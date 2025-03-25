"La mayoría de nuestros CFD sobre índices y materias primas se basan en contratos de futuros. Su precio es muy transparente, pero también significa que están sujetos a 'Rollovers' mensuales o trimestrales. Los contratos de futuros en los que cotizamos nuestros índices o mercados de materias primas normalmente vencen después de 1 o 3 meses."

La mayoría de nuestros CFD sobre índices y materias primas se basan en contratos de futuros. Su precio es muy transparente, pero también significa que están sujetos a 'Rollovers' mensuales o trimestrales. Los contratos de futuros en los que cotizamos nuestros índices o mercados de materias primas normalmente vencen después de 1 o 3 meses.

Por lo tanto, debemos cambiar (transferir) nuestro precio de CFD del contrato anterior al nuevo contrato de futuros. A veces, el precio de los contratos de futuros antiguos y nuevos es diferente, por lo que debemos hacer una corrección de rollover agregando o deduciendo un crédito/cargo de swap único en la cuenta de inversión en la fecha de rollover para reflejar el cambio en el precio de mercado.

¿Qué es una renovación de contrato?

En pocas palabras, un rollover es una operación puramente técnica que garantiza que los Contratos por diferencias (CFD) que puede negociar en las plataformas de XTB siempre reflejen las condiciones del mercado de la mejor manera posible.

La fecha de vencimiento de un contrato de futuros es el último día en que puede negociar ese contrato. Antes del vencimiento, un operador de futuros tiene tres opciones:

Compensar o liquidar la posición

Liquidación

Rollover

Un rollover ocurre cuando un trader mueve su posición del contrato del mes anterior a otro contrato en el futuro. Los traders determinarán cuándo necesitan pasar al nuevo contrato observando el volumen tanto del contrato que vence como del contrato del próximo mes. Un trader que va a renovar sus posiciones puede optar por cambiar al contrato del próximo mes cuando el volumen haya alcanzado un cierto nivel en ese contrato.

¿Por qué XTB necesita renovar los contratos en CFD?

XTB ofrece todos los contratos de CFD con un vencimiento de 365 días. La mayoría de los CFD sobre índices y materias primas se basan en los precios de los contratos de futuros. Para cada mercado suele haber una larga lista de contratos de futuros con diferentes fechas de vencimiento que van desde un mes hasta muchos años en el futuro. El volumen más alto suele estar en el contrato más cercano. Para negociar el contrato más activo, un trader en el mercado de futuros necesita cerrar un contrato (que vence) y abrir otro (el siguiente), pagando tarifas de transacción. ¡El rollover de un CFD hace esto directamente para el usuario y no hay tarifas de transacción asociadas!

¿Son gratuitos los Rollovers en XTB?

Sí, todos los rollovers son completamente gratuitos para todos los clientes de XTB

¿Puedo perder dinero en un rollover?

Un rollover es una operación puramente técnica y, en la mayoría de los casos, no tiene beneficios. Un cambio en el precio afectará la posición de "beneficio", pero al mismo tiempo se agregará exactamente la cantidad opuesta a la posición de "swap". Por ejemplo:

El precio actual del antiguo contrato de futuros de PETRÓLEO (que vence) es 22,50

El precio actual del nuevo contrato de futuros de PETRÓLEO (al que cambiamos el precio de CFD) es 25,50

La corrección del rollover en swaps es de $3000 por lote = (25,50-22,50) x 1 lote, es decir, $1000

Si tiene una posición larga, ha hecho una COMPRA de 1 lote de PETRÓLEO a las 20:50.

Su ganancia antes del rollover es de $2000 = (22,50-20,50) x 1 lote, es decir, $1000

Su ganancia después del rollover también es de $2000 = (25,50-20,50) x 1 lote - $3000 (corrección de rollover)

Si tiene una posición corta, una VENTA de 1 lote de PETRÓLEO a las 20:50.

Su ganancia antes del rollover es -$2000 =(20,50-22,50) x 1 lote, es decir, $1000

Su beneficio después del rollover también es -$2000 =(20,50-25,50) x 1 lote + $3000 (corrección de rollover)

Puede encontrar una lista detallada de las fechas de rollover para todos los instrumentos en la sección Información de la cuenta/Especificaciones del instrumento de nuestro sitio web bajo este enlace.

Información importante

Es crucial recordar que después de calcular los puntos swap (que son el resultado de la base entre dos series de contratos del instrumento subyacente), el valor de los registros de la cuenta del Cliente cambiará. Con una base muy grande, puede suceder que se exceda el NIVEL DE MARGEN requerido. En tal caso, se iniciará el cierre automático de la posición, comenzando por la posición que genere la mayor pérdida y continuará hasta el momento en que se alcance el NIVEL DE MARGEN requerido. Los clientes también deben ajustar sus posiciones pendientes activas. Si el precio de activación de la orden establecida por el cliente se encuentra dentro del gap relacionado con el rollover, la orden se ejecutará al precio de apertura del instrumento. Para evitar esta situación, las ÓRDENES PENDIENTES deben eliminarse antes del final de la sesión de negociación del instrumento en el día de rollover. En otras palabras, si un inversor coloca una orden pendiente dentro del rango de brecha del rollover, puede sufrir una pérdida por Stop Out, sin embargo, el proceso de rollover en sí es gratuito.

¿Por qué difieren los volúmenes de rollover?

Varios factores, como las tasas de interés, los dividendos y el costo de almacenamiento, provocan diferencias entre los precios de los contratos de futuros para un solo instrumento. Normalmente, estas diferencias son moderadas, pero a veces ciertos mercados de materias primas pueden presenciar grandes diferencias.

¿Cuándo tendrá lugar el próximo rollover?

Hacemos todo lo posible para proporcionar toda la información sobre los rollovers entrantes para los CFD por adelantado. Puede encontrar esta información en la tabla de rollover en nuestro sitio web.

Consulte la información sobre rollovers programados en la tabla que publicamos cada año aquí: https://www.xtb.com/cl/servicios-de-trading/condiciones-de-trading/especificacion-de-instrumentos

O consulte todos los avisos y publicaciones que hacemos diariamente sobre avisos de trading aqui https://www.xtb.com/cl/noticias-corporativas/avisos-de-trading

¿Cómo funcionan los rollovers en OIL(petróleo) ?

Debido a que el petróleo se ofrece en un contrato de futuros, tiene una fecha de vencimiento. Si mantiene una posición durante la fecha de vencimiento mensual del contrato de futuros en el que se basa el precio, encontrará un rollover. Si no desea que su posición se renueve, debe cerrar su posición de antemano.

Si desea continuar manteniendo su posición después de la fecha de vencimiento, debe cerrar la posición anterior cuando vence el contrato y abrir una nueva en el nuevo contrato de futuros.

¿Qué pasó el 20 de abril de 2020?

Se produjo un rollover extraordinario en los contratos de WTI y Brent. El contrato activo se cambió del 20 de junio al 20 de julio. La medida tuvo como objetivo limitar el riesgo de que el precio del contrato activo cayera en territorio negativo (como fue el caso del contrato del 20 de mayo). La caída del precio por debajo de $0 conduce a un colapso total de la liquidez, lo que podría resultar en la incapacidad de hacer rollover en la posición al contrato del próximo mes. Muchos traders de futuros experimentaron tal situación, lo que finalmente llevó a que el precio cayera hasta -40 dólares por barril.

Cabe señalar que los contratos CFD ofrecidos por XTB tienen como objetivo replicar el rendimiento del precio de un contrato más cercano que no requiere que los inversores renueven manualmente. Una vez que el precio cae en territorio negativo,un rollover sería mucho más difícil, si no imposible. El rollover en sí no afecta el resultado financiero de una transacción, ya que los puntos swap se suman o restan según el tamaño de la posición y la forma de la curva de futuros.





