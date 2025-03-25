Creando Cruces de Monedas

En este articulo aprenderás:

Como crear cruces de monedas con 2 pares diferentes

Como crear un porfolio neutral a los cambios en monedas especificas

Cuales son los PROS y los CONTRAS de crear cruces

Hay muchos cruces disponibles en nuestra oferta. EURUSD, USDJPY, GBPUSD – estos son los más populares y por supuesto los más importantes pares del mercado de divisas. Pero como sabrás, hay otros cruces que valen la pena observar. Veamos un ejemplo sencillo. Entre el cierre del año de 2008 y el cierre de 2016 el Dólar Neozelandés (NZD) fue la moneda más fuerte en la canasta de las divisas más importantes. Al mismo tiempo el Peso Mexicano fue el más débil, perdiendo más de un 34% frente al dólar. Entonces como podrás adivinar, la mejor transacción (escogiendo solo de la canasta mencionada) era estar largo en NZDMXN. Sin embargo, el par es exótico con muy poca liquidez, lo que se hace difícil de encontrar en el retail. Pero no te preocupes, nuestra plataforma xStation 5 te permitirá no tan solo operar más de 50 pares, sino que crear más. ¿Cómo? Lo sabrás dentro de esta lección.

Por favor se consciente que los datos entregados en el pasado no son un indicativo futuro en el performance del activo.

Multitud de posibilidades en el mercado Forex

Comencemos con una formula matemática. Si tienes 30 monedas disponibles en tu plataforma, te permitirán abrir una operación en 840 pares de monedas. ¡Qué más, si tienes 50 monedas (no pares) dentro de la oferta, tu podrás estar largo o corto en 2400 pares! ¿Por qué? No es tan complicado como parece. Cada par se construye con 2 divisas. Entonces en nuestro ejemplo tu podrías usar 30 monedas considerando 1 como base y 28 como secundaria. 28 porque no queremos hacer un par de la misma moneda (USD/USD) y porque cada par puede ser reversado (asumimos que USDJPY es algo similar a JPYUSD). Entonces como podrás ver, mientras más monedas en la oferta, mayor cantidad de pares puedes crear.

Cómo crear un cruce

Volvamos al par NZDMXN. Este consiste en NZD como moneda base, y el MXN como la cuota. El par no lo podrás encontrar en la plataforma xStation 5, pero se podrá crear un par sintético con nuestra avanzada plataforma. Todo lo que necesitas es COMPRAR NZDUSD y COMPRAR USDMXN. ¿Por qué? Porque estarás comprando dólar neozelandés contra el dólar Americano. Al ir largo en USDMXN estarás comprando dólar americano contra el Peso Mexicano. Ahora estas largo en USD, Corto en USD, Largo NZD y corto MXN. Pero este no es el fin. Imaginemos que en el ejemplo compramos 1 lote en cada par. Eso significa que has comprado 100.000 unidades de dólar (vía USDMXN), pero vendiste menos en NZDUSD. ¿Por qué? Es muy simple. Al estar largo en NZDUSD se compró 100.000 unidades de NZD. El par cotiza en 0.7200 (solo como ejemplo), entonces necesitamos 72.000 unidades de USD al tomar dicha posición. Eso nos deja con 100.000 dólares en posición de compra y 72.000 unidades en corto. Como podrás ver, un ajuste es necesario. Tu deberás por ejemplo comprar 0.72 lotes en USDMXN y 1 lote en NZDUSD. En ese escenario tu posición en dólares americanos sería neutral (72.000 unidades en ambos corto y largo) y el valor de la posición dependerá solo hacia donde se dirigirá el Peso Mexicano (MXN) y el Dólar Neozelandés (NZD). Todo este proceso es explicado en el gráfico a continuación.

¿Y si queremos crear el cruce CADMXN? Muy simple. Tu puedes vender 1 lote de USDCAD y comprar 1 lote de USDMXN. Con este ratio tu estarás vendiendo 100.000 dólares por Canadiense, y comprando 100.000 dólares por Mexicano. Eso te deja con una posición larga en CADMXN.

Sin embargo, en el proceso deberás recordar 2 cosas importantes. Primero que todo, deberás abrir 2 operaciones para crear un cruce en específico. Eso significa que deberás contar con un margen alto que será asegurado en tu cuenta de trading. Algo más, el spread en este par sintético será más ancho que un spread típico disponible en la plataforma, lo que hace un poco más difícil para operadores de tipo “scalpers” y operadores intradiarios, ya que aquellas estrategias se enfocan en obtener pequeños movimientos intradiarios.

Como podrás ver, crear pares de monedas no es tan complicado como lo parecía en un comienzo. El proceso es costoso, pero la recompensa al invertir en pares sintéticos se manifestará con grandes beneficios, mucho más que un par común (como los major). Por otro lado, estas podrán incurrir en grandes pérdidas si el mercado se mueve en tu contra, por lo que valdrá la pena saber y conocer el riesgo junto al seteo correcto de un Stop Loss antes de abrir una transacción.