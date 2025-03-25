Abrir una cuenta de operaciones con XTB es rápido y fácil. Usted podría estar negociando en en los mercados financieros dentro de los próximos tres minutos. Basta con seguir nuestro proceso de tres etapas que se describe a continuación:
Complete nuestro sencillo formulario en línea y obtenga acceso instantáneo a nuestras plataformas de negociación, mientras se verifican sus datos.
Usted podría ser requerido para cargar documentos adicionales para verificar su identidad (comprobante de domicilio, estado de cuenta bancaria, etc. ) a través del rincón del cliente de XTB.
Una vez que su solicitud haya sido aprobada, puede depositar fondos a través de nuestro proceso seguro y comenzar a operar!
Sus datos están protegidos
Su información personal está segura con nosotros.
Todos los datos pasan a través de una conexión segura SSL
Estamos autorizados y regulados por la International Financial Services Commission (Licencia: IFSC/60/413/TS/16)
Por qué XTB?
Somos uno de los mayores brokers de Europa
Contamos con una plataforma premiada, con una ejecución promedio de 85 milisegundos
Acceso a más de 1500 instrumentos
Formación completa y gratuita sobre el mercado forex
Avanzadas herramientas de análisis técnico con integración gratuita
Estamos para ayudarlo
Si tiene alguna pregunta con respecto a la creación de la cuenta, por favor póngase en contacto con nuestros ejecutivos.