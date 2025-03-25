Trading en Forex (FX) - ¿Cómo invertir en CFDs de Divisas o Forex?

En esta lección aprenderemos cómo invertir en CFDs sobre divisas o Forex. Ejemplos de posiciones cortas o largas en diferentes pares de divisas.

En este artículo aprenderá:

La importancia del Mercado Forex

Factores que afectan al Mercado Forex

Cómo operar en el mercado de divisas o Forex

El mercado de Divisas, o también conocido como Forex o Fx, es de gran importancia para la economía global. No sólo tiene impacto en los mercados financieros, sino que también es vital para la economía real. Por tanto, merece la pena tener en cuenta que incluso los inversores que no invierten en el mercado de divisas, de alguna manera, también forman parte de él. Esto se debe a que las divisas se utilizan para llevar a cabo todas las transacciones en los diferentes mercados. Por ejemplo, si un inversor quiere comprar acciones, las compra en un divisa en concreto (como el USD), pero si el inversor quiere comprar oro, también lo hacen un una divisa en concreto (como el USD), y ocurre lo mismo en el mercado Forex. Cuando invierte en este mercado, compras o vendes en pares de divisas. La clave para unas inversiones de éxito en forex es investigar debidamente el mercado y comprar divisas que tienen mejores perspectivas que aquellas cuyo futuro es peor.

¿Cómo funcionan los tipos de cambio?

Los tipos de cambio fluctúan continuamente debido a una serie de factores como pueden ser la fuerza de la economía de un país. Lo que buscan los inversores de forex es beneficiarse de dichas fluctuaciones al especular sobre si los precios subirán o bajarán. Todos los pares de forex se cotizan en términos de una divisa contra otra. Cada par de divisas tiene una “base”, que es la primera divisa, y una “contrapartida”, que es la segunda divisa.

Cada divisa puede fortalecerse (apreciarse) o debilitarse (depreciarse). Como hay dos divisas en cada par, existen básicamente cuatro variables sobre las que se especula cuando se invierte en forex.

Si cree que el valor de una divisa subirá contra la otra, se pones largo o ‘compra’ esa divisa.

Si cree que el valor de una divisa caerá contra la otra, se pones corto o ‘vende’ esa divisa.

Así que por ejemplo, si cree que el EUR se fortalecerá (apreciará) frente al USD, deberá ponerse largo o comprar el par de forex EUR/USD. También compraría si cree que el USD se debilitará (depreciará) contra el EUR.

De manera contraria, si cree que el USD se fortalecerá frente al EUR, o que el EUR se debilitará frente al USD, deberá vender o ponerse corto de EUR/USD.

Por todos estos factores, el mercado forex te ofrece innumerables posibilidades cada día, hora incluso minuto a minuto.

En este ejemplo, un inversor podría ponerse largo en EURUSD una vez que el principal par de divisa rebote del límite inferior en un canal alcista. Al contrario, un trader podría ponerse corto en EURUSD una vez el par pruebe el límite superior en un canal alcista. Fuente: xStation 5

Factores que afectan al mercado de divisas o forex

¿Cuáles son los factores más importantes que afectan entonces al mercado de divisas? Lo primero, es que el mundo de las divisas lo dominan factores fundamentales, especialmente desde la perspectiva de largo plazo. Por tanto, la fortaleza de ciertas economías determina el tipo de cambio de una divisa local. Los inversores prestan atención a las publicaciones macroeconómicas para intentar interpretar los próximos datos - esto les ayuda a analizar las perspectivas de una divisa concreta. Los informes económicos más importantes incluyen:

Producto Interior Bruto (PIB)

Producción Industrial

Ventas minoristas

Datos de empleo

Tasa de inflación

Cuentas corrientes

Datos de encuestas como el PMI o el ISM

Además, los tipos de cambio de divisas tienden a moverse dependiendo de las condiciones monetarias. Como resultado, los inversores de forex prestan mucha atención a los principales bancos centrales, ya que estas instituciones son las responsables de la ejecución de las políticas monetarias. Los eventos más importantes incluyen las decisiones de tipos de interés ya que tipos más altos a menudo llevan a la apreciación de la divisa. En realidad hay mucho más en lo que centrarse, por ejemplo, los discursos de los banqueros centrales o los numerosos informes sobre las condiciones monetarias y estabilidad financiera.

Aparte de los fundamentales, los inversores de forex utilizan análisis técnico a la hora de tomar decisiones de inversión. Intentan proyectar posibles fluctuaciones del precio estudiando los gráficos - observando los patrones de precio históricos y los indicadores les ayuda a evaluar la posible mejor entrada o punto de salida. Por este motivo es vital conocer al menos algunos términos básicos sobre niveles de soporte o resistencia, canales de inversión y líneas de tendencia.

Invertir en CFDs sobre Forex

Los CFDs, o Contratos Por Diferencias, son instrumentos financieros que conforman un contrato entre dos partes que acuerdan intercambiar una cantidad cuyo valor es igual a la diferencia entre el precio de apertura y el precio de cierre de una posición. Los CFDs son un tipo de instrumento derivado over-the-counter, porque las transacciones se realizan directamente entre las partes y los derivados porque su precio depende del precio del activo subyacente.

Merece la pena remarcar que al comprar un contrato por el incremento del, por ejemplo, EUR/USD u Oro, no estamos comprando directamente la divisa o el metal precioso, y no nos convertimos en sus propietarios.

Los contratos de divisas (forex) son los más frecuentes de los inversores por un motivo. Y su popularidad se basa en una serie de características específicas de la inversión en CFDs sobre divisas:

Horario operativo - se dice que el mercado Forex nunca duerme porque es posible invertir en él las 24 horas del día, de ¡lunes a viernes!

- se dice que el mercado Forex nunca duerme porque es posible invertir en él las 24 horas del día, de ¡lunes a viernes! Fácil disponibilidad - normalmente las inversiones están asociadas a enormes gastos de fondos (el llamado alto umbral de entrada), mientras que para comenzar tu aventura en el mercado Forex tan solo necesitas unos cuantos euros o dólares, sin un depósito mínimo.

- normalmente las inversiones están asociadas a enormes gastos de fondos (el llamado alto umbral de entrada), mientras que para comenzar tu aventura en el mercado Forex tan solo necesitas unos cuantos euros o dólares, sin un depósito mínimo. Apalancamiento - Los CFDs sobre Forex (como la mayoría de los derivados) tienen un apalancamiento incorporado. Esto quiere decir que tan solo necesitas un porcentaje del valor de la inversión total para abrir una posición. Por ejemplo, en una inversión de EUR/USD por valor de 10.000 Euros, tan solo necesitarías un depósito de 333 euros. También debes tener en cuenta que debido a este apalancamiento, tanto los beneficios como las pérdidas potenciales se incrementan.

- Los CFDs sobre Forex (como la mayoría de los derivados) tienen un apalancamiento incorporado. Esto quiere decir que tan solo necesitas un porcentaje del valor de la inversión total para abrir una posición. Por ejemplo, en una inversión de EUR/USD por valor de 10.000 Euros, tan solo necesitarías un depósito de 333 euros. También debes tener en cuenta que debido a este apalancamiento, tanto los beneficios como las pérdidas potenciales se incrementan. Bajo coste de inversión - con la mayoría de los brokers de Forex, la apertura y mantenimiento de la cuenta es gratuito, y las comisiones de compra y venta de CFDs se cuentan en milésimas porcentuales. El coste de apertura de una posición en el mercado forex puede ser, dependiendo del tipo de cuenta, un spread o un spread y una comisión.

- con la mayoría de los brokers de Forex, la apertura y mantenimiento de la cuenta es gratuito, y las comisiones de compra y venta de CFDs se cuentan en milésimas porcentuales. El coste de apertura de una posición en el mercado forex puede ser, dependiendo del tipo de cuenta, un spread o un spread y una comisión. Inversión al alza o a la baja - a diferencia de muchas formas “clásicas” de inversión (como la compra de acciones en la bolsa), con la inversión en CFDs sobre divisas puedes especular sobre si el precio del mercado forex en cierto par de divisas subirá o bajará. Si nos inclinamos “por la subida” en el precio de un activo, quiere decir que compramos una posición larga, y si nos inclinamos por una “bajada”, entonces abrimos una posición corta.

- a diferencia de muchas formas “clásicas” de inversión (como la compra de acciones en la bolsa), con la inversión en CFDs sobre divisas puedes especular sobre si el precio del mercado forex en cierto par de divisas subirá o bajará. Si nos inclinamos “por la subida” en el precio de un activo, quiere decir que compramos una posición larga, y si nos inclinamos por una “bajada”, entonces abrimos una posición corta. Alta volatilidad - la especulación se basa en una simple suposición - se trata de comprar (o vender) algo a un precio favorable y luego vender (o recomprar) a un mejor precio. Por tanto, para los especuladores, la volatilidad es un factor importante que determina el atractivo de cierto mercado, y el mercado Forex es uno de los más volátiles del mundo. Sin embargo, una mayor volatilidad también puede verse como una espada de doble filo, ya que quiere decir que tanto los potenciales beneficios como pérdidas pueden ser mucho mayores.

Ejemplos de inversión en Forex

Ejemplo 1 - GBPUSD

Imaginemos que Reino Unido publica datos de empleo. La publicación resulta ser peor de lo esperado ya que el empleo cayó aunque la estimación de consenso sugería una subida. Por tanto, la tasa de desempleo subió inesperadamente. En teoría, dicha situación debería ser negativa para la libra británica (GBP) en medio de las preocupaciones sobre el crecimiento económico. En tal escenario, los inversores podrían querer apostar contra la GBP poco después de la publicación, por ejemplo, poniéndose cortos en el par de divisas GBPUSD.

Para poder abrir una posición corta, el inversor debe elegir el volumen apropiado y pinchar en el botón rojo que podrá encontrar en la esquina superior izquierda del gráfico - una ejecución instantánea es la forma más rápida de introducir cualquier operación. El botón rojo siempre muestra el precio con el que puedes introducir una posición corta.ç

Para comprar en corto el par de divisas GBPUSD, puedes pinchar en el botón rojo, que representa la venta del par de divisas (la zona marcada con una flecha es un módulo integrado de “Click & Trade”). Obviamente no necesitas ser el propietario de ningún instrumento subyacente mientras inviertes en CFDs. Fuente: xStation5

Ejemplo 2 - AUDUSD

Imaginemos que el Banco de la Reserva de Australia decidiera comenzar a endurecer su política y subiera los tipos de interés. Como se ha explicado con anterioridad, dichas medidas podrían contribuir a una apreciación de la divisa - los tipos más altos incrementan el valor de la divisa de ese país.

Como resultado, un inversor podría querer abrir una posición larga en el dólar australiano tras el anuncio de la política del RBA, por ejemplo, poniéndose largo en CFDs sobre el AUDUSD.

Los inversores pueden abrir posiciones largas directamente a través de la pestaña de “Market Watch” en la plataforma xStation 5. Para hacerlo, tan solo hay que pinchar en el botón de “comprar”. También puedes apostar contra otras divisas pinchando en el botón de “vender”. Estas posiciones funcionan exactamente de la misma forma, lo que quiere decir que puedes apostar por la apreciación o depreciación de varias divisas.

Ejemplo 3 - USDTRY

Ahora pongamos de ejemplo alguna divisa de mercados emergentes, como la lira turca (TRY). Digamos que un inversor quiere ponerse corto de esta divisa debido a factores políticos (como la intervención del gobierno en la política monetaria). En este caso, el inversor decide el CFD sobre el par USDTRY y se pone largo, apostando a que el TRY se debilitará contra el EUR - y viceversa - que el USD se fortalecerá contra el TRY.

Para ponerte largo en el CFD sobre URSTRY, puedes pinchar en el botón de “comprar”, y así introducir una orden. Fuente: xStation5

Conclusión

Para resumir, el mercado Forex ofrece a los inversores gran cantidad de oportunidades ya sea poniéndose cortos o largos - la variedad de pares de divisas es incluso mayor. Si esperas que cierta divisa suba, siempre puedes introducir una orden apropiada en el par de divisas seleccionado. Lo mismo ocurre con las posiciones en corto - siempre puedes invertir y obtener beneficios de las divisas que bajan. La elección es tuya, ya que ¡no necesitan tener en propiedad el activo para invertir en sus movimientos de precio!

