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Cómo abrir una cuenta de trading

Cómo abrir una cuenta de trading
Cómo abrir una cuenta de trading

Abrir una cuenta de operaciones con XTB es rápido y fácil. Usted podría estar negociando en en los mercados financieros dentro de los próximos tres minutos. Basta con seguir nuestro proceso de tres etapas que se describe a continuación:

Complete nuestro sencillo formulario en línea y obtenga acceso instantáneo a nuestras plataformas de negociación, mientras se verifican sus datos.
Usted podría ser requerido para cargar documentos adicionales para verificar su identidad (comprobante de domicilio, estado de cuenta bancaria, etc. ) a través del rincón del cliente de XTB.
Una vez que su solicitud haya sido aprobada, puede depositar fondos a través de nuestro proceso seguro y comenzar a operar!

 

Sus datos están protegidos

Su información personal está segura con nosotros.
Todos los datos pasan a través de una conexión segura SSL
Estamos autorizados y regulados por la International Financial Services Commission (Licencia: IFSC/60/413/TS/16)

 

Por qué XTB?

Somos uno de los mayores brokers de Europa
Contamos con una plataforma premiada, con una ejecución promedio de 85 milisegundos
Acceso a más de 1500 instrumentos
Formación completa y gratuita sobre el mercado forex
Avanzadas herramientas de análisis técnico con integración gratuita

 

Estamos para ayudarlo

Si tiene alguna pregunta con respecto a la creación de la cuenta, por favor póngase en contacto con nuestros ejecutivos.

2 minutos

MT4 - Terminal
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xStation 5 - Diseño básico
4 minutos

xStation 5 - Terminal

Esto es contenido educativo y no una recomendación. Invertir implica riesgos. Invierte de forma responsable.

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La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
**XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

**XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.