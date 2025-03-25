Cómo realizar una transacción en MT4

Aprende cómo realizar una operación en la plataforma MetaTrader 4.

No está disponible la apertura de nuevas cuentas en MT4

* Realizar una operación en la plataforma MetaTrader 4 es simple e intuitiva.

* Hay varias maneras de tomar una operación:

La ventana de observación del mercado en el lado izquierdo de la plataforma. La pestaña "Herramientas" en el menú superior de la plataforma. El botón F9 en el teclado.



Con el fin de realizar una operación en la ventana de observación de mercado, primero debe seleccionar el instrumento de la lista y hhacer doble clic en el mercado elegido. Después de hacerlo aparecerá una ventana de órdenes.



En la ventana de la órdenes, se puede elegir parámetros tales como el volumen y si desea utilizar un Stop Loss o Take Profit. Después de la elección de las condiciones de su operación, pulse el botón azul de compra si desea ir largo, o el botón rojo de la venta si le gustaría ir corto.



2. Para realizar una operación mediante la pestaña "Herramientas", haga clic en "nueva orden". Después de seleccionar esta opción, una ventana de transacción aparecerá y le permitirá seleccionar los parámetros de la misma manera como se ha explicado anteriormente.



3. Puede abrir la ventana de órdenes al instante con sólo presionar F9 una vez que haya encontrado su instrumento elegido.

*Tenga en cuenta que la plataforma de operaciones MetaTrader 4 (MT4) ya no está disponible para cuentas de nueva creación . Sin embargo, todavía está disponible para los usuarios existentes que han estado utilizando la plataforma MT4 hasta ahora. Le recomendamos que pruebe nuestra plataforma de negociación xStation5