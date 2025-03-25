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Cómo utilizar el Market Screener

Cómo utilizar el Market Screener
Cómo utilizar el Market Screener

Nuestro market screener es una herramienta con una enorme practicidad que es útil para identificar potenciales oportunidades de trading de una forma más rápida y eficiente. Por ejemplo, si estás interesado en compañías con un ratio P/E mayor de 1,5, o solo buscas invertir en grandes cantidades de acciones, aquí es donde podemos usar el market screener. Lo interesante de la herramienta de screening es que te da la posibilidad de buscar en cientos de los mercados globales en un instante, permitiéndote filtrar resultados con una gran gama de criterios específicos. Esto te puede ayudar en tus estrategias de trading, ahorrando tiempo y esfuerzo a largo plazo.

Hacer uso del screen es fácil e intuitivo. A mano izquierda hay un titular de "Fundamentales", y debajo hay varias barras de desplazamiento que se deslizan hacia abajo. Estas son: Market Capitalization, EPS, P/E, Rentabilidad por Dividendo y Margen de Beneficios. Analizando y determinando los límites por arriba y debajo en cada ratio específico, la herramienta de screening solamente mostrará las acciones que cumplan con dichas condiciones. Al hacer click en cada instrumento específico, la herramienta te dirige a la página de mercado donde puedes visualizar más información sobre la acción, incluyendo sentimiento de mercado, actividad de trading y últimas noticias.

Puedes pulir tu búsqueda con el menú desplegable para establecer un sector específico o país. Dado que el análisis fundamental es tan amplio, puedes utilizar un número grande de ratios financieros para filtrar un gran rango de acciones al mismo tiempo.

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**XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

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