Cómo tomar una operación en xStation

Realizar una transacción en la plataforma xStation es simple, intuitivo y rápido.

Hay tres maneras en que se puede tomar una operación:

En primer lugar, a través de la ventana Market Watch.

En segundo lugar, por medio del click and trade.

En tercer lugar, a través de la funcionalidad de tres click en el propio gráfico.



La ventana Market Watch

La primera manera de tomar una operación es elegir el mercado de interés en la ventana Market Watch. Una vez encontrado el mercado que se desea tomar una posición, se debe hacer click en el nombre del mercado. Una venta de orden aparecerá a continuación.



En la ventana de orden, se puede elegir el volumen de la transacción y la posibilidad de aplicar un Stop Loss o Take Profit.

La ventana de orden tiene una calculadora incorporada que le informa los detalles de la operación en términos de:

Spread en pips y valor monetario.

Comisiones

Valor del pip

Puntos swaps diarios

Una vez seleccionado el volumen, es necesario decidir la dirección de la operación. Si desea "vender" o ir corto , se debe hacer click en el botón rojo . Si desea "comprar" o ir de largo , se debe hacer click en el botón verde. Una vez hecho esto, se colocará la operación en el mercado. Esta opción se conoce como la colocación de una operación a través de la ventana de orden.

Click and Trade

La segunda manera de tomar una operación es a través de los botones de compra y venta que se encuentran en el propio gráfico. Una vez que haya analizado un determinado mercado, usted será capaz de hacerlo desde la esquina izquierda superior del gráfico - donde los botones de compra y venta están disponibles, con la opción de modificar el volumen si lo desea.

Tres clicks en el propio gráfico

La tercera manera de tomar una operación es directamente en el propio gráfico utilizando nuestra funcionalidad de tres clicks. Simplemente haga click en ícono de "orden pendiente" en la parte superior del gráfico del instrumento que desea operar. El primer click se debe hacer en el precio que se desea tomar la orden pendiente, el segundo en el nivel de Stop Loss y el tercero en el nivel de Take Profit. A continuación, se le presentará una ventana con todos los parámetros establecidos. Todo lo que tiene que hacer a continuación es simplemente pulsa comprar o vender.