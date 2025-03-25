<p><strong>En esta lección aprenderás:</strong></p>

Cómo abrir una operación desde la ventana de Cotizaciones

Cómo abrir una operación directamente desde el gráfico

Qué es el trading en un click y cómo activar esta herramienta

Introducir una orden en la plataforma MT4 es muy sencillo, intuitivo y rápido. La MT4 te ofrece varias formas de introducir órdenes, que explicamos más abajo:

Ventana de nueva orden

La primera forma de introducir una orden es encontrar el mercado que nos interesa en la ventana de Cotizaciones. Una vez lo tienes localizado, para abrir haz doble click en el nombre de este mercado y te aparecerá una ventana de orden.

Cuando se abra la ventana de orden, elige el volumen de la transacción en lotes (recuerda: 1 lote es equivalente a 100,000 de la divisa base, por lo que proporcionalmente 0,1 lotes son 10.000, y 0,01 lote son 1.000 unidades de la divisa base), y si aplicar niveles de Stop Loss o Take Profit.

Entonces puedes introducir tu operación de dos maneras: instantáneamente, o como una orden pendiente (si no estás seguro de cuál aplicar, infórmate sobre las diferencias aquí). También tienes la opción de escribir un comentario en tu operación, para mantener notas o un diario sobre cada una de tus posiciones.

Una vez seleccionado el volumen, decide la dirección de tu operativa. Si esperas que el mercado suba, entonces te pones "largo" y pinchas en el botón de "comprar". Si esperas que el mercado caiga, entonces te pones "corto" y pinchas en el botón de "vender".

Una vez hecho esto se introducirá tu orden. Desde ahora tus órdenes serán visibles en la pestaña de "Operaciones" en la venta Terminal.

Trading en un click

Puedes hacerlo incluso más rápido utilizando la opción de trading en un click. Para activarla ve al menú Herramientas -> Opciones.

Selecciona la pestaña "Operaciones" y marca la opción de "Operativa en un click" .

Una vez activada, y habiendo analizado un mercado, si quieres introducir una operación podrás hacerlo desde la esquina superior izquierda del gráfico - donde están disponibles los botones de compra y venta, además con la opción de modificar el volumen.

Operar desde el gráfico

Otra forma de abrir una posición es clicando con el botón derecho en la ventana del gráfico y seleccionar "Operar" y luego "Nueva orden", y aparecerá la ventana de nueva orden.

Cerrar posiciones

Para cerrar una posición abierta clica en la "x" de la pestaña "Operación" en la ventana Terminal.

O pincha con el botón derecho del ratón en la línea de orden del gráfico y selecciona "cerrar".

Si quieres cerrar solo una parte de la posición, pincha con el botón derecho del ratón sobre la orden abierta y selecciona "Modificar". Entonces, en el campo Tipo, selecciona ejecución instantánea y elige la parte de la posición que quieres cerrar.

Como puedes ver, abrir y cerrar operaciones en la plataforma MT4 es muy intuitivo y literalmente se hace en un solo click.

*Tenga en cuenta que la plataforma de operaciones MetaTrader 4 (MT4) ya no está disponible para cuentas de nueva creación . Sin embargo, todavía está disponible para los usuarios existentes que han estado utilizando la plataforma MT4 hasta ahora. Le recomendamos que pruebe nuestra plataforma de negociación xStation5