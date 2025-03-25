Comenzar a operar

Hacer trading en los mercados puede ser complejo en una primera etapa. Con un flujo importante de información accesible online, así como los métodos innovadores que surgen en aumento para interpretar y analizar los gráficos, datos y mercados con alta movilidad, es fácil sentirse abrumado o sucumbir ante el miedo a lo desconocido. Algo que no hay que perder de vista es la simplicidad. En una primera instancia no se adentre en complicaciones con su estrategia de trading. Tenga en consideración algunas reglas sencillas y básicas, y construya su experiencia a partir de ello.

Reglas para comenzar:

1- Enfóquese en ciertos mercados

Usted debe centrarse únicamente en un número reducido de mercados y fundamental, solo opere en los mercados que conoce. Cada día que analiza, o abre una posición, es otro día en que usted asimila y se acerca más con sus patrones, comportamientos y movimientos. Esto se traduce en que gradualmente comprenderá lo que influye en los precios y como se mueven estos.

Aproxímese a los anuncios que puedan influir en la volatilidad del instrumento seleccionado. Por ejemplo, si usted está abriendo posiciones con el petróleo, pero no está enterado que todos los miércoles existe el Reporte Petrolero de la EIA que es típico que genere volatilidad de precio en el petróleo, estará luchando una batalla perdida. Así que dedíquele el tiempo necesario para entender qué afecta los precios en los mercados que son de su interés.

El calendario económico que ofrecemos en nuestra plataforma le da la posibilidad de estar al día con los datos macroeconómicos. Este enseña los datos previos y actuales, clasificándolos también por su potencial impacto en el mercado. Por ejemplo, la publicación de las nóminas no agrícolas de USA el primer viernes del mes está clasificado como alta debido a que frecuentemente crean volatilidad en el movimiento del precio de los pares de divisas del USD y de índices globales como el US30 y el UK100, así como en el precio del Oro.

2- Seleccione el período de tiempo que se adapte a usted

El carácter de su trading depende de los períodos de tiempo que usted elija para operar. Por ejemplo, un trader largoplacista manejara sus operaciones tomando períodos de semanas, meses, e incluso hasta un año. Como las operaciones se abren por largo tiempo, la cantidad de operaciones es menor – tal vez solo cinco a diez al mes. Siguiendo ese método, el trader de largo plazo toma sus decisiones apoyándose en gráficos semanales o mensuales y utiliza gráficos diarios o de cuatro horas para elegir puntos de entrada concisos.

Por otro lado, un swing trader es un trader de mediano plazo que abre posiciones por algunos días, o tal vez una semana o dos. Un trader diario es aquel que normalmente abre y cierra una posición en el día, aunque hay traders que deciden mantenerlas hasta tres días.

Tome en cuenta las diversas temporalidades que pueden amoldarse a su estilo de trading y personalidad. Estos períodos de tiempo se correlacionan con el tiempo que usted le puede dedicar al trading – tanto diario, semanal o mensual.

Si usted tiene la capacidad de reaccionar a situaciones cambiantes de manera veloz y clara, períodos de tiempo cortos podrían ser adecuados para usted, mientras que si prefiere analizar el mercado más detenidamente, serán mejor períodos de tiempo largos.

Así mismo, muchas personas que tienen trabajos full time no pueden revisar y estar pendientes de sus posiciones durante el día realizan la mayoría de sus análisis en la noche o en los fines de semana. Usted debe hallar el período de tiempo que se ajuste a usted.

Estos son factores a considerar cautelosamente.

3- Crear un plan de trading

Por supuesto, genere un plan de trading. Usted debe conocer la dirección en la que quiere operar un mercado (al alza o a la baja), la razón por la cual entra a una posición, particularmente los puntos de entrada y salida y cuanto capital está queriendo arriesgar, todo previo a comenzar a operar. Armando un plan de trading, usted puede sortear errores clásicos que cometen los traders principiantes, como un mal manejo del riesgo. Su plan de trading funciona además como recordatorio del razonamiento detrás de abrir una posición cuando está meditando modificar las tácticas en medio de una posición abierta.

4- Manejo del riesgo: siempre considere utilizar stop loss

Como nos lo indica el nombre, un stop loss gestiona sus pérdidas en caso de que el precio de mercado en su posición se mueva en su contra. Básicamente un stop loss es una orden de cierre donde usted estipula cuanto riesgo está dispuesto a asumir en una operación. Si el mercado se mueve en la dirección opuesta a su posición y usted empieza a generar una una pérdida, nuestros sistemas automáticamente cerrarán su posición a su nivel máximo de riesgo determinado previamente. Usted debe programar el precio en que desea que su posición se cierre al momento de abrir una posición o puede modificar una ya existente mediante nuestra plataforma.

Los stop loss pueden ser utilizados con libertad y protegen su cuenta de movimientos perjudiciales del mercado, pero por favor tenga en consideración que no podemos garantizar su posición durante todo el tiempo. Si el mercado se vuelve volátil repentinamente y se sitúa por debajo de su nivel de stop (salta de un precio al otro sin operar en los niveles entre ellos), es posible que su posición se cierre a un nivel peor que el determinado por usted. Esto se conoce como price slippage.

Los stop loss garantizados, es decir lo que no conllevan el riesgo de slippage y aseguran que, si el mercado se mueve opuesto a su posición, la misma se cierra en el nivel de stop loss determinado, están disponibles sin costo en la cuenta básica. Pregunte a nuestros ejecutivos de cuenta para más información, o descubra como manejar su riesgo.