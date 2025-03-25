Cómo abrir una cuenta de trading

Abrir una cuenta de operaciones con XTB es rápido y fácil. Usted podría estar negociando en en los mercados financieros dentro de los próximos tres minutos. Basta con seguir nuestro proceso de tres etapas que se describe a continuación:

Complete nuestro sencillo formulario en línea y obtenga acceso instantáneo a nuestras plataformas de negociación, mientras se verifican sus datos.

Usted podría ser requerido para cargar documentos adicionales para verificar su identidad (comprobante de domicilio, estado de cuenta bancaria, etc. ) a través del rincón del cliente de XTB.

Una vez que su solicitud haya sido aprobada, puede depositar fondos a través de nuestro proceso seguro y comenzar a operar!

Sus datos están protegidos

Su información personal está segura con nosotros.

Todos los datos pasan a través de una conexión segura SSL

Estamos autorizados y regulados por la International Financial Services Commission (Licencia: IFSC/60/413/TS/16)

Por qué XTB?

Somos uno de los mayores brokers de Europa

Contamos con una plataforma premiada, con una ejecución promedio de 85 milisegundos

Acceso a más de 1500 instrumentos

Formación completa y gratuita sobre el mercado forex

Avanzadas herramientas de análisis técnico con integración gratuita

Estamos para ayudarlo

Si tiene alguna pregunta con respecto a la creación de la cuenta, por favor póngase en contacto con nuestros ejecutivos.