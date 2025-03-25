El término CFD significa contrato por diferencia. La operativa en CFD le permite abrir una posición en el valor de un instrumento y especular si este subirá o caerá. Es fundamental recordar que como estamos hablando de un producto derivado, usted no es propietario del activo directamente

Ahora que ya hemos abarcado lo básico, vamos a mirar con mayor detenimiento cómo funciona el trading de CFD. Aquí, explicaremos las características de una operación ganadora como de una perdedora.

Supongamos que usted piensa que el valor del FTSE 100 (las compañías más grandes de UK ) crecerá más de lo que se espera. En XTB, el FTSE 100 se llama UK 100

Usted entra en largo en el UK 100 en 6700, que presenta un margen de 0.5% (200:1).

Como puede observar, en este ejemplo en particular abrir un contrato en el UK 100 con un lote equivale a £10 de ganancia por cada punto en que el UK 100 se mueva en su dirección. La calculadora avanzada de la xStation automáticamente determina cuánto en ganancia o pérdida está asumiendo dependiendo de su stop loss, tamaño de lote y orden pendiente, dándole la posibilidad de tomar decisiones al instante e informadas.

* La Calculadora de Trading es ofrecida únicamente con el objetivo de guiar.

Lotes

Un lote es el tamaño de su operación y el valor nominal de un lote varía según el instrumento. Por ejemplo, un lote en una operación de forex corresponde a 100,000 de la moneda base, mientras que un lote en el US 30 (Dow Jones) es $20 por punto. Así que asegúrese de comprender a qué equivale un lote antes de empezar a operar.

Puede hallar la especificación de los valores nominales por lote para todos los instrumentos de mercado en la página de especificación de instrumentos.

Spreads

Cuando tradea con CFDs, usted apreciará que hay dos precios disponibles. Uno es el precio de venta o “bid” y el otro es el precio de compra o “ask”. El spread es la diferencia entre estas dos entidades. Cuanto más pequeña la diferencia menor es el costo de transacción y más rápido puede generar ganancias de sus operaciones.