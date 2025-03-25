Conceptos Básicos xStation

La plataforma xStation es nuestra plataforma web.

xStation es nuestra moderna plataforma de trading online que permite a traders principiante como experimentados la posibilidad de operar con un gran abanico de funciones innovadoras, ayudando a maximizar su potencial al momento de operar.

Características particulares:

-Ejecución con un click, directamente desde el gráfico

-Herramientas de análisis técnico avanzadas

-Representación gráfica de tus inversiones en grupos

-Diseño completamente personalizable para amoldarlo a tu trading

-Calculadora de trading avanzada, para una total transparencia

-APi abierto, que puede ser útil para crear aplicaciones propias, scripts y sistemas de trading – además puedes descargarlas de la xStore.

-Accesible desde cualquier dispositivo móvil, como smartphones, tablets y cualquier ordenador o portátil.

La información es uno de los elementos más atesorados en lo que compete al trading. Con xStation accedes a actualizaciones en directo y comentarios de audio en tiempo real, para que puedas tomar decisiones de trading fundamentadas.

-Los últimos comentarios y videos del mercado desde Reuters.

-Calendario macroeconómico en directo.

-Chat de traders, un feed de comentarios de audio integrados desde uno de los parqués más grandes del mundo.

-Conexión directa a TradeBeat, un portal de noticias y análisis en tiempo real.

Para comenzar a operar en xStation, solo debes hacer click en uno de los botones verdes que se muestran en la esquina superior derecha de nuestra página. Puedes escoger entre acceder a la plataforma en la web y una cuenta demo.

En la siguiente página deberás indicar tu usuario (login) y contraseña, tal y como se muestra a continuación:

Desde la ventana principal, podrás ver el módulo cotizaciones en la esquina superior izquierda de la plataforma. Hacia la derecha, verás el gráfico principal del activo que has seleccionado.

Cotizaciones

En esta sección de la plataforma, puedes elegir aquellos instrumentos en los que estás interesado entre nuestras principales categorías (Principal, FX, Materias Primas, Índices, Acciones CFDs y ETFs), o puedes personalizar las tuyas propias. Como puedes observar, también puedes operar desde esta ventana.

Puedes abrir la cantidad de instrumentos que desees, y analizarlos a continuación.

Gráficos

Terminal

La información que necesitas sobre posiciones abiertas, órdenes pendientes, historial, operaciones en efectivo y estadísticas de trading se ubican en un solo lugar. Esto te permite acceder a toda la información destacada desde un solo lugar.

Estadísticas de operativa

En el menú superior derecho podrá encontrar 3 guiones que le llevarán a "configuración" "cuenta".. En "cuenta" podrá encontrar estadísticas de operativa de sus posiciones cerradas, por ejemplo: beneficio máximo, media de resultados, máximo descenso y más. El análisis de estos datos resultan importantes para llevar un seguimiento de la inversión.

Podrá cambiar el fondo de la plataforma entre blanco y negro si lo desea en el apartado configuración

Quedando la plataforma xStation con el layout blanco