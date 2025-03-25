Depósitos a la cuenta de xStation

* En XTB usted tiene la posibilidad de depositar fondos en su cuenta de diversas maneras, incluidas las transferencias bancarias, tarjetas de crédito y débito, Safetypay y Skrill (dependiendo del país de origen de la cuenta)

* Puede realizar depósitos de forma rápida y sencilla desde su Client Office.

3 pasos para depositar fondos en su cuenta:

Paso 1

Si desea realizar un depósito en su cuenta de trading, lo pimero que debe hacer es ingresar a su Client Office.

Paso 2

Una vez dentro del Client Office, hacer click en "depósitos" y verá la siguiente información:

Paso 3

En la página recién abierta usted será capaz de elegir el número de cuenta que le gustaría depositar fondos, así como el método que desea utilizar.

Si elige una transferencia bancaria, se le proveerá con todos los datos bancarios necesarios, mientras que si elige los métodos restantes, se le proporcionará un proceso paso a paso que debe seguir a fin de depositar fondos en su cuenta de operaciones.

Qué tan rápido se carga el dinero en la cuenta?

Una vez realizado el depósito, el dinero aparecerá automáticamente en su cuenta. Sin embargo, las transferencias bancarias podrían demorar más tiempo y no mostrarse inmediatamente los fondos en la cuenta. Si usted necesita realizar una tranaferencia bancaria para mantener un nivel de margen seguro para sus operativas, por favor, contáctenos para ayudarlo con las gestiones correspondientes.