Invertir en ORO – ¿Cómo hacerlo de forma online?

Hay varias formas comunes de comprar oro. Como generalmente se asocia con su forma física, uno podría invertir en oro simplemente comprando monedas de oro, lingotes de oro o joyas.

Las distintas culturas reconocen al oro como una inversión segura para muchas personas alrededor del mundo, incluso aquellos que no están familiarizados con los mercados financieros en términos de oferta y demanda de oro o movimientos de precios. Históricamente, el oro se ha considerado un activo que mantiene su valor a pesar de la incertidumbre económica o las fluctuaciones de precios debido a sus propiedades únicas.

Invertir en oro siempre ha sido una opción atractiva para los inversores que buscan diversificar sus carteras, protegerse contra la inflación o simplemente disfrutar de la belleza, el valor y el prestigio de poseer oro como una mercancía física.

Hoy en día, los avances tecnológicos han creado diversas formas y opciones para invertir en este metal precioso, incluso desde la palma de tu mano. En este artículo aprenderás cómo comprar y comerciar oro, y cuál es el mejor momento para empezar a invertir con oro.

¿Cómo comprar ORO?

En primer lugar, es importante comprender las diferentes formas en las que puedes invertir en oro y cómo funciona la demanda de oro en los mercados del metal dorado, así como qué opciones de inversión en oro están disponibles. Los activos físicos, como lingotes de oro, monedas y joyas, son la forma de inversión más común para las personas. Otras opciones incluyen los fondos cotizados en bolsa (ETFs) de oro, las acciones de empresas mineras de oro y los contratos de futuros de oro.

Lingotes de Oro

Los lingotes de oro, también conocidos como “bullion”, son la opción popular para los inversores que desean comprar oro físico. Por lo general, el bullion se vende por gramo u onza. En la cara del lingote se debe estampar la pureza del oro, el fabricante y el peso.

Cuando se compran lingotes de oro físico, la pureza es crucial, ya que confirma el valor del oro. Los lingotes de oro de calidad para inversión deben tener al menos un 99,5% de pureza. Esto es especialmente importante si esperas almacenar los lingotes en una cuenta individual de jubilación especializada (IRA), ya que el oro menos puro no puede ser retenido de esa manera.

Hay muchas empresas que venden bullion de oro, pero recomendamos encarecidamente elegir solo empresas de confianza. Ten en cuenta que es posible que debas pagar tarifas adicionales, como el seguro, para asegurar el transporte seguro de tu bullion.

Monedas de oro

Las monedas de oro son artículos de colección populares y una opción atractiva para los inversores. Sin embargo, a diferencia de los lingotes de oro, es probable que se pague una prima sobre el valor del oro en comparación con la misma cantidad de oro en forma de bullion.

Las monedas generalmente tienen un contenido de oro más bajo que los lingotes. Por ejemplo, una moneda “American Eagle” de una onza de oro popular contiene solo un 91,67% de oro. El resto del peso está compuesto por plata y cobre. Asegúrate de investigar el contenido de oro de las monedas en las que estás interesado antes de comprar.

Puedes comprar monedas de oro a través de distribuidores, casas de empeño y vendedores individuales en los que confíes. Si decides comprar tus monedas de oro en línea, asegúrate de hacerlo a través de un distribuidor listado en bases de datos de menta, por ejemplo. Ya sea que compres tus monedas de oro en persona o en línea, no querrás desperdiciar dinero en falsificaciones o en oro que sea menos puro de lo que te hacen creer.

Joyas

Las joyas, especialmente las piezas antiguas, pueden ofrecer otra opción para comprar oro. Sin embargo, al igual que las monedas de oro, es probable que pagues un extra por la cantidad de oro que realmente estás obteniendo. El recargo puede variar desde un 20% hasta un 300%, dependiendo del fabricante.

Es importante tener en cuenta que no todo lo que brilla es oro. Los fabricantes utilizan aleaciones que combinan oro con otros metales para hacer que sus piezas sean más duraderas o ajustar su color. La calidad del oro en las joyas se mide en quilates, y el oro de mayor quilataje es más valioso que el oro de menor quilataje. Busca piezas con un sello de quilates para asegurarte de que estás obteniendo lo que pagas.

Factores a tener en cuenta a la hora de comprar oro físico

Al comprar activos físicos, hay varios factores a tener en cuenta:

Almacenaje

Los lingotes o monedas de oro requieren una ubicación segura para su almacenamiento. Si bien es cierto que puedes guardar tu oro en casa, muchos inversores prefieren utilizar un custodio. Asegúrate de investigar opciones seguras para el almacenamiento de tu oro antes de realizar la compra y ten en cuenta que el almacenamiento seguro aumentará el coste de tu inversión.

Seguro

Ya sea que elijas almacenar tu oro en casa o con un custodio, es importante asegurar tu inversión contra robos o desastres naturales. Esto puede implicar un coste adicional en tu póliza de seguro de hogar o de inquilino, por lo que debes verificarlo con tu proveedor de seguros.

Fabricante

Para garantizar que el valor de tu inversión crezca con el tiempo, asegúrate de comprar oro de fuentes confiables. Antes de comprar cualquier cosa, definitivamente debes verificarlas mediante la consulta de registros oficiales de vendedores de oro.

Pureza

El contenido de oro en la moneda, el lingote o la pieza de joyería tiene un impacto significativo en su valor y su valía como inversión. Asegúrate de que cualquier oro que compres como inversión tenga un nivel de pureza lo suficientemente alto como para resistir el paso del tiempo. Apunta a productos de oro que tengan al menos un 91% de pureza, si no un 99%.

Métodos modernos de inversión en Oro

El mundo ha cambiado mucho en las últimas décadas. La liberalización de los movimientos de capital y la nueva tecnología han hecho que la estrategia de trading de oro sea increíblemente más sencilla que comprar un lingote de oro. Además de eso, los mercados financieros han permitido a los inversores comprar oro con comisiones increíblemente bajas, o incluso mejor, sin ningún coste de operativa.

Invertir en ETFs sobre el Oro

Los fondos cotizados en bolsa (ETFs) de oro se han vuelto populares en estos días, ya que ofrecen una alternativa interesante para acceder al oro. Algunos dicen que comprar ETFs para invertir en oro podría ser una buena forma de invertir en oro para principiantes o para personas que desean comprar oro como inversión a largo plazo, ya que la estructura de los ETFs es fácil de entender. También son una excelente opción para aquellos que buscan invertir en oro en línea.

Entonces, ¿cómo se adquieren los ETFs de oro? Es muy sencillo, ya que los ETFs funcionan como acciones individuales y se negocian en una bolsa. Esto significa que los inversores no poseen físicamente el oro como uno de los metales preciosos, pero aún así obtienen exposición a la materia prima, ya que la mayoría de los ETFs estándar (ETFs convencionales) poseen un cierto número de lingotes de oro por cada acción del fondo cotizado en bolsa emitida. Como resultado, los ETFs siguen el valor del mercado del oro y cualquier cambio en el precio del oro se refleja en un precio de mercado cotizado en bolsa.

¿Qué son los ETFs sobre el Oro?

Los ETFs que invierten en oro son similares a los fondos de inversión y se negocian en bolsas de valores. Al igual que en un fondo mutuo de acciones, una compañía de gestión de activos (AMC, por sus siglas en inglés) recauda dinero de los inversores para invertir en acciones. Sin embargo, en el caso de los ETFs de oro, el activo subyacente es oro puro. Luego, la AMC asigna unidades a los inversores que pueden negociarse en las bolsas. El precio del ETF está correlacionado con el precio del oro subyacente, lo que añade flexibilidad a la inversión en oro físico.

¿Cómo funcionan los ETFs sobre el Oro?

Cada unidad de un ETF de oro representa un gramo de oro con una pureza del 99,5%. Este oro se almacena en las bóvedas de bancos custodios, y su valor determina el precio de la unidad. Por ejemplo, si la AMC asigna el valor de un gramo de oro a cada unidad, el precio de cada unidad será aproximadamente igual al precio de un gramo de oro.

Beneficios de invertir en ETFs sobre el Oro

Existen varios beneficios a la hora de invertir con ETFs de oro, que incluyen:

Sin variación de precios: Los ETFs se compran y venden al mismo precio, a diferencia del oro asignado, que opera a diferentes precios en diferentes ubicaciones.

Los ETFs se compran y venden al mismo precio, a diferencia del oro asignado, que opera a diferentes precios en diferentes ubicaciones. Pureza del oro: La pureza de los ETFs está garantizada, siendo el estándar un 99,5% de pureza. El mercado de oro físico carece de transparencia para generar confianza en la pureza.

La pureza de los ETFs está garantizada, siendo el estándar un 99,5% de pureza. El mercado de oro físico carece de transparencia para generar confianza en la pureza. Liquidez: Los ETFs se listan y se negocian en bolsas de valores reconocidas, brindando conveniencia y liquidez.

Los ETFs se listan y se negocian en bolsas de valores reconocidas, brindando conveniencia y liquidez. Sin temor a robos: El hecho de que el oro se almacene en forma desmaterializada asegura la seguridad de la inversión, liberando a los inversores de preocupaciones asociadas con el oro físico. También se ahorran los cargos por cajas de seguridad.

El hecho de que el oro se almacene en forma desmaterializada asegura la seguridad de la inversión, liberando a los inversores de preocupaciones asociadas con el oro físico. También se ahorran los cargos por cajas de seguridad. Sin cargos de entrada y salida: Los ETFs de oro no cobran cargos por entrada o salida, ya que se negocian en la bolsa de valores.

Los ETFs de oro no cobran cargos por entrada o salida, ya que se negocian en la bolsa de valores. Sin costes de impuestos indirectos: Las transacciones de ETFs están exentas de impuestos indirectos, como el impuesto sobre bienes y servicios (GST) a una tasa del 3% sobre el valor de compra y venta, que se aplican a los activos de oro tangible.

Maneras de invertir en ETFs sobre el Oro

Existen dos formas de invertir en ETFs de oro. Una es la ruta directa, donde los inversores compran unidades de ETFs y pueden almacenar sus acciones y valores en un formato electrónico utilizando una cuenta demat, también conocida como cuenta desmaterializada, que se abre a través de un corredor de bolsa. Esta cuenta permite a las personas monitorear de manera conveniente todas sus inversiones en un solo lugar, incluyendo acciones, fondos cotizados en bolsa, bonos y fondos mutuos.

La segunda opción es la ruta indirecta, donde los inversores invierten en fondos de oro que invierten indirectamente en ETFs.

Comparación de ETFs contra otros instrumentos

Comparar los ETFs con la inversión en oro físico no es sencillo, ya que los activos de oro tangibles también satisfacen la demanda de joyería, además de la demanda de inversión. La inversión en oro físico tiene diferentes comisiones de compra y venta, lo cual no es el caso de los ETFs. Sin embargo, los beneficios tradicionales del uso del oro como reserva de valor han superado históricamente a los beneficios del producto digital. Los inversores deben comprender los requisitos de rendimiento y el propósito de la inversión antes de elegir entre las dos opciones.

Acciones del Oro

En lugar de comprar oro físico, otra forma de comenzar a invertir es comprar acciones de compañías productoras de oro. En este caso, los inversores invierten en oro al obtener exposición indirecta a los mercados del oro, ya que los productores que venden oro dependen en gran medida del precio del oro en el mercado. El panorama para estas empresas suele ser favorable cuando el precio del oro se dispara, ya que se espera que las ventas y ganancias de los mineros de oro también avancen.

Por lo tanto, existe una correlación positiva significativa entre los precios del oro y ciertos valores vinculados al oro. Vale la pena señalar que las empresas mineras de oro también pueden pagar dividendos, lo cual es una gran ventaja en comparación con una inversión directa en metales preciosos. Este factor podría ser particularmente crítico para los inversores de dividendos a largo plazo e implica que, en algunos casos, comprar acciones de oro podría ser una idea incluso mejor que comprar directamente el metal precioso

Tenga en cuenta que los datos presentados se refieren a datos de rendimiento pasado y no son un indicador fiable del rendimiento futuro.

Las acciones de oro están correlacionadas positivamente con los precios del oro, lo que significa que las acciones de los mineros de oro ganan junto con el aumento de los precios del oro. Por otro lado, las acciones de oro tienden a caer cuando el precio del oro cae. Barrick Gold Corp (GOLD.US) puede encontrarse entre los productores de oro más grandes del mundo. Fuente: xStation5

Mejor momento para invertir en ORO

Muchos participantes del mercado se preguntan cuál es el mejor momento para invertir en oro. Una creencia importante se refiere al oro como un activo de "refugio seguro". Significa que se considera un activo relativamente seguro durante tiempos difíciles como crisis financieras o recesiones. No es casualidad que los bancos centrales mantengan el oro como activo de reserva, ya que se espera que el oro conserve su valor. Este razonamiento también afecta las decisiones de los inversores minoristas, por lo que la exposición al oro a menudo se puede encontrar en las carteras de los inversores.

Aparte de eso, el oro puede volverse particularmente popular durante los períodos de alta inflación. Dado que el aumento de la inflación suele preocupar a la gente por la reducción del valor de su dinero, se espera que el oro sirva como cobertura contra la inflación. A pesar de que la relación entre los precios del oro y la inflación no es tan significativa como antes (no hemos experimentado una inflación elevada durante muchos años y los programas de flexibilización cuantitativa también han tenido sus efectos en este fenómeno), comprar oro aún puede ser una maniobra inteligente en países con inflación relativamente alta. El oro también se considera una clase de activo que podría ayudar a construir una cartera equilibrada. Esta idea puede resultar particularmente atractiva para los inversores reacios al riesgo, ya que la diversificación de la cartera debería reducir el riesgo y la volatilidad.

El oro también se considera una clase de activo que podría ayudar a construir una cartera equilibrada y balanceada. Esta idea puede resultar particularmente atractiva para los inversores reacios al riesgo, que busquen una inversión segura y rentable, ya que la diversificación de la cartera debería reducir el riesgo y la volatilidad

Tenga en cuenta que los datos presentados se refieren a datos de rendimiento pasado y no son un indicador fiable del rendimiento futuro.

Tras la crisis financiera mundial, la correlación negativa entre los precios del oro y el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se ha vuelto muy evidente. Por lo tanto, el aumento de los rendimientos en EE. UU. suele provocar una caída de los precios del oro. Fuente: fred.stlouisfed.org

Horario de negociación del Oro

Hasta ahora hemos comentado varios aspectos de la compra de oro. ¿Qué pasa con los horarios de negociación del oro? Si bien en realidad no debería importarle a los inversores a largo plazo que tienen un horizonte temporal de varios años, podría ser particularmente importante en lo que respecta a la negociación intradía del oro.

En general, hay dos momentos del día en los que el comercio de oro alcanza su punto máximo cuando la demanda de oro está en su punto más alto: la apertura de los mercados europeos y la apertura de los mercados estadounidenses. El máximo europeo ocurre alrededor de las 09:00h CEST y en ese momento el precio del oro puede subir o bajar.

Sin embargo, la mayoría de la actividad en el comercio de oro suele ocurrir después de la apertura del mercado estadounidense; según algunas estimaciones, este pico puede ser incluso dos veces más grande que el europeo. La volatilidad elevada se mantiene desde aproximadamente la 14:00h CEST hasta alrededor de las 17:00h CEST. Este período puede ser un buen momento para estar atento a las fluctuaciones del precio del oro en dólares estadounidenses, o cuando la demanda de oro aumenta y puede ser el mejor momento para comprar o vender oro.

