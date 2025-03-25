¿Qué es el S&P 500 y cómo invertir desde Chile?

Tiempo de lectura: 13 minute(s)

El índice S&P 500 es conocido como la primera medida del desarrollo de la economía de Estados Unidos y sentimiento del mercado. Analistas de todo el mundo monitorizan este índice.

Al índice Standard and Poor’s 500 se le conoce como uno de los medidores clave de la fuerza de la economía de EEUU. El índice tiene una media anual de beneficio de casi el 14%, lo que anima a muchos inversores. La inversión en el S&P 500 se considera una muestra de fe en la economía Americana y su éxito.

Uno de los inversores más populares que ha hecho fortuna con el S&P 500 es Warren Buffet, que comenzó invirtiendo en el negocio Americano allá por 1960 al comprar por aquel entonces un fondo creado de manera reciente que monitorizaba el comportamiento de las acciones de las 500 empresas más grandes de América. Buffet argumentó su decisión con la creencia en la “fortaleza” y el “crecimiento” de la economía Americana como la que tenía más capital y el llamado “smart-money”. El mercado de acciones, sin embargo, va de la mano de las emociones, y el índice también experimenta volatilidad. Es por esto que los derivados financieros como los futuros basados en el precio del S&P 500 se han vuelto tan populares con los años.

En este artículo describimos qué es en realidad el índice S&P 500, cómo se construye y cómo empezar a invertir en él.

¿Qué es el índice S&P 500?

Se trata de un índice que monitoriza la capitalización de mercado de las 500 empresas más poderosas que lo constituyen, midiendo el valor de sus acciones aceptadas para la oferta pública (flotante libre). El índice tal y como lo conocemos hoy se creó en 1957, aunque la tarea de crear un índice como este aún continuaron.

La capitalización de mercado de cada compañía se calcula multiplicando el número de acciones por su precio actual. Si la empresa tiene 5 millones de acciones en manos de accionistas y el precio actual de cada acción es de 400$, entonces la capitalización de mercado (o valor) de la empresa es de dos mil millones de dólares. Resumiendo: el valor de la empresa es de 2 millones de dólares. Si añadimos la capitalización de mercado de cada compañía listada en el índice, obtenemos el valor total del índice.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que cada compañía del S&P 500 tiene su propio peso específico, obtenido al dividir la capitalización individual de mercado de la empresa entre la capitalización de mercado total del S&P 500. Por tanto, son las empresas más grandes las que más influencia tienen sobre el valor y la cotización del índice.

Sectores de las empresas del Índice S&P 500:

Información tecnológica: ca. 28%

Salud: ca. 13%

Productos de consumo discrecional: ca. 13%

Financiero: ca. 11.0%

Servicios de Comunicación: ca. 11%

Industriales: ca. 8%

Productos de primera necesidad: ca. 5.5%

Energía: ca. 3%

Inmobiliarias: ca. 2.5%

Materiales: ca. 2.5%

Servicios públicos: ca. 2.5%

Orígenes del S&P 500

La historia del índice empezó con Henry Varnum Poor, que fundó en 1860 Poor's Publishing, y publicó una guía del inversor para la industria del ferrocarril, que fue una innovación en el momento (un conocido caso de burbuja especulativa en las empresas del ferrocarril). En 1923, la Standard Statistics Company (Empresa de Estadísticas Estándar) comenzó a puntuar los bonos hipotecarios y creó un índice que incluía a 233 empresas americanas y lo calculaba semanalmente. Tres años después, la empresa desarrolló un índice de 90 empresas y empezó a introducir cotizaciones diarias. En 1941, Poor's Publishing sufrió una fusión con Standard Statistics - se creó Standard & Poor's, el conocido hoy día como S&P.

El lunes 4 de mayo de 1957, el índice se expandió para monitorizar el desarrollo de 500 grandes empresas estadounidenses. El nombre cambió a S&P 500 Stock Composite Index. Las empresas como AT&T, General Motors, Exxon Mobil, U.S Steel, General Electric y Ford Motor representaban la fuerza del índice en ese momento.

¿Cómo funciona el S&P 500?

Igual que otros índices gestionados por Standard and Poor’s, los que constituyen el Índice S&P 500 se seleccionan en un comité especializado de acuerdo a unas normas establecidas.

El comité utiliza 8 criterios básicos para analizar el valor de una empresa: capitalización de mercado, liquidez, domicilio, flotante público, Estándares de Clasificación de Industrias Globales (GICS) y representación de la industria en la economía de EEUU, rentabilidad, periodo de tiempo que lleva abierta a la inversión pública en un mercado, y la junta de directores de la empresa debe ser pública.

Los requisitos específicos son:

Una capitalización de mercado igual o mayor a 13.1 mil millones de dólares.

Valor anual en dólares negociado a capitalización de mercado ajustado por el número de acciones duplicadas mayor a 1.0

Volumen mínimo de negociación mensual de 250.000 acciones en cada uno de los seis meses anteriores a la fecha de la decisión del comité

Cotiza públicamente en la Bolsa de Valores de Nueva York NYSE o NASDAQ

La compañía debe ser originaria de Estados Unidos.

Los siguientes no son elegibles para el índice: sociedades limitadas, sociedades limitadas maestras, unidades de fideicomisos de inversión, emisiones OTC Bulletin Board, fondos cerrados, ETF, ETN, fideicomisos de regalías, acciones de seguimiento, acciones preferentes, fideicomisos de unidades, garantías de acciones, convertibles bonos, fideicomisos de inversión, recibos de depósito estadounidenses y acciones de depósito estadounidense

Desde 2017, las compañías con dos o más tipos de acciones no pueden entrar en el índice (empresas que sí están dentro del índice ahora mismo, y con dos tipos de activos, son por ejemplo Berkshire Hathaway y Alphabet).

El índice se reconstruye trimestralmente para continuar siendo un indicador fiable del crecimiento de la economía de Estados Unidos.

Posicionarse largo en el US500

Una posición larga de “COMPRA” es particularmente popular cuando el mercado está de buen humor y los inversores se sienten a salvo, o cuando surgen circunstancias externas que pueden traer un sentimiento positivo al mercado. Aquí es cuando un rebote puede ser especialmente dinámico.

En tal situación, si asumimos que la economía de Estados Unidos puede experimentar una mejora en el sentimiento del inversor tras algún evento económico o político, nos posicionamos largos en el US500. Normalmente, los inversores ávidos del riesgo, vuelven rápidamente a sus inversores tan pronto como existe un sentimiento positivo en el mercado. El mercado de acciones de Estados Unidos ha demostrado una y otra vez que puede recuperarse incluso de los mayores reveses. Es por eso que los compradores son rápidos.

Si el sentimiento del mercado mejora de verdad, tu predicción es correcta y obtendrás beneficios invirtiendo al alza en el US500. Por otro lado, si te posicionaste largo y el mercado prevé caídas, podrías producir pérdidas.

Una posición corta en US500

Una posición corta de "VENTA" es especialmente popular cuando existe miedo e incertidumbre en el mercado, o cuando existen circunstancias externas que podrían provocar el retorno de un sentimiento negativo.

En este caso, si asumimos que la economía podría experimentar un grave deterioro en el sentimiento del inversor tras un anuncio económico o político, puedes posicionarte en corto en el US500. También puedes posicionarte corto si crees que las condiciones de la economía de Estados Unidos se deteriorarán a corto plazo. De esta forma puedes llevar a cabo estrategias para eventos específicos mundiales que pueden incrementar la volatilidad de los precios de acciones y, a la larga, los índices.

Si efectivamente el miedo está presente en el mercado, tu predicción será correcta y obtendrás beneficios al invertir en la caída de los precios del US500. Y al contrario, si te posicionas corto y el mercado sube, tu posición probablemente registrará pérdidas.

Seguridad y Confianza al Invertir en el S&P 500

El índice S&P 500, al estar compuesto por las 500 empresas más grandes de la economía estadounidense (como Microsoft, Apple, Visa, J.P. Morgan y Coca-Cola Company), ofrece un nivel inherente de seguridad y confianza debido a su diversificación. Estas compañías son líderes en sus sectores, proporcionan productos y soluciones a nivel global y cuentan con una gran transparencia.

A diferencia de invertir en una sola acción, la naturaleza diversificada del índice mitiga el riesgo específico de una empresa. Esto lo convierte en un refugio relativo durante periodos de inestabilidad global, cuando los inversores suelen abandonar activos de riesgo para buscar la estabilidad en el oro o el efectivo. Históricamente, el mercado de acciones de Estados Unidos ha demostrado una gran capacidad de recuperación tras grandes reveses, lo que refuerza la fe en la fortaleza a largo plazo de este índice.

Ten en cuenta que los datos presentados se refieren a los datos de rendimiento pasados y que éstos no son un indicador fiable del rendimiento futuro.

Garantías y Elección del Instrumento

Para los inversores que buscan protección, es fundamental considerar cómo y dónde invierten en el S&P 500:

Protección Intrínseca del Índice: Aunque la volatilidad es menor en comparación con índices como el NASDAQ (que ofrece una rentabilidad potencialmente mayor a cambio de un riesgo más alto), el S&P 500 sigue experimentando caídas significativas (ventas de un 10 % o más) durante momentos de pánico global. No obstante, su composición con empresas sólidas lo hace más resiliente a largo plazo.

Aunque la volatilidad es menor en comparación con índices como el NASDAQ (que ofrece una rentabilidad potencialmente mayor a cambio de un riesgo más alto), el S&P 500 sigue experimentando caídas significativas (ventas de un 10 % o más) durante momentos de pánico global. No obstante, su composición con empresas sólidas lo hace más resiliente a largo plazo. Influencia Macroeconómica: El índice tiende a subir cuando las tasas de interés se mantienen bajas, incentivando la búsqueda de retornos. La reacción nerviosa ante las subidas de tasas por parte de la Fed subraya la necesidad de un análisis macroeconómico constante.

El índice tiende a subir cuando las tasas de interés se mantienen bajas, incentivando la búsqueda de retornos. La reacción nerviosa ante las subidas de tasas por parte de la Fed subraya la necesidad de un análisis macroeconómico constante. Seguridad de la Plataforma: Es esencial elegir plataformas reguladas que ofrezcan garantías y transparencia en sus productos. Esto asegura que tus fondos estén protegidos y que las operaciones se ejecuten de manera justa. XTB es el único agente de valores regulado por la CMF en Chile.

El Mejor Momento para Invertir

Aprovechar el S&P 500 implica identificar puntos de entrada estratégicos, que a menudo coinciden con periodos de alta volatilidad:

Pánico en el Mercado: Periodos de grandes ventas, como los observados durante pandemias o crisis, suelen ser oportunidades para inversores contrarios que se posicionan largos (COMPRAR), anticipando un rebote debido a la histórica capacidad de recuperación de la economía estadounidense.

Periodos de grandes ventas, como los observados durante pandemias o crisis, suelen ser oportunidades para inversores contrarios que se posicionan largos (COMPRAR), anticipando un rebote debido a la histórica capacidad de recuperación de la economía estadounidense. Euforia en Máximos Históricos: Los inversores más aversos al riesgo podrían buscar un periodo de debilidad para posicionarse cortos (VENDER), apostando por correcciones.

Los inversores más aversos al riesgo podrían buscar un periodo de debilidad para posicionarse cortos (VENDER), apostando por correcciones. Eventos Clave: Momentos de alta volatilidad, como la publicación de resultados financieros trimestrales o anuales de las mayores empresas, reuniones de la FED o crisis geopolíticas, son especialmente interesantes para los inversores activos que buscan aprovechar los movimientos rápidos del precio.

Recuerda: El rendimiento pasado no es un indicador fiable del rendimiento futuro. La inversión en cualquier índice debe ser parte de una estrategia bien pensada y con la volatilidad como un factor considerado. Este artículo es con fines educativos, y no con fines de recomendación de compra o venta.

¿Cómo empezar a invertir en el S&P 500?

La inversión en S&P500 está disponible en nuestra plataforma de inversión de XTB, y puedes invertir en las mayores empresas americanas a través de los CFD’s (contratos por diferencias) en el US500, y aprovechar el potencial completo del apalancamiento.

Al invertir en el S&P500, puedes aprovechar la volatilidad del mercado y abrir posiciones durante movimientos rápidos de precio. El apalancamiento es arriesgado, pero por supuesto puede también multiplicar los beneficios diarios del inversor. La inversión en US500 está dedicada a inversores activos que no tienen problemas con la volatilidad del mercado.

Gracias al apalancamiento 1:20, tan solo necesitarás el 5% del margen para abrir una posición. Al utilizar 100 USD (dólares) puedes abrir una posición de 20.000 USD (dólares). Debido a que los instrumentos CFDs apalancados tienen un potencial alto riesgo, la rentabilidad de la posición puede ser alta, así como la posible pérdida. La inversión en CFDs en el US500 ofrece a los inversores la oportunidad de abrir posiciones cortas y largas. Las posiciones ofrecen a los inversores la oportunidad de obtener beneficios cuando los precios caen.

Para saber más sobre los CFDs y el apalancamiento financiero, puedes leer más aquí:

Las únicas tasas que se pagan son los spreads (diferencia entre el precio de compra ASK y el precio de venta BID) y puntos swap. El spread es muy pequeño y cuesta algunos céntimos, dependiendo del tamaño de tu posición. Los puntos swap son los costes en los que incurre el broker para financiar las posiciones apalancadas; los swaps se cargan de manera diaria a las posiciones abiertas en el instrumento US500.

Al invertir en contratos de emisiones, puedes aprovechar la volatilidad del mercado y las posiciones abiertas durante movimientos rápidos de precio. El apalancamiento es un instrumento de alto riesgo y puede incurrir en pérdidas, pero también puede multiplicar los beneficios diarios del inversor.

Invertir en US500 es especulativo, y para los inversores activos solo importan las fluctuaciones de precio en este instrumento. Este tipo de contrato es un acuerdo financiero que abona la diferencia en el precio entre la transacción de apertura y cierre sin ninguna entrega física del instrumento enque se invierte.

La inversión online te permite invertir en el S&P500 sin salir de casa, sin comisiones y con spreads bajos. También, debido a la gran liquidez de este producto, puedes cerrar tu posición con tan solo un click en cualquier momento mientras el mercado esté abierto. Es por ello que la inversión online en contratos tiene tantas ventajas y es tan popular.

Invertir en el S&P 500

Invertir con apalancamiento en índices conlleva riesgo por supuesto, pero las posiciones correctamente introducidas puede ofrecer altas rentabilidades en dichas inversiones. Las empresas que debutan en el S&P500 a menudo ven incrementos porque a fondos mutuos que siguen al índice se les pide que compren sus acciones. Para los inversores que no son muy activos y prefieren tan solo inversiones pasivas en las mayores 500 empresas americanas, también ofrecemos ETFs, dando exposición al índice S&P500 con:

Accumulating ETF iShares Core S&P 500 CSPX.UK

Distributing ETF iShares IDUS.UK (dividend)

(dividend) SPDR S&P 500 ETF SPY5.UK

Beta ETF S&P 500 ETFBSPXPL.PL

También puedes invertir en ETFs en ramas específicas del S&P 500 como:

ETF del Sector de comunicaciónr S&P 500 iShares IUCM.UK

Consumer discretionary ETF S&P 500 iShares IUCD.UK

ETF del Sector de la Energía S&P 500 iShares IUES.UK

ETF del Sector Financiero S&P 500 iShares IUFS.UK

ETF del sector de la información tecnológica S&P 500 iShares QDVE.DE

Utilities ETF S&P 500 iShares IUUS.UK

Puedes leer más sobre la inversión en ETFs aquí

También ofrecemos acciones cotizadas en el S&P500 incluyendo Apple AAPL.US, Microsoft MSFT.US, Amazon AMZN.US o Berkshire Hathaway BRKA.US y otras muchas empresas tecnológicas.

Precio del índice S&P 500 (US500)

El S&P 500 es conocido como un instrumento muy volátil, y el precio puede sufrir grandes movimientos en cualquier momento. Es por eso que seguir la cotización del S&P 500 es muy importante para los inversores. En xStation, proporcionamos cotizaciones en tiempo real para contratos a futuros en el S&P 500 ofreciendo el instrumento US500.

Horario Operativo del S&P500 (US500)

¿Y qué hay del horario de disponibilidad del S&P 500 (US500)? Esta información es especialmente importante para los traders intradía. La inversión en US500 está disponible 4 días a la semana desde las 00:05 CET a las 23:00 CET con un corto descanso a las 22:15 CET hasta las 22:30 CET de lunes a jueves, y de 00:05 CET a 22:00 CET los viernes. La inversión en el US500 no está disponible durante los fines de semana en nuestra plataforma. El precio del US500 es estático cuando el mercado está cerrado. En cualquier otro momento los precios fluctúan constantemente.

Por supuesto, el mejor momento para empezar a invertir en el S&P500 es durante los periodos de mayor volatilidad, cuando los inversores sienten emociones extremas y entra un gran volumen al mercado. Cuando el miedo o la codicia aparecen en los mercados, el volumen del índice se incrementa. Esta situación es una gran oportunidad para los inversores activos y con tolerancia al riesgo, que puede utilizar el apalancamiento para obtener grandes beneficios en posiciones tanto largas como cortas.

Este informe es proporcionado únicamente con fines de información general y de marketing. Cualquier opinión, análisis, precios u otro contenido no constituyen asesoramiento o recomendación de inversión. XTB no aceptará ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño, incluyendo, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de dicha información. Los contratos por diferencia (CFDs) son productos apalancados y conllevan un riesgo significativo de pérdida de capital. Estos productos no son adecuados para todos los clientes, por lo tanto, asegúrese de comprender completamente los riesgos.