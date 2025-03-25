Cómo elegir un broker - 5 recomendaciones

El Mercado Forex

* El mercado forex tiene un volumen diario de negociación de más de 4 billones de dólares

* Es el mayor mercado financiero del mundo

* Es un mercado(OTC), lo que significa que no existe un mercado central.

Estas son algunas de las razones por las que elegir un broker es una decisión seria y no necesariamente una tarea fácil. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta al elegir un broker?

1. Está el broker regulado?

Cada broker de buena reputación, está debidamente regulado en el país de su actividad o por otro organismo regulador importante. Los brokers de mala reputación, suelen llamar la atención por los sitios web atractivos y promociones interesantes, pero el mercado forex está asociado con la inversión de sus fondos por lo que es crucial saber que su dinero está seguro en un broker regulado.

Por ejemplo, XTB, al ser un broker global, debe cumplir con múltiples regulaciones de distintos reguladores financieros como la FCA de UK, la CNMV de españa, la KNF de Polonia, IFSC de Belice, BaFin de Alemania, entre otros. Además, XTB es una empresa abierta en la bolsa (Varsovia), por lo cual, las exigencias regulatorias son aún mayores y la información financiera de la compañía es pública y auditada, y cualquier cliente puede acceder a esta.

2. Es fácil depositar y retirar fondos?

Es muy importante que los clientes puedan depositar o retirar con plena libertad y sin limitaciones impuestas por el broker. Depósitos y retiros deben ser procesados de forma fácil y sencilla.

En XTB, usted puede realizar depósitos o retirar fondos en cualquier momento y cuando usted lo estime conveniente. Todo a través del Client Office.

3. Están claros todos los costos?

Al elegir un broker es muy importante entender y estar en conocimiento de todos los costos asociados al Trading que realizará. Es crucial que su broker tenga una sección en su sitio web dedicado a todos los costos relacionados con las operaciones de sus clientes, para que estos no se encuentren con ninguna sorpresa al momento de operar.

En XTB, creemos que la transparencia es fundamental en la construcción de relaciones de largo plazo con nuestros clientes. Es por eso que tenemos una sección en nuestro sitio web con toda la información relacionada a los costos de trading. Además, nuestra premiada plataforma xStation, cuenta con una calculadora de trading, que especifica todos los costos asociados al trade que está por abrir, para que usted sepa todos los costos antes de abrir la operación.

4. Tendrá que soporte las 24 horas del día, 5 días a la semana?

El trading en el mercado forex, a menudo puede ser una actividad solitaria, en la cual los clientes pueden necesitar algún tipo de ayuda o soporte, y es muy importante para el cliente tener la certeza que puede comunicarse con el área de Servicio al cliente en cualquier momento y cualquier día de la semana mientras los mercados financieros están abiertos.

Comunicación por correo electrónico es lo mínimo, pero los mejores brokers del mundo, dan a los clientes la posibilidad de comunicarse con el área de servicio al cliente de forma instantánea a través de su sitio web, teléfono o de forma presencial, en las oficinas del broker.

En XTB queremos construir relaciones de largo plazo con nuestros clientes. Es por esto que cada cliente en XTB tiene asignado un Account Manager personalizado, cuyo objetivo es ser un soporte y apoyo en cuanto a formación y aspectos técnicos. Además, el cliente puede contactar en todo momento al área de Servicio al cliente, ya sea por Chat (24 horas al día, durante 5 días a la semana), Teléfono o visitando nuestras oficinas.

5. Me entregarán educación para mi desarrollo en el mercado?

Los mejores brokers del mundo tienen programas de formación de traders enfocados en el desarrollo del cliente en los mercados financieros. Es importante elegir un broker con un programa de formación con lógica, por etapas y que abarquen una amplia gama de aspectos que son relevantes a la hora de aprender de trading, y que no sean meros videos de personas hablando de tecnicismos incomprensibles.

En XTB, el cliente podrá entrar a un programa de formación por etapas, desde lo básico, para personas sin experiencia, hasta avanzado para Traders con experiencia y conocimientos. Abarcando los temas más relevantes (conceptos básicos, análisis técnico, chartismo, análisis fundamental, psicología del trading, estrategias de trading, etc). Además nuestros clientes pueden acceder de forma gratuita en la escuela de trading Método Trading.