente en las tasas de interés en cada moneda. Dado que las monedas se negocian en pares, siempre hay que tomar prestada una moneda para comprar otra, por lo que se deduce que hay que pagar intereses sobre el préstamo, pero también recibe interés de la divisa que tiene en sus manos. Si la diferencia entre lo que paga y lo que recibe es positivo, usted obtendrá un beneficio con la operación. Si la diferencia es negativa, es decir, si usted paga más interés del que recibe, entonces su cuenta verá una pérdida operativa.

¿Cómo comprobar si la diferencia es positiva en el par elegido?

Con xStation 5, todo lo que necesita hacer es doble clic sobre el par en la ventana Market Watch.





Como se puede ver, xStation 5 calcula el valor diario dependiendo de la posición que toma y el volumen de su trade. En este ejemplo, la posición de compra en la cotización AUDJPY dará aproximadamente 1,5 euros al día para cada lote. Así que si usted mantiene la posición durante un año, obtendrá alrededor de 540 EUR sólo con el carry trade. Si el mercado se mueve en su contra, su ganancia o pérdida será la diferencia entre la ganancia mencionada y una pérdida de los movimientos del mercado. Por otro lado, si el par se mueve en la misma dirección de su operación, obtendrá una ganancia adicional.

Cuanto más tiempo mantenga su posición con un carry trade positivo, mayor será su ganancia.

Reglas a seguir

El ejemplo del AUDJPY describe cómo funciona la estrategia en la práctica. Sin embargo, también hay varias reglas que vale la pena seguir y que podrían maximizar un beneficio potencial. Aquí están:

Elija el par con el diferencial más amplio en las tasas de interés.

Encuentre un par en tendencia.

Evalúe el riesgo y decida dónde establecer un stop loss.

Mantenga un ojo en la operación y en los cambios de las tasas.

Si bien las reglas número 1 y 3 son bastante obvia para un operador avanzado, la segunda y la cuarta necesitan de una explicación. Como se ha dicho, el tipo de cambio es el factor de riesgo más importante en la estrategia de carry trade. No se puede evitar cambios en las cotizaciones de divisas, pero se puede elegir un par que se podría mover en su dirección. Lo que es importante, debe ser un movimiento a largo plazo, por lo que elegir un par que se mueve dentro de una tendencia a largo o medio plazo es la respuesta que estamos buscando. Veamos un ejemplo.

El USDMXN ha estado en una tendencia a la baja desde comienzos de 2017. La primera mitad de ese año trajo una disminución sólida del par que terminó por consolidar su tendencia bajista. Lo que es más, una posición de venta entrega un swap positivo, por lo que el beneficio de esa operación sería aún mayor. El mercado está en tendencia, el swap es positivo - carry trade funciona perfectamente.

Pero ¿cuáles son los riesgos de esta operación? El tipo de cambio es el más grande y el más importante, pero los cambios en las tasas de interés también valen la pena mirarlos. Si los bancos centrales permanecer igual y no cambian su política, entonces tal riesgo disminuye. Si la política cambia constantemente, entonces la diferencia en las tasas también podría cambiar.

Si usted es un trader que opera con la estrategia Carry Trade, es importante siempre estar al tanto de lo que los bancos centrales están haciendo y cuáles son sus políticas.