Definición de CFD

- El término CFD viene de ‘contract for difference’ o "contratos por diferencias".
- El CFD te ofrece posicionarte en cualquier valor de un mercado financiero - por ejemplo, acciones, materias primas, par de divisas, o índices - ya sea a la alza o a la baja, y en corto, medio o largo plazo.
- Si consideras que el precio de un mercado va a subir, compras o "te pones largo", y serás beneficiado de cada incremento del precio.
- Si consideras que el precio de un activo va a bajar, vendes o "te pones corto", y te beneficiarás de cada caída en el precio. Sin embargo si el precio se mueve en sentido contrario, sufrirás pérdidas.
- Con los CFDs, el activo subyacente no te pertenece - simplemente especulas con los movimientos de su precio. Por tanto no hay coste físico de operación como con el impuesto del timbre de Reino Unido.
- Los CFDs son un producto apalancado, lo que quiere decir que se requiere un depósito de un capital pequeño con el fin de poder obtener una exposición al mercado mucho mayor.
Ejemplo de operativa con CFD
Supongamos que crees que el índice UK 100 va a subir de precio gracias a algunas ganancias corporativas positivas en Reino Unido, y quieres abrir una operación para aprovechar cualquier movimiento al alza en los precios. Te logueas en nuestra plataforma ganadora de un premio, xStation, y ves que el último precio de UK 100 es de 6650.
La operación: Entonces decides ponerte largo y comprar 1 lote de UK 100 a 6650. En tamaño operativo de 1 lote, por cada pip de UK 100 que suba por encima de 6650, obtendrás un beneficio neto de 10 libras.
El resultado: Perfecto! Tu corazonada resulta ser cierta y rápidamente el UK 100 ha tenido un repunte bursátil a un precio de 6700, una subida de 50 pips, entonces decides cerrar la operación. Esto te proporciona un beneficio neto de £500 (50 pips x £10). Claro que, si los precios hubiera caído a los 6600 puntos, habrías perdido £500.
¿En qué mercados puedes operar CFDs?
Ofrecemos contratos por diferencias en más de 1500 mercados globales y múltiples tipos de activos, todos con la capacidad de utilizar el apalancamiento y aprovechar tanto las caídas de los precios como las subidas.
Apalancamiento
Lo que hay que recordar sobre el apalancamiento es que aunque puede incrementar significativamente tus beneficios, también puede magnificar tus pérdidas de la misma forma. Por lo tanto si los precios se mueven en tu contra, tus pérdidas pueden exceder tu depósito inicial - por lo que es importante que aprendas a gestionar el riesgo.