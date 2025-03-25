La operativa en mercados financieros es una actividad que depende en gran medida de la probabilidad; por esta razón, un trader no sólo debe enfocarse en tener cuantas más operaciones en beneficio posibles, sino sacar el mayor beneficio posible a cada operación mientras el mercado se mueva a tu favor, y perder lo mínimo posible cuando el mercado vaya en tu contra.

Es por ello que el concepto - ratio entre riesgo y beneficio es tan importante. Este concepto está conectado con cómo los traders sacan provecho a sus operaciones, y dejan correr o mantienen las posiciones en beneficio.

Seguir las reglas

Esto puede resultar sorprendente para algunos, pero no hay una regla de oro en cómo gestionar una posición abierta. ¿Por qué? Porque cada inversor, cada operación y cada estrategia es diferente. Aún así podríamos subrayar 3 hábitos que pueden ayudar a cualquier inversor a gestionar sus posiciones:

Tener una mente abierta y ser paciencia Seguir el mercado Ser capaz de amoldar tu plan

Discutiremos cada regla y cómo ponerla en práctica en un plan o estrategia de trading

Tener una mente abierta y paciencia

Hay dos aspectos que pueden llevarte a dejar tu cuenta a cero: La falta de paciencia, y ser cabezón. Ser paciente es importante para abrir una operación, pero también para gestionarla. Las operaciones no resultan en beneficio desde el principio, por lo que habrá operaciones en las que tengas que esperar días hasta verlas en positivo , dependiendo de tu estrategia.

Imaginemos que tenemos una posición larga (comprada) en EURUSD. Decidiste entrar porque pensaste que el Euro está en una mejor situación que el USD en estos momentos. Tu operación se basa principalmente en aspectos fundamentales, así que sabes que llevará un tiempo hasta que tu operación empiece a mostrar resultados.

Podría llevar semanas o meses hasta que otros inversores se den cuenta de que hay oportunidades en el par, así que la paciencia es clave, pero también tener una mente plástica.

¿Por qué?

Porque la economía global cambia constantemente y evoluciona, y de la misma forma lo hacen los mercados financieros. En nuestro ejemplo hemos comprado EURUSD basándonos en factores fundamentales. Pero qué ocurre si la economía Europea se ralentiza y la americana acelera? Seguirás con la posición abierta? Seguirás tu plan? Un trader ha de tener una mente plástica. No confundir con ser espontáneo y dejar de seguir un plan. Si tienes una mente plástica , no rígida, lo que podrás hacer es ajustar la posición a los nuevos factores que se han presentado en el mercado.

Veamos otro ejemplo, pero en este caso técnico. Imaginemos que has visto un patrón de doble techo en USDJPY. Decides ponerte corto (vender), porque es uno de los patrones más populares de cambio de tendencia o de vuelta. Esperas a que el precio, efectivamente, comience a bajar, pero tras varios días, ves que el trade está casi al mismo nivel que cuando entraste y tu objetivo no se ha conseguido, ni parece que se vaya a conseguir. Qué harás? Mantendrás la posición? Recogeras el poco beneficio que hayas obtenido? No hay regla de oro para cómo actuar en una situación similar, así que tendrás que ser flexible en tu operativa, y tratar de adaptarte a lo que pueda venir, siendo plástico y flexible.

Estar pendiente del mercado

Da igual si tus operaciones se basan en el análisis técnico o en factores fundamentales, siempre hay que estar pendiente del mercado. Será un error no estar pendiente de eventos tan importantes como una reunión de un Banco Central o de datos como las Nóminas no agrícolas , incluso si te basas sólo en análisis técnico.

Volviendo al ejemplo anterior, tenías una venta en el par USDJPY porque habías visto un doble techo y decidiste ponerte corto. Con la reunión de la FED el Banco Central manda un mensaje hawkish, incrementando los tipos de interés y diciendo que seguirán subiendo en los próximos meses. El mercado no estaba preparado para esa noticia. ¿Qué hacer? USDJPY despega como un cohete y el doble techo se anula. ¿Sigues con tu posición ?

Un consejo: Nunca dejes de prestar atención a situaciones que pueden cambiar todo. No te olvides que tienes una inversión – Has de observar si hay algo en el mercado que pueda cambiar el transcurso de tus operaciones o planes.

Evita la rigidez, sé plástico

Cada inversor que es constante en el mercado tiene su estrategia o ideas bien definidas, y eso es lo que les permite ser constantes en el mercado. Esto no quiere decir que estos inversores tengan una mentalidad rígida, sino todo lo contrario. Generalmente estos inversores tienen una mentalidad plástica, que les permite ajustar sus posiciones, si la situación así lo requiere.

Si te encuentras con uno o dos factores que hacen que tu plan de trading no vaya como tenías esperado, pero sigues pensando que la idea es buena, y el ratio riesgo beneficio de la misma es aceptable, puedes intentar ajustar el tamaño de la posición. Así reducirás el riesgo, al reducir el volumen. Si has abierto por ejemplo dos lotes en EURUSD, podrías hacer un cierre parcial de medio. No sólo reducirá el riesgo de la posición, sino que te permitirá seguir manteniendo la operación abierta. Casi todas las plataformas de inversión tienen ahora la posibilidad de hacer cierres parciales a la operación.

Cada inversor reacciona de una manera diferente frente a la pérdida o la ganancia. Por eso es imposible decirle a un inversor qué hacer, pero podríamos decirle qué opciones tiene. Si el precio de un valor ha resultado ser mejor de lo esperado, podrías considera la opción de ajustar los stop loss o take profit a dicha situación. Imaginemos que la compra de EURUSD a 1.10 con stop los a 0.9 y take profit a 1.4, ha llegado rápidamente a 1.12. Qué hacer? Podríamos por ejemplo, ajustar el nivel de stop loss ahora al nivel 1.10. Si el par se diera la vuelta, la operación se cerraría, y si no llegara , la posición estaría protegida igualmente.

También podrías utilizar el “trailing stop”. Los Stop loss existen para reducir las pérdidas que el mercado pueda ocasionar, pero si la posición está en beneficio, un stop loss se puede mover a niveles de break-even. Generalmente se hace manualmente, pero usando un trailing stop, el proceso será automático. Estas herramientas , si se sabe cómo utilizarlas, son de gran ayuda para el inversor. Igualmente tenemos que recordar que la ejecución de un Stop Loss depende de las condiciones de mercado.

Dominar el arte de la inversión

Como ya habrás podido comprobar , abrir una operación y ajustar niveles de Stop Loss o Take Profit, es sólo el principio. Gestionar la posición ya abierta será igual de importante, ya que realmente es más complicado gestionar la posición que abrirla. Por eso es de vital importancia, observar, analizar y siempre echar un vistazo al mercado para poder reaccionar si algo cambiara en el mercado. Hay muchas teorías o estrategias sobre cómo hacerlo, pero ayuda recordar estas tres cosas: Tener una mente abierta, ser paciente y adaptarte a futuras situaciones.